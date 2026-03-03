Približno tisoč Slovencev potrebuje pomoč, klicni center 114 aktiviran

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) pozorno in skrbno spremlja razmere na Bližnjem vzhodu. Njihove ekipe so stalno v stiku s slovenskimi državljani v regiji ter z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi Republike Slovenije. Ministrstvo se zaveda, da trenutne okoliščine predstavljajo negotovost in dodatno obremenitev za številne posameznike in njihove družine, zato si prizadeva zagotavljati ažurne informacije in ustrezno podporo, so sporočili v izjavi za javnost. Podatki o številu slovenskih državljanov v regiji se še zbirajo, saj se število ljudi, ki se nahajajo na območju Bližnjega vzhoda, spreminja praktično iz ure v uro. Ministrstvo ocenjuje, da je v širši regiji prisotnih približno do 1000 slovenskih državljanov. Do zdaj se je na MZEZ s prošnjo za pomoč pri evakuaciji iz Združenih arabskih emiratov obrnilo več kot 700 oseb. Vsaka prošnja se obravnava resno in z razumevanjem, pri čemer ministrstvo upošteva, da za številkami stojijo ljudje, družine in njihove konkretne skrbi.

Glede Irana ministrstvo sporoča, da trenutno ni evidentiranih slovenskih državljanov, ki bi zaprosili za konzularno pomoč. Državljani se lahko za informacije in podporo obračajo na pristojna veleposlaništva Republike Slovenije ter na dežurno službo MZEZ, kjer so jim sodelavci na voljo za pogovor, svetovanje in usmeritve.

Evakuacije in koordinacija z Evropsko unijo

Evakuacijskih postopkov Evropska unija neposredno ne koordinira, saj je to v pristojnosti posameznih držav članic. Kljub temu med državami članicami poteka stalna izmenjava informacij in medsebojna pomoč, vključno z možnostjo, da državljani ene države članice uporabijo evakuacijske lete druge države in obratno. Koordinacija poteka prek vzpostavljenih komunikacijskih kanalov in posebnih spletnih platform, neprekinjeno 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Komunikacija z državljani

MZEZ vzdržuje komunikacijo z državljani na kriznih območjih preko vseh razpoložljivih kanalov – telefonskih pogovorov, elektronske pošte in neposrednih stikov. Na drugi strani linij so usposobljeni sodelavci, ki nudijo podporo in jasne informacije.

Dežurna telefonska številka MZEZ je na voljo 24 ur na dan in ni vezana zgolj na trenutno situacijo. Enako veljajo dežurne številke pristojnih veleposlaništev, ki jih državljani prejmejo tudi v obliki SMS sporočil. Ministrstvo priporoča, da državljani na prizadetih območjih ali tisti, ki potujejo v regijo, redno spremljajo uradne informacije, dosledno upoštevajo navodila lokalnih oblasti ter ostajajo v varnih, zaprtih prostorih, stran od oken.

Klicni center 114

Za dodatno podporo je od 3. marca 2026 slovenskim državljanom aktiviran Klicni center 114, kjer lahko informacije pridobijo tako državljani v tujini kot njihovi svojci in prijatelji v Sloveniji. Klicni center je namenjen razbremenitvi obstoječih linij na MZEZ in na slovenskih veleposlaništvih po svetu ter zagotavljanju hitrejšega dostopa do informacij.

Klicni center 114 je dosegljiv:

3. marca 2026 do 22.00 po slovenskem času,

marca 2026 od 8.00 dalje.

Telefonske številke:

Brezplačna številka iz Slovenije: 114

Za klice iz tujine: +386 1 478 5000

Stopnje tveganja za potovanja

MZEZ stalno spremlja varnostne razmere v posameznih državah in ustrezno prilagaja potovalne nasvete. V primeru sprememb za države z višjim tveganjem ali za destinacije, kamor potuje večje število slovenskih državljanov, ministrstvo javnost redno obvešča preko spletnih strani, družbenih omrežij in medijev. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve poudarja, da za številkami vedno stojijo konkretni ljudje in družine. Zato bo ministrstvo tudi v prihodnje storilo vse, kar je v njegovi moči, da slovenskim državljanom zagotovi podporo, pomoč in pravočasne informacije. Ministrstvo bo javnost o nadaljnjem razvoju dogodkov sproti obveščalo.