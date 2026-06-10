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»Black cube? Osredotočite se na dejstvo, da je bila razkrita korupcija«

Obdobje neoviranega širjenja antisemitizma v Sloveniji se končuje.
Izraelska veleposlanica Ruth Cohen-Dar je opozorila na rast antisemitizma v Sloveniji. FOTO: Osebni arhiv
Izraelska veleposlanica Ruth Cohen-Dar je opozorila na rast antisemitizma v Sloveniji. FOTO: Osebni arhiv
E. N.
 10. 6. 2026 | 13:33
 10. 6. 2026 | 14:01
6:52
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»Osredotočite se na dejstvo, da je bila razkrita korupcija. Izrael pustite zunaj te enačbe«, je ob aferi razkritih prisluhov, ki naj bi jih domnevno pridobil izraelski Black cube, izpostavila izraelska veleposlanica v Sloveniji Ruth Cohen-Dar. Dodala je, da v teorijah zarote, ki se širijo v Sloveniji, opaža antisemitski diskurz. 

»Pripisovanje krivde državi Izrael za nekaj, kar je počelo zasebno podjetje, in to povsem v okviru mandata tega podjetja, je nesprejemljivo. Gre za zasebno podjetje in za posel. Če je bilo storjeno kaj nezakonitega, je treba to obravnavati v okviru prava. Toda uporaba tega kot političnega žetona je bila nesprejemljiva. V nekaterih trenutkih, pri nekaterih izrečenih ali objavljenih stvareh, je to popolnoma odmevalo antisemitske stereotipe, antisemitski jezik, in ta diskurz je bil povsem nesprejemljiv,« je še izpostavila Cohenova. 

Letalska afera: »Česa takega nam ni storila še nobena država«

Glede mednarodne blamaže Slovenije, ko na letališču Jožeta Pučnika v zadnjih vzdihljajih vlade Roberta Goloba niso pustili pristati izraelskemu letalu in je to zato moralo pristati v Zagrebu, je veleposlanica izpostavila v pogovoru za Planet TV: »Česa takega nam ni storila nobena druga država na svetu. To je bil korak predaleč in neprofesionalna poteza pretekle vlade«, ki je po njenih besedah zgolj želela »škoditi letalski povezavi med Tel Avivom in Ljubljano«. Izpostavila je, da je šlo tudi za kršitev dogovora med Izraelom in Evropsko unijo (EU), ki vključuje dogovor o t. i. "odprtem nebu". 

Slovenci judovske skupnosti so se počutili ogrožene

Kljub odkritemu slovenskemu antisemitizmu ima veleposlanica zaradi spremembe oblasti v Sloveniji upanje, da bodo šle stvari poslej na bolje. Opozorila je namreč, da se predstavniki judovske skupnosti v Sloveniji počutijo nelagodno zaradi antisemitskega in protiizraelskega ozračja, ki se je v zadnjih letih ustvarilo v Sloveniji. »Počutili so se ogrožene. Mislim, da bi moralo to nekaj povedati tistim, ki so to uporabljali na tak način. Mislim, da bi morali znova premisliti, kako uporabljajo antisemitske stereotipe, kadar se ukvarjajo z nečim političnim. Ne pozabite, da imate judovske državljane, ki so državljani republike Slovenije, in da imate odgovornost do njih, tako kot do vsakega drugega državljana Slovenije,« je dodala.

Opozorila je tudi na nekatere slovenske medije, ki so celo s karikaturami spodbujali negativno ozračje do Judov v Sloveniji. Mnogi od njih so zavzeli tudi zelo negativno stališče proti Izraelu ter dogajanje na Bližnjem vzhodu prikazovali na izkrivljen način, pri tem pa uporabljali retoriko in "podatke" palestinske teroristične organizacije Hamas, sicer znane po pobijanju in mučenju civilistov ter načrtnemu, kampanjskemu posiljevanju žensk.

Normalizacija odnosov med državama

Ob nedavni normalizaciji odnosov med Slovenijo in Izraelom, ko je bila izpred vladne palače odstranjena tudi palestinska zastava, je vlada v Tel Avivu že potrdila namero o skorajšnjem odprtju veleposlaništva Izraela v Sloveniji. Veleposlaništvo Slovenije v Izraelu pa je odprto že dolgo vrsto let. Po navedbah slovenske vlade Slovenci v Izraelu živijo na širšem območju Tel Aviva, pa tudi v Nahariji, Jeruzalemu, Ber Ševi, Aškelonu in drugod. 

Slovenci smo samostojnost branili z izraelskim orožjem

Slovenija in Izrael imata zgodovinsko gledano posebne odnose. Prav Izrael je bil tisti, ki je leta 1991 mladi samostojni Sloveniji, ko smo se znašli v politični, gospodarski ter vojaški osami ter z embargom za uvoz orožja, Sloveniji ponudil vojaško, politično, obveščevalno in diplomatsko podporo. Glavna oblika pomoči je bila vzpostavitev tajnih kanalov za dobavo orožja ter vojaške opreme za slovensko Teritorialno obrambo (TO), ki je bila ključna za obrambo pred agresijo Jugoslovanske armade (JLA).

V Izraelu slovenski gozd, bronasti Prešeren in spomeniki

Leta 2006 je bil pod pokroviteljstvom častnega konzula odprt Slovenski gozd v bližini kibuca Yifat. Slovenski gozd je prizorišče športnih srečanj, zlasti kolesarjev in konjenikov. Zavod Republike Slovenije za gozdove je prispeval maketo kozolca, tradicionalnega simbola slovenske ruralne arhitekture. 

V počastitev obletnice rojstva dr. Franceta Prešerna in obletnice osamosvojitve Slovenije je bil na Univerzi v Tel Avivu odkrit tudi bronasti relief Prešerna izpod rok kiparja Mirsada Begića, na katerem je zapisano besedilo slovenske himne v slovenščini in hebrejščini.

Na zidu mozaikov ob baziliki Marijinega oznanjenja v Nazaretu, največji krščanski baziliki na Bližnjem vzhodu, je postavljen tudi mozaik slovenskega umetnika Staneta Kregarja. V čast pravičnice med narodi Slovenke Zore Pičulin je bilo v Jeruzalemu posajeno drevo, na zidu časti v vrtu pravičnikov pa so vklesana imena slovenskih pravičnikov med narodi: Uroš Žun, Ivan Breskvar, Ivan & Ljubica Zupančič in Andrej Tumpej.

To so Slovenci, ki so si prislužili najvišje priznanje Pravičnikov med narodi

Ime Leto
Božič, Ana 14119 2021
Breskvar, Ivan 7926.1 1998
Horvat, Elizabeta & starša Mihael & Ema Rožanc 13255 2016
Piculin, Zora 960 1975
Puncuh Franjo 10287 2004
Tumpej, Andrej 9193 2001
Žun, Uroš 3454 1987
Zupančič, Ivan & Ljubica 9848 2001
Žilavec, Aleksander & Agnes 13518.1 2017
Fartelj, Jožef & Marija & brat Franc 13518.2 2017

Vir: Jad Vašem, Jeruzalem

 
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