  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VREME

Bližajo se močne nevihte, v teh delih Slovenije že gorijo alarmi za točo

Možni so močni nalivi, krajevna neurja in tudi toča.
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Getty images
Fotografija je simbolična. FOTO: Guliver/Getty images
B. K. P.
 20. 8. 2026 | 15:45
1:46
A+A-

Nad Slovenijo prihajajo močne nevihte, ki se bodo z zahoda do večera razširile nad osrednji del države, meteorologi pa opozarjajo, da jih lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi, tudi krajevna neurja in toča. Trenutno najvišje opozorilo za točo velja Gorenjsko, Goriško in Notranjsko regijo ter Ljubljano z okolico. 

»Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte,« napovedujejo meteorologi na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso).

Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu pa se bodo ponovno začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Tudi jutri bodo še možni močnejši nalivi. Najnižja jutranja temperatura bo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišja dnevna od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija, dodajajo na Arsu.

Pred današnjim vremenskim dogajanjem svarijo tudi na portalu Neurje.si: »Nevihtna aktivnost se bo sprva krepila nad severno Italijo in območjem Alp, nato pa se bodo posamezni močnejši nevihtni sistemi lahko pomikali proti Sloveniji. Ob ugodnih pogojih bodo možni močni nalivi, sunki vetra in lokalno toča. Največji potencial za močnejše nevihte bo predvsem na zahodu, severozahodu Slovenije. V petek bodo nevihtni pasovi potovali tudi v smeri SV, zato smo 2. stopnjo obarvali vse do Pomurja.« 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

vremeneurjeSlovenijavremenska napovedtoča
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
DELOINDOM

Podedovala je stanovanje, zdaj pa ga zaradi stare napake ne more vpisati nase

Bralka je po pokojnem bratu podedovala stanovanje, ki ni vpisano v zemljiško knjigo. Pravnik pojasnjuje, katere možnosti ima.
Pravnik na dlani20. 8. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
ANSAMBEL GALAMA

Skupaj iz srednješolskih klopi

Štiričlanska zasedba, gre za enega najbolj iskanih mladih ansamblov, predstavlja novo skladbo.
Mojca Marot20. 8. 2026 | 18:00
17:43
Lifestyle  |  Svetovalnica
OBRATI

Sopotnik s športno dušo: Hiter, udoben in tehnološko izredno napreden

BMW R 1300 RS zato ni motocikel zgolj za športno vožnjo ali zgolj za potovanja, združuje obe vlogi in dodaja raven tehnološke dovršenosti
Primož Jurman20. 8. 2026 | 17:43
17:17
Bulvar  |  Domači trači
DELIL TUDI AVTOGRAME

Stopili se boste! Dončić s hčerko v naročju obiskal soigralce v ljubljanskem hotelu (VIDEO)

Luka Dončić je prišel pozdravit soigralce, ki so pred nekaj urami pripotovali v Ljubljano.
20. 8. 2026 | 17:17
16:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
ODLOČITEV

Znani psihiater uspel s tožbo proti psihiatrični bolnišnici

Pred dvema letoma so Andreju Kastelicu vrata pisarne zapečatili z dolgo verigo.
Aleksander Brudar20. 8. 2026 | 16:45
16:21
Novice  |  Slovenija
PREDLAGAJO REFERENDUM

Bomo o razrešitvi predsednika DZ odločali kar državljani?

Predlog za razpis posvetovalnega referenduma so vložile opozicijske stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica.
20. 8. 2026 | 16:21

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 08:31
Promo
Novice  |  Slovenija
IZRAČUN

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZA TELO

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 10:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VIDEO

Izjemen uspeh: v Zagrebu ostajajo med najboljšimi v širši regiji

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
RAČUNALNIKI

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
6. 8. 2026 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
NE ZAMUDITE

Vsebine v novem kontekstu: IRWIN

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Slovenske novice17. 8. 2026 | 15:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOBRA HRANA

Mojstrska delavnica: Parmigiana di melanzane – italijanska mojstrovina iz jajčevcev (VIDEO)

Zapečeni jajčevci se prepletejo s paradižnikovo omako, mocarelo, parmezanom in baziliko. Italijanska specialiteta, ki je tako dobra, da je že težko opisati.
Promo Slovenske novice18. 8. 2026 | 06:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki