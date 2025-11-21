Bliža se referendum, premier Golob še zadnjič: »V imenu vseh, ki trpijo, vas pozivam, da v nedeljo glasujete za«

Ob izteku referendumske kampanje so zagovorniki zakona o prostovoljnem končanju življenja še zadnjič stopili pred javnost in volivce pozvali, naj v nedeljo podprejo zakon, ki po njihovih besedah temelji na avtonomiji, dostojanstvu in sočutju. Kampanjo nasprotnikov so označili za zavajajočo in nepošteno.

Najbolj odmeven je bil poziv premierja Roberta Goloba, ki je dejal: »V imenu vseh, ki trpijo, v imenu vseh, ki spoštujemo svobodo vsakega, da sam odloča o svojem življenju, v imenu vseh nas vas pozivam, da v nedeljo greste na referendum in glasujete za.« Čeprav je bil pred volitvami v državni zbor proti evtanaziji, je v Svobodi danes jasno, da zakon »evtanazije ne prinaša«, predsednik vlade pa podpira pravico, ki jo uvaja.

Voditelji koalicijskih strank so volivce nagovorili popoldne. Predsednik SD Matjaž Han je spomnil, da bo glasovanje odločalo o vprašanju, ki »se lahko tiče prav vsakega«, Luka Mesec iz Levice pa je opozoril: »Tisti, ki ostanete doma, boste prav tako odločali in vaš glas je proti tej pravici.« Zakon podpira tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, ki poudarja, da je v besedilu »veliko varovalk«.

Neudeležba pomeni, da odločajo drugi

Jasen poziv je prišel tudi iz Zavezništva Moje življenje, moja pravica. Poslanka Svobode Tereza Novak je opozorila, da bi v primeru slabe udeležbe »o naših usodah odločali tisti, ki tega zakona ne podpirajo«. Kampanjo nasprotnikov je opisala kot nepošteno in dodala, da določene skupine »zelo skrbi, da bodo izgubile nadzor nad našimi življenji, pa naj gre tu za Rimokatoliško cerkev ali za zdravniški lobi«.

Tudi Mojca Šetinc Pašek iz SD meni, da smo bili priča kampanji »zavajanja, dezinformacij in zastraševanja«, zakon pa označila kot »sočuten« in kot možnost, da vsak odloči, kako želi zaključiti svoje življenje. Nataša Sukič iz Levice je poudarila pravico do dostojanstva, spoštovanja in samoodločbe.

Ostati doma je »nevarno tveganje«

Predstavniki civilne družbe opozarjajo predvsem na pomen udeležbe. Andrej Pleterski iz Srebrne niti je posvaril, da je ostati doma »nevarno tveganje«, Jasmin Feratović iz Piratov pa je dodal, da raziskave podpirajo zakon, a »res je treba iti na volišča«.

Na skupni izjavi so sodelovali tudi drugi podporniki: poslanec Miha Kordiš, ki je pravico do razpolaganja s telesom označil za »neodtujljivo«, Filip Dobranič iz Danes je nov dan, ki zagotavlja, da v kabini »nihče ne bo pritiskal na volivce«, ter Violeta Tomić iz stranke Nič od tega, ki je sedem milijonov evrov za referendum označila za porabo »za predvolilno konsolidacijo vseh strank na desni«.

Podporo pravici je znova izrazil tudi filozof Slavoj Žižek, in sicer iz »spoštovanja človekove duhovnosti«.

Referendum se bo zgodil v nedeljo. Pobudniki so njegovi nasprotniki, ki jih vodi Aleš Primc. Zakon bo padel, če bo proti njemu več volivcev kot za – in če bo dosežen zavrnitveni kvorum.