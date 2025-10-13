Bo 7. avgust postal praznik? Mnogi navdušeni nad idejo, zbirali bodo podpise

DAN TRIGLAVA

Po pobudi za nov državni praznik se bo kmalu začelo zbiranje podpisov volivcev. Praznovali bi na dan, ko je duhovnik Jakob Aljaž Slovencem vrnil vrh domovine.

Ko je znameniti dovški župnik in narodni buditelj Jakob Aljaž pred 130 leti na vrhu Triglava postavil komaj dva metra visok in meter širok jekleni stolp, si – čeprav je bil vizionar – verjetno niti v sanjah ni predstavljal, da bo Slovenija 131 let kasneje prav na ta dan, 7. avgusta, morda proslavila njegov pogumni podvig z državnim praznikom – praznikom Triglava. Pred prvo svetovno vojno so v slovenskih gorah gospodovali Nemci. FOTO: Kamra/arhiv Matjaža Deržaja To se v resnici utegne zgoditi že prihodnje leto, in sicer bi lahko novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih sprejeli že ...