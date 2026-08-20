Bližajo se močne nevihte, v teh delih Slovenije že gorijo alarmi za točo

Nad Slovenijo prihajajo močne nevihte, ki se bodo z zahoda do večera razširile nad osrednji del države, meteorologi pa opozarjajo, da jih lahko spremljajo močni sunki vetra, nalivi, tudi krajevna neurja in toča. Trenutno najvišje opozorilo za točo velja Gorenjsko, Goriško in Notranjsko regijo ter Ljubljano z okolico.

»Krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer na zahodu okrepile in se prehodno razširile proti vzhodu države in ob tem postopno slabele. Ponoči se bodo predvsem na severozahodu še pojavljale plohe in nevihte,« napovedujejo meteorologi na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso).

Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu pa se bodo ponovno začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan predvidoma razširile nad vso državo. Tudi jutri bodo še možni močnejši nalivi. Najnižja jutranja temperatura bo od 18 do 21, na severozahodu okoli 16, najvišja dnevna od 25 do 29, na severozahodu okoli 21 stopinj Celzija, dodajajo na Arsu.

Pred današnjim vremenskim dogajanjem svarijo tudi na portalu Neurje.si: »Nevihtna aktivnost se bo sprva krepila nad severno Italijo in območjem Alp, nato pa se bodo posamezni močnejši nevihtni sistemi lahko pomikali proti Sloveniji. Ob ugodnih pogojih bodo možni močni nalivi, sunki vetra in lokalno toča. Največji potencial za močnejše nevihte bo predvsem na zahodu, severozahodu Slovenije. V petek bodo nevihtni pasovi potovali tudi v smeri SV, zato smo 2. stopnjo obarvali vse do Pomurja.«