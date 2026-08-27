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Blaž in Lina z yugom dobrodelno do Islandije in nazaj: prevozila 8000 kilometrov in nabrala 7000 evrov (FOTO)

Žirovec in Novomeščanka pomagata živalim v stiski.
Blaž Košir in Lina Debeljak na obali Islandije Foto: osebni arhiv

Blaž Košir in Lina Debeljak na obali Islandije Foto: osebni arhiv

Kuhinja v prtljažniku yuga Foto: Osebni arhiv

Kuhinja v prtljažniku yuga Foto: Osebni arhiv

Blaž Košir na strehi yuga čez islandske makadamske ceste Foto: osebni arhiv

Blaž Košir na strehi yuga čez islandske makadamske ceste Foto: osebni arhiv

Za živali sta zbrala sedem tisočakov. Foto: Moni Černe

Za živali sta zbrala sedem tisočakov. Foto: Moni Černe

Blaž Košir in Lina Debeljak na obali Islandije Foto: osebni arhiv
Kuhinja v prtljažniku yuga Foto: Osebni arhiv
Blaž Košir na strehi yuga čez islandske makadamske ceste Foto: osebni arhiv
Za živali sta zbrala sedem tisočakov. Foto: Moni Černe
M. Č.
 27. 8. 2026 | 08:45
3:09
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Za večino obiskovalcev je Islandija letalska destinacija. A 35-letni Blaž Košir iz Žirov se je konec julija na dobrodelno pot podal z avtomobilom, ki bi ga prej kot na cesto in trajekt čez Severni Atlantik postavili v muzej – s 40 let starim yugom.

Pred Koširjem in njegovo 28-letno sopotnico, prostovoljko Lino Debeljak iz Društva za zaščito živali Novo mesto, je bila najprej več kot dva tisoč kilometrov dolga vožnja skozi Evropo do pristanišča, od koder ju je čakalo približno 50-urno prečkanje razburkanega Severnega morja in Severnega Atlantika. Ko sta se z yugom izkrcala na otoku, pa se je avantura zares šele začela.

Na Islandiji sta namreč yuga popeljala na krožno pot okoli celotnega otoka, pri čemer je bilo dobrih tisoč kilometrov speljanih po makadamskih cestah – razmerah, ki bi jih marsikateri sodobni avtomobil morda komaj prenesel, kaj šele štiridesetletnik iz jugoslovanske avtomobilske industrije. Ko se je odprava vrnila domov, je seštevek pokazal kar 8000 prevoženih kilometrov.

A kilometri in podvig niso bili glavni cilj. Na pot sta se Blaž in Lina podala z dobrodelnim namenom zbrati denar za Društvo za zaščito živali Novo mesto. Kaže, da je bila pot uspešna, do zdaj se je nabralo že 6955 evrov. S tem pa je Blaž presegel dva tisočaka, znesek, ki ga je leta 2023 na poti proti Nordkappu zbral za isti namen.

Zgodba o yugu in živalih se je začela pred leti, ko je Blaž Društvo za zaščito živali Novo mesto spoznal po naključju – ob nakupu avtomobilskih delov pri možu predsednice društva Vesne Plavec. Iz poznanstva se je razvilo prijateljstvo, iz prijateljstva pa plemenita gesta: postal je skrbnik dveh mačkov, rešenčkov Stilla in Cookieja. »Očitno yugo in živalce res povezujejo ljudi, saj smo se hitro spoprijateljili,« je povedal Blaž.

Kuhinja v prtljažniku yuga Foto: Osebni arhiv
Kuhinja v prtljažniku yuga Foto: Osebni arhiv
Blaž Košir na strehi yuga čez islandske makadamske ceste Foto: osebni arhiv
Blaž Košir na strehi yuga čez islandske makadamske ceste Foto: osebni arhiv
Za živali sta zbrala sedem tisočakov. Foto: Moni Černe
Za živali sta zbrala sedem tisočakov. Foto: Moni Černe

»Večji del ljudi je daroval že pred odhodom, na naših potopisnih predavanjih o prejšnjem potovanju in drugih dogodkih, nekaj pa so prispevala tudi lokalna podjetja. Med potjo so se donacije zbirale prek spletne strani Društva za zaščito živali Novo mesto,« nam je povedala Lina.

200 živalim pomagajo vsako leto

Dobrodelna akcija prihaja v posebnem letu za Društvo za zaščito živali Novo mesto, ki letos zaznamuje 25 let delovanja. Gre za organizacijo, ki na območju Dolenjske vsako leto pomaga 200 živalim, med njimi predvsem prostoživečim mačkam, poleg neposredne pomoči na terenu pa se posveča tudi ozaveščanju javnosti in izobraževanju otrok o dobrobiti živali. Ker se društvo financira skoraj izključno z donacijami posameznikov in podjetij, so akcije, kakršna je Koširjeva, zanj še toliko pomembnejše. Islandska pot je za yuga in njegovo posadko končana, dobrodelna zgodba pa se nadaljuje – donacije so mogoče do konca avgusta, podporo društvu pa je mogoče izraziti tudi z nakupom dobrodelnih majic.

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živalidobrodelnostBlaž KoširLina DebeljakDruštvo za zaščito živali Novo mestoIslandija
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