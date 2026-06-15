Nekdanja ministrica v hudih skrbeh: »Gledamo enega najhujših posegov v demokracijo v zgodovini Slovenije. Kdo bo naslednji?« (VIDEO)

DZ na izredni seji odloča o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki so jih predlagali poslanci SDS, NSi, SLS in Fokus ter Resnice. Predlog vključuje tudi odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah.

Spremembe poleg predlagateljev podpirajo še Demokrati, v opoziciji so proti. Ob obravnavi na matičnem odboru pa so zlasti v Gibanju Svoboda in Levici opozarjali, da se državljanom tretjih držav brez argumentov jemlje politična pravica, ki so jo imeli od leta 2002. Poudarjali so, da gre za ljudi, ki plačujejo davke in prispevajo k delovanju družbe. Predlog vidijo kot nevaren precedens omejevanja političnih človekovih pravic.

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Asta Vrečko: »Gledamo enega najhujših posegov v demokracijo v zgodovini Slovenije. Kaj sledi? Kdo bo naslednji?«

Danes se je z ostrim zapisom oglasila nekdanja ministrica za kulturo Asta Vrečko: »Danes v parlamentu glasujemo, da bo skrajno desna koalicija s SDS na čelu v skladu s svojo diskriminatorno in rasistično politiko dober teden po formiranju vlade vzela volilno pravico na lokalnih volitvah našim sokrajanom iz t. i. 'tretjih držav'. To so naši sosedi, znanci, prijatelji, zdravniki, čistilke, učitelji, gradbinci, delavci v domovih za starejše, inženirji, raziskovalci, sorodniki, sodelavci, starši sošolcev naših otrok. Ljudje, ki živijo v Sloveniji, soustvarjajo našo skupnost in tukaj plačujejo davke. To so ljudje, s katerimi si delimo naselja, kraje, mesta … To so ljudje, ki so se preselili iz Brazilije, Argentine, Japonske, Srbije, Mehike, ZDA v Slovenijo zaradi dela ali ljubezni. Vsem tem želijo vzeti volilno pravico, ki obstaja že 25 let in to pol leta pred lokalnimi volitvami. Gledamo enega najhujših posegov v demokracijo v zgodovini Slovenije. Kaj sledi? Kdo bo naslednji?«

Zapis Aste Vrečko FOTO: Zaslonski posnetek Omrežje X

Da je predlagana rešitev ustavnopravno sporna, je opozorila tudi parlamentarna zakonodajnopravna služba.