Bivši poslanec Mijič po kopici škandalov zdaj želi še naše tisočake

Nekdanji poslanec Resni.ce Boris Mijič je na parlamentarnem parketu zdržal ravno toliko času, da si je po zakonu izboril pravico do denarnega nadomestila. Po vseh odmevnih aferah, lažnih podatkih o izobrazbi in dolgovih bo zdaj pol leta prejemal obilno poslansko »pokojnino«.

Slovenska javnost si ga bo zapomnila predvsem po izjemno zmedenem in nenavadnem javnem nastopu pred kamero, ko je deloval povsem izgubljeno ter težko sestavil celovit stavek. A čeprav je bil njegov poslanski izkupiček skromen, je bila Mijičeva kalkulacija ob odhodu, kot kaže, načrtovana. Nekdanji parlamentarec je namreč takoj po odstopu oddal uradno vlogo za prejemanje denarnega nadomestila poslanske plače. To mu po zakonu pripada, saj je funkcijo opravljal malo več kot pol leta – točno toliko, kolikor zahteva zakon. V naslednjih šestih mesecih bo tako iz državnega proračuna prejemal kar 80 odstotkov svoje zadnje poslanske plače.

Številke niso majhne. Kot poroča portal 24ur, je za avgust Mijič na svoj račun prejel 5.245,65 evra bruto, medtem ko je bil septembrski znesek nekoliko nižji in je znašal 2.145,89 evra bruto. V Državnem zboru so pojasnili, da je bila zadnja plača nižja, ker je bil v drugi polovici meseca odsoten, razlogov za odsotnost pa zaradi varstva osebnih podatkov ne smejo razkriti.

Zakon je jasen, denar mu pripada

Pravico do finančnega nadomestila sicer ureja zakonodaja, ki pravi, da do njega upravičeni tisti nekdanji poslanci, ki iz objektivnih razlogov ne morejo nadaljevati prejšnje zaposlitve ali dobiti drugega ustreznega dela. O njegovi vlogi bo sedaj odločalo pristojno parlamentarno delovno telo. V času prejemanja se mu bo to obdobje štelo v delovno dobo, imel pa bo tudi vse plačane prispevke za socialno varnost.

Če bo med prejemanjem denarja od države kaj zaslužil drugje, bo morala biti ta vsota uradno prijavljena: »Za prejete zneske po plačilu davkov in obveznih prispevkov se poslancu zniža znesek nadomestila (…), kar se obračuna pri prvem naslednjem izplačilu nadomestila,« piše v zakonu.

Natančno izračunan odstop

Mijič je svojo odstopno izjavo podpisal 12. oktobra, poslanci pa so se z njegovim odhodom uradno seznanili 16. oktobra. S tem so mu avtomatsko prenehale tudi funkcije podpredsednika v dveh parlamentarnih odborih.

V stranki Resni.ca so ga kmalu po 10. oktobru izključili iz svojih vrst in ga pozvali k odstopu. Datum ni bil izbran naključno. Ker je od ustanovitvene seje minilo točno šest mesecev, po zakonu niso bile več potrebne nadomestne volitve, po drugi strani pa je Mijič prav s tem prestopil prag, ki mu sploh omogoča prejemanje poslanskega nadomestila. Če bi odstopil le nekaj dni prej, do denarja ne bi bil upravičen.