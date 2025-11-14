Bivši romski svetnik v paniki! Zaradi Furs-a, ki hoče zaseči vozila, v petek nujen sestanek

Na omrežju Facebook se je pojavil zapis nekdanje romskega svetnika Zorana Grma, ki Rome iz JV Slovenije vabi na nujen sestanek. Ta bo ta petek, tema pa nameravani zasegi Finančne uprave RS (Furs), ki naj bi se spravila nad romska vozila.

Vabilo na sestanek FOTO: Zaslonski Posnetek Fb

Kot je navedel Grm v zapisu, so tja povabili tudi predstavnike policiste PP Novo mesto.

Na Furs-u ob tem navajajo, da že od 30. oktobra dalje na območju Dolenjske v sodelovanju s Policijo intenzivno izvaja kontrole prometa. »V skladu s svojo pristojnostjo izvajamo nadzor nad morebitnimi dolžniki nedavčnih obveznosti (npr. neplačane globe Policije, mestnega redarstva ali drugih inšpekcijskih organov),« so nam pojasnili.

Dodajajo, da izvršba nedavčnih obveznosti (npr. kazni drugih organov) poteka na enak način, kot izvršba davčnih obveznosti. Najpogosteje so predmet izvršbe dolžnikovi denarni prejemki, denarna sredstva pri bankah, terjatve, vrednostni papirji, premično in nepremično premoženje.

Nadzor policije in Furs-a na Dolenjskem FOTO: Policija

Na naše vprašanje, koliko vozil so v tem času že zasegli pa: »Statističnih podatkov o izplenu tovrstnega nadzora na terenu pa še nimamo obdelanih, zato vam jih še ne moremo posredovati«. So pa na portalu 24 ur neuradno poročali, da so na Fursu-u od 30. oktobra zasegli sedem avtomobilov.