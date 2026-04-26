Bivši kočevski ravnatelj izgubil tožbo proti šoli: sodišče pritrdilo odločitvi sveta

Nekdanjemu ravnatelju Gimnazije in srednje šole Kočevje Gregorju Pečanu ni uspelo s tožbo proti svojemu nekdanjemu delodajalcu zaradi neupravičene odpovedi delovnega razmerja. Spomnimo. Z mesta ravnatelja je bil razrešen januarja lani, saj so mu člani sveta med drugim očitali aroganten odnos do staršev, otrok in zaposlenih. Pa tudi nezakonito preverjanje zdravstvenega stanja dijakov ter druge nepravilnosti. Pečan je ves čas vztrajal, da je deloval v korist dijakov. Tudi s tem, ko je ukinil tako imenovani drugi rok pisanja pisnih preizkusov znanja.

Zresnili so se

To, kot se je med pravdanjem na delovnem in socialnem sodišču spominjala učiteljica slovenščine, je imelo zelo pozitiven učinek na učni proces: »Dijaki so se malo ustrašili oziroma se malo zresnili. Kot razredničarka sem opazila manjše število izostankov. Zdaj se je to spet povečalo. In sicer za 500 ur v enem razredu. Kot učiteljica sem opazila, da je bistveno manj dijakov manjkalo na prvih rokih ocenjevanja.« S tem šolskim letom so se namreč vrnili k staremu sistemu ocenjevanja, a kot je dodala, pri tem kot učitelji niso imeli nobene besede.

Odvetnica Rosana Lemut Strle, ki je na sodišču zastopala Pečana, je za Slovenske novice povedala, da se bodo na odločitev sodišča pritožili. Prvostopenjsko sodišče je, kot je pojasnila, ocenilo, da so bile izrečene neprimerne besede, iz tega pa da je izvedlo zaključek, da so bile te nezakonite. In s tem posledično podani razlogi za razrešitev. »Kdaj neprimerne besede postanejo nezakonite, s tem pa pride do razloga za razrešitev, bo višje sodišče zdaj moralo odločati,« je povedala in spomnila, da so na sodišču zaslišane priče govorile tako v prid nekdanjemu ravnatelju kot nasprotno. »Ocenjujem, da nam je uspelo v javnosti pokazati, da situacija ni tako črno-bela. Da ni šlo za kratenje pravic dijakov in da so bili nameni dobri,« je izpostavila. Besede, ki jih je izrekel tožnik, pa da so bile pri posameznikih različno razumljene.

Pečan naj bi med ravnateljevanjem marsikoga zmotil z uvodnim nagovorom ob začetku predlanskega šolskega leta. Med drugim naj bi dejal, naj dijaki »prenesejo sožalje svojim staršem, ker imajo tako bolehne otroke« in »naj se gredo dojit in jokat k mamicam«. Nekdanji ravnatelj to zanika. Učiteljica angleščine je bila prisotna pri nagovoru dijakov za prvi letnik: »Otroke je vprašal, ali so se na šolo vpisali na lastno željo. Dijaki so to potrdili. Iz tega je nato izpeljal govor, da je pomembno, da so prisotni pri pouku.« Dodala je, da je bil nagovor res »strožje narave, kakor smo ga bili mi vajeni« oziroma da »ni bilo nekih zelo sladkih besed na začetku, češ, prišli ste sem, mi se bomo imeli pa fajn in tako naprej«. Ob prvem srečanju z dijaki jih je »potipala, če se jim je zdel ravnatelj strog«. Odgovorili so ji, da ne. »Eden je celo rekel: 'Ne, ful kulsko je bilo.'«

Po drugi strani pa je učiteljica kemije poslušala pogovor med ravnateljem in mamo učenke, ki je imela zdravstvene težave, a se je zaradi dolgih čakalnih vrst obrnila na zasebno zdravstvo. Pečan naj bi preveril trditve o čakalnih vrstah, nekaj neprimernih besed pa naslovil tudi zoper mater.