Blagoslov razuma pod cerkvico

Sončna pomlad je na ceste zvabila številne motoriste, ki so se na Kapelskem Vrhu pri Baru pod cerkvico udeležili blagoslova svojih jeklenih konjičkov. Že 17. so pripravili ta dogodek, na tokratni blagoslov se je k cerkvi sv. Marije Magdalene pripeljalo krepko čez 500 motoristov iz 39 klubov, kot so Jürjovški zmaji, Perniški asi, Jekleni jahači Bakovci, MK Tulipan, Huda luknja, Packenstein, Poštejaki, Tricikel Slovenija, Lepena, Road Kings, Mokosh, Kelti, Netopir, Lisjak Radgona, Štirikolesniki Prleki in Prekmurje, Gromska strela, Modras, Blissfull.

Po sveti maši v kapelski župnijski cerkvi so zbrane nagovorili fizioterapevt Darijan Zorko, ki je spregovoril o pomenu zdravja, telesne pripravljenosti in aktivnosti za motoriste, predstavnik duhovne oskrbe v policiji, duhovnik policist Matjaž Kramberger, pa je dejal: »Danes smo tukaj zaradi življenja, ki ga imamo radi. Danes ne bomo blagoslavljali ne hitrosti ne adrenalina. Blagoslovili bomo razum, odgovornost, srečno vrnitev domov.« Domači župnik, mag. Frančišek Horvat, tudi sam motorist, je lastnike motorjev in njihove sopotnike blagoslovil s priporočilom za varno vožnjo, predsednik organizatorja, Športno-turističnega moto kluba Atila Kapela, Darko Horvat pa je povedal, da je namen srečanja opozarjanje na prometno varnost, pomembna pa sta seveda tudi druženje in ohranjanje prijateljskih vezi. Uradnemu delu je namreč sledilo sproščeno kramljanje ob pasulju in bogatem srečelovu.