Blaževa mama se je pogodila z morilko, ki je njenega sina z nožem zabodla v prsni koš: »Živim s pol srca« (FOTO)

NAPAD Z NOŽEM

Za smrt sina je od njegove morilke zahtevala več kot 63.000 evrov.

Devet let in sedem mesecev po uboju 30-letnega Blaža Novaka sta si na kranjskem okrožnem sodišču iz oči v oči zrli njegova užaloščena mati Darinka Novak Okršlar in Blaževa morilka Patricija Cenček. Slednja, ki je bila junija 2018 pravnomočno obsojena na 13 let zapora zaradi uboja, je očitno že na prostosti, pa čeprav bi morala odsedeti še dobra tri leta. Na sodišče je namreč prišla le v spremstvu odvetnika. Na to, »da obstaja nevarnost, da bo zunaj še pred iztekom kazni«, je sicer že pred dobrima dvema letoma za Kanal A opozarjala Blaževa mama Darinka. In dodala: »Grize me to, da je lahko ...