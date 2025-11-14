Bliža se vremenski preobrat! Arso napoveduje sneg že v noči na torek

Slovenijo čaka vremenski zasuk, ki bo po toplem in vlažnem koncu tedna, številne presenetil že v začetku prihodnjega tedna. Vremenoslovci z Arsa so objavili sveže opozorilo, ki napoveduje občutno ohladitev, prehode front in celo možnost, da se bo sneg spustil do nižin.

Kot so zapisali, bo pred nami topel in vlažen konec tedna, predvsem v nedeljo pa bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji vztrajalo občasno deževje.

Naslednji teden: preobrat nad Evropo

V prihodnjem tednu se bo nad celino spremenil vremenski režim. Od severa bo proti Alpam in Sredozemlju začel dotekati znatno hladnejši zrak, ki bo tudi pri nas povzročal prehode vremenskih front.

Prva med njimi naj bi Slovenijo dosegla v noči na torek.

Sneženje se bo spustilo nad 500 metrov nadmorske višine

Ponedeljek bo, kot navaja Arso, še dokaj topel, padavine pa bodo postopoma zajele vso državo. Do torkovega jutra bodo večinoma že ponehale.

Meja sneženja bo ob prvi fronti najverjetneje ostala nad okoli 500 metri, saj se bo zrak začel bolj ohlajati šele ob koncu padavin.

V drugi polovici tedna vdor polarnega zraka

Sredi tedna se bo vreme prehodno umirilo, a dolgo ne bo trajalo. V drugi polovici tedna kaže na obsežen prodor hladne in vlažne polarne zračne mase proti zahodnemu in severnemu Sredozemlju.

Ob tem naj bi se nad Sredozemljem oblikovalo samostojno ciklonsko območje, kar bo prinašalo občasne padavine in nizko mejo sneženja tudi pri nas.

Možen sneg tudi v nižinah

V gorah se bo sneg skoraj zagotovo nabral. Povsem mogoče pa je, opozarjajo vremenoslovci, da se bo meja sneženja v petek 21. in soboto 22. novembra občasno spustila zelo nizko, morda celo blizu nižin.

A razvoj še ni povsem zanesljiv, vse bo odvisno od natančne lege sredozemskega ciklona, ki pa za zdaj ostaja negotova.