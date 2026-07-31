  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POLETJE NA JADRANU

Slovensko obalo in hrvaško Istro preplavile nenavadne meduze zanimivega videza (VIDEO)

Kopalci jih množično opažajo od Bernardina do Strunjana, enako tudi v hrvaški Istri.
Morske cvetače pri Bernardinu FOTO: Facebook, Zaslonski Posnetek

Morske cvetače pri Bernardinu FOTO: Facebook, Zaslonski Posnetek

Morske cvetače imajo sicer ožigalke, vendar so zelo šibke. FOTO: Morska Biološka Postaja Piran

Morske cvetače imajo sicer ožigalke, vendar so zelo šibke. FOTO: Morska Biološka Postaja Piran

Njihov klobuk lahko doseže premer do približno 40 centimetrov. FOTO: Damocean, Getty Images/iStockphoto

Njihov klobuk lahko doseže premer do približno 40 centimetrov. FOTO: Damocean, Getty Images/iStockphoto

Morske cvetače pri Bernardinu FOTO: Facebook, Zaslonski Posnetek
Morske cvetače imajo sicer ožigalke, vendar so zelo šibke. FOTO: Morska Biološka Postaja Piran
Njihov klobuk lahko doseže premer do približno 40 centimetrov. FOTO: Damocean, Getty Images/iStockphoto
A. G.
 31. 7. 2026 | 10:35
 31. 7. 2026 | 10:37
3:40
A+A-

Poletje je na vrhuncu. Plaže so polne, temperature morja vabijo k osvežitvi, dopustniki pa si želijo predvsem eno – kristalno čisto morje in brezskrbno kopanje. Zato ni presenetljivo, da marsikoga pogled na večjo skupino meduz v vodi sprva preseneti ali celo odvrne od skoka v morje. Marsikateri kopalec bi ob takšnem prizoru verjetno najprej pomislil: »Bljak, kdo bi se kopal v tem.«

A videz vara. Meduze, ki jih v teh dneh opažajo ob slovenski obali, niso nevarne. Gre za sredozemsko meduzo (Cotylorhiza tuberculata), pri nas znano kot morska cvetača, ki je eden najbolj značilnih poletnih prebivalcev Jadrana. Zaradi rumenkastega osrednjega dela klobuka ji v angleščini pravijo tudi »fried egg jellyfish« oziroma meduza »jajce na oko«.

Na pojav je opozoril Diving Center Sharky, ki je na Facebooku objavil videoposnetek večje skupine meduz pred Bernardinom. »Saj pravim, da prvič vidim nekaj takšnega,« se sliši v ozadju posnetka. Pod objavo so se hitro zvrstili komentarji uporabnikov, ki potrjujejo, da jih letos opažajo skoraj povsod ob severnem Jadranu. Vanja je zapisala: »Ja, letos jih pa je, videla že v Izoli.« Irena dodaja: »Tudi na hrvaški obali jih je kar nekaj.« Klara jih je opazila v Strunjanu, Klavdija v Poreču, Natalija pa poroča, da jih je bilo v Vrsarju oziroma Valkaneli v popoldanskem času »polno«. Danijel pa je pripisal le: »Znane kot cvetače.«

Zakaj jih je letos toliko?

Po navedbah Nacionalnega inštituta za biologijo so morske cvetače toploljubna vrsta, ki se ob slovenski obali običajno pojavlja od sredine poletja do zgodnje jeseni. Toplo morje in ugodne razmere omogočajo, da se jih v posameznih letih pojavi bistveno več kot običajno.

Njihov klobuk lahko doseže premer do približno 40 centimetrov, pod njim pa imajo številne razvejane ustne krpe, ki spominjajo na cvetačo – od tod izvira tudi njihovo slovensko ime.

Morske cvetače imajo sicer ožigalke, vendar so zelo šibke. FOTO: Morska Biološka Postaja Piran
Morske cvetače imajo sicer ožigalke, vendar so zelo šibke. FOTO: Morska Biološka Postaja Piran

Njihov klobuk lahko doseže premer do približno 40 centimetrov. FOTO: Damocean, Getty Images/iStockphoto
Njihov klobuk lahko doseže premer do približno 40 centimetrov. FOTO: Damocean, Getty Images/iStockphoto

Čeprav mnogi ob pogledu na večje skupine meduz raje ostanejo na suhem, strokovnjaki poudarjajo, da razloga za skrb ni. Morske cvetače imajo sicer ožigalke, vendar so zelo šibke. Večina ljudi njihovega dotika sploh ne občuti, pri bolj občutljivih posameznikih pa lahko povzročijo le blago draženje kože. Zato veljajo za eno najmanj nevarnih vrst meduz v Jadranu.

Njihova prisotnost tudi ni znak onesnaženega morja. Nasprotno, gre za naraven poletni pojav, značilen za toplo Sredozemsko morje.

Opazili so jih tudi v hrvaški Istri

Da letos niso posebnost le slovenskega morja, potrjujejo tudi številna opažanja s hrvaške obale. Večje skupine morskih cvetač so v zadnjih tednih opazili tudi na območju Poreča, Vrsarja, Pulja in drugih istrskih krajev, kar potrjujejo tako domačini kot dopustniki.

Čeprav bodo pri marsikom še vedno vzbudile nelagodje, strokovnjaki poudarjajo, da so morske cvetače pravzaprav eden najbolj zanimivih poletnih prebivalcev Jadrana. Njihova prisotnost ni razlog za preplah, temveč opomnik, da je morje živ ekosistem, v katerem imajo svoje mesto tudi meduze – četudi jih marsikdo sprva najraje opazuje kar z varne razdalje.

Meduze, ki jih v teh dneh opažajo ob slovenski obali, niso nevarne.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

morjeslovenska obalaJadranmeduzeHrvaškaObalaIstraJadransko morjemorske cvetačekopalcikopanje
ZADNJE NOVICE
10:35
Novice  |  Slovenija
POLETJE NA JADRANU

Slovensko obalo in hrvaško Istro preplavile nenavadne meduze zanimivega videza (VIDEO)

Kopalci jih množično opažajo od Bernardina do Strunjana, enako tudi v hrvaški Istri.
31. 7. 2026 | 10:35
10:05
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Nina Kolarič Krajnc, medicinska sestra, ki je zamenjala službo za delo na kmetiji

Nina Kolarič Krajnc je delo medicinske sestre zamenjala za življenje na kmetiji, kjer je našla mir, smisel in drugačen pogled na delo.
Danaja Lorenčič31. 7. 2026 | 10:05
09:38
Novice  |  Svet
TO NI PRVIČ

Španija pošilja vojsko! Več tisoč migrantov iz Maroka prečkalo evropsko mejo

Do naglega porasta prihaja po odločitvi španskega vrhovnega sodišča, ki je razsodilo, da migrantov, ujetih na morju, ni dovoljeno nemudoma vrniti v Maroko.
31. 7. 2026 | 09:38
09:27
Šport  |  Odmevi
ŽALOSTNA NOVICA

V 66. letu umrl legendarni nogometaš

Nekdanji kapetan Milana Franco Baresi in eden najboljših branilcev v zgodovini nogometa je umrl v 66. letu starosti. Z rdeče-črnimi je osvojil številne lovorike, italijanski reprezentanci pa pomagal do svetovnega vrha.
31. 7. 2026 | 09:27
09:16
Novice  |  Slovenija
VELIKA SOLIDARNOST

Po uničujočem požaru na kmetiji Bukovnik: Kako sploh začeti znova, kako ne obupati in se vdati?

Tudi občina Benedikt zbrala prispevke za kmetijo Bukovnik v okolici Solčave.
31. 7. 2026 | 09:16
09:10
Novice  |  Slovenija
OB DNEVU RUDARJEV

Ko je zatulila sirena, so vsi stekli k rudniku (FOTO)

V Kočevju so se ob Dnevu rudarjev spomnili pomembne zgodovine teh krajev.
Simona Fajfar31. 7. 2026 | 09:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki