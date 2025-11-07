Blagoslov živali v poklon sv. Frančišku Asiškemu, velikemu ljubitelju narave

Najbrž niti vsem vernikom ni znano, da za sv. Frančiška Asiškega, italijanskega svetnika, ustanovitelja frančiškanskega reda, sester klaris in tretjega posvetnega reda, ni bila pomembna samo ljubezen do ljudi, ampak tudi skrb za živali. »To so moji bratje in sestre,« je govoril in se z največjim veseljem pogovarjal z njimi.

Tako so ga videli na obali morja med klepetom z ribami ali na vrhu hriba, kako kramlja s pticami. Ljubezen do narave in vsega stvarstva je Frančišek malo pred smrtjo, skoraj že popolnoma slep, zapisal v svoji Sončni pesmi, ki še danes seže ljudem v srce. Ne preseneča torej, da na njegov god, 4. oktobra, slavimo svetovni dan varstva živali.

Ni pomembna samo ljubezen do ljudi, ampak tudi do živali.

Živali pozitivno vplivajo na duševno zdravje otrok in njihovo čustveno inteligenco.

Spreobrnil volka

Na priprošnjo sv. Frančiška Asiškega so pred dnevi v treh župnijah na Goričkem blagoslovili male živali. Priljubljeni duhovnik Aljaž Baša, župnik v Kuzmi in Gradu na Goričkem ter Sv. Juriju v Prekmurju, je namreč v vseh svojih farah opravil to častno delo.

Aljaž Baša je živali blagoslovil v Kuzmi in Gradu na Goričkem ter Sv. Juriju v Prekmurju.

»Danes so božji blagoslov prejeli naši hišni ljubljenčki in vse živali, ki nas s svojo igrivostjo vedno znova razveseljujejo in navdihujejo. Naj jih sv. Frančišek, veliki ljubitelj živali, varuje in spremlja s svojo milostjo,« je med drugim dejal župnik. Skrb za živo naravo pa seveda ni naloga zgolj kristjanov, ampak vseh nas.

Sv. Frančiška Asiškega so v povezavi z živalmi prvič omenili leta 1931 na shodu ekologov v Firencah, na katerem so opozorili na skrb vzbujajoče življenjske razmere ogroženih vrst. Sčasoma je svetovni dan živali zaobjel vse živali. Organizacije za varstvo živali z vsega sveta na ta dan opominjajo na pomen ustreznih življenjskih razmer za živali in obsojajo kruto ravnanje z njimi. Po sv. Frančišku Asiškem živali v dom prinašajo radost, smeh, ljubezen, a tudi odgovornosti in skrbi. Pozitivno vplivajo na duševno zdravje otrok in njihovo čustveno inteligenco, naučijo jih odgovornosti, sočutja in skrbnosti. Odraščanje z živalmi pripomore tudi k večji samozavesti otrok.

Za konec dodajmo tudi zelo znano legendo, ko je sveti Frančišek spreobrnil volka, ki je ogrožal mesto Gubbio v italijanski pokrajini Perugia v deželi Umbrija. Zver, ki je imela na vesti ljudi in živino, je Frančišek izsledil v naravi, jo pokrižal in rekel: »Pridi k meni, brat volk! Ukazujem ti v Kristusovem imenu, da nikoli več ne zagrešiš hudobije ne meni ne komur koli drugemu.« Volk se je zaobljubil, da se bo spreobrnil, in to potrdil s taco, ki jo je potisnil v ponujeno roko svetniku.