Slovensko obalo in hrvaško Istro preplavile nenavadne meduze zanimivega videza (VIDEO)

Poletje je na vrhuncu. Plaže so polne, temperature morja vabijo k osvežitvi, dopustniki pa si želijo predvsem eno – kristalno čisto morje in brezskrbno kopanje. Zato ni presenetljivo, da marsikoga pogled na večjo skupino meduz v vodi sprva preseneti ali celo odvrne od skoka v morje. Marsikateri kopalec bi ob takšnem prizoru verjetno najprej pomislil: »Bljak, kdo bi se kopal v tem.«

A videz vara. Meduze, ki jih v teh dneh opažajo ob slovenski obali, niso nevarne. Gre za sredozemsko meduzo (Cotylorhiza tuberculata), pri nas znano kot morska cvetača, ki je eden najbolj značilnih poletnih prebivalcev Jadrana. Zaradi rumenkastega osrednjega dela klobuka ji v angleščini pravijo tudi »fried egg jellyfish« oziroma meduza »jajce na oko«.

Na pojav je opozoril Diving Center Sharky, ki je na Facebooku objavil videoposnetek večje skupine meduz pred Bernardinom. »Saj pravim, da prvič vidim nekaj takšnega,« se sliši v ozadju posnetka. Pod objavo so se hitro zvrstili komentarji uporabnikov, ki potrjujejo, da jih letos opažajo skoraj povsod ob severnem Jadranu. Vanja je zapisala: »Ja, letos jih pa je, videla že v Izoli.« Irena dodaja: »Tudi na hrvaški obali jih je kar nekaj.« Klara jih je opazila v Strunjanu, Klavdija v Poreču, Natalija pa poroča, da jih je bilo v Vrsarju oziroma Valkaneli v popoldanskem času »polno«. Danijel pa je pripisal le: »Znane kot cvetače.«

Zakaj jih je letos toliko?

Po navedbah Nacionalnega inštituta za biologijo so morske cvetače toploljubna vrsta, ki se ob slovenski obali običajno pojavlja od sredine poletja do zgodnje jeseni. Toplo morje in ugodne razmere omogočajo, da se jih v posameznih letih pojavi bistveno več kot običajno.

Njihov klobuk lahko doseže premer do približno 40 centimetrov, pod njim pa imajo številne razvejane ustne krpe, ki spominjajo na cvetačo – od tod izvira tudi njihovo slovensko ime.

Morske cvetače imajo sicer ožigalke, vendar so zelo šibke. FOTO: Morska Biološka Postaja Piran

Njihov klobuk lahko doseže premer do približno 40 centimetrov. FOTO: Damocean, Getty Images/iStockphoto

Čeprav mnogi ob pogledu na večje skupine meduz raje ostanejo na suhem, strokovnjaki poudarjajo, da razloga za skrb ni. Morske cvetače imajo sicer ožigalke, vendar so zelo šibke. Večina ljudi njihovega dotika sploh ne občuti, pri bolj občutljivih posameznikih pa lahko povzročijo le blago draženje kože. Zato veljajo za eno najmanj nevarnih vrst meduz v Jadranu.

Njihova prisotnost tudi ni znak onesnaženega morja. Nasprotno, gre za naraven poletni pojav, značilen za toplo Sredozemsko morje.

Opazili so jih tudi v hrvaški Istri

Da letos niso posebnost le slovenskega morja, potrjujejo tudi številna opažanja s hrvaške obale. Večje skupine morskih cvetač so v zadnjih tednih opazili tudi na območju Poreča, Vrsarja, Pulja in drugih istrskih krajev, kar potrjujejo tako domačini kot dopustniki.

Čeprav bodo pri marsikom še vedno vzbudile nelagodje, strokovnjaki poudarjajo, da so morske cvetače pravzaprav eden najbolj zanimivih poletnih prebivalcev Jadrana. Njihova prisotnost ni razlog za preplah, temveč opomnik, da je morje živ ekosistem, v katerem imajo svoje mesto tudi meduze – četudi jih marsikdo sprva najraje opazuje kar z varne razdalje.