Bivši politik poslanko Katjo Kokot primerjal s Pujso Pepo, odzvala se je tudi Nataša Pirc Musar (FOTO)

Nekdanji evropski poslanec Aurelio Juri je na družbenem omrežju X objavil zapis, v katerem je poslanko in vodjo poslanske skupine stranke Resni.ca, Katjo Kokot primerjal z risanim likom Pujse Pepe. Ob objavi je združil fotografijo poslanke in podobo priljubljene animirane junakinje ter zapisal, da rad povezuje obraze z risanimi liki.

Objava na družbenem omrežju X. FOTO: Posnetek Zaslona X

»Sem očaran od ge. Katje Kokot, najbolj simpatične poslanke v Državnem zboru, in ker rad asociiram obraze k risankam, mi povejte, ali delite z mano izbor Pujse Pepe?« je zapisal Juri. Ob tem je dodal, da primerjava ne zmanjšuje njegovega spoštovanja do njenih sposobnosti in javnih nastopov. Objava je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih in sprožila številne odzive.

Med tistimi, ki so objavo obsodili, je tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Na svojem profilu na omrežju X je delila zapis in ga pospremila z jasnim sporočilom. »Popolnoma neprimerno in nedostojno. Tudi izven politike se morajo posamezniki zavedati, da za tak žaljiv govor ne sme biti prostora,« je zapisala.