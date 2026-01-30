Bo EU brala vaša sporočila? Pirati opozarjajo na nevarno uredbo

V Piratski stranki so nocoj pripravili dogodek, na katerem so med drugim opozorili na pojav dezinformacij, ki po njihovi oceni škodujejo demokratičnim procesom. Obenem so znova posvarili pred nevarnostmi, ki bi jih prinesla uredba za boj proti spolnim zlorabam otrok v javnosti znane tudi kot chat control oziroma nadzor klepeta. Tovrsten nadzor komunikacij predstavlja nevarnost tako na nacionalni ravni, kot tudi za zasebnost državljanov, je za STA pred pogovornim večerom podmladka stranke z evropsko poslanko iz vrst češke Piratske stranke Markéto Gregorovo poudaril predsednik Piratov Jasmin Feratović.

Uredba bi namreč obvezala vse ponudnike komunikacij k skeniranju sporočil v lovu za nelegalno vsebino, v Piratski stranki pa menijo, da se tehnološkim korporacijam ne sme prepustiti izvajanja varnostnih pregledov, saj bi boj za zaščito otrok morala izvajati policija, ne pa algoritmi in zasebne korporacije. Po njegovem gre za ukrep, »ki je prikazan kot ukrep za zaščito otrok«, v bistvu pa bi pod pretvezo zaščite ranljivih sprejeli množični nadzor. »To bi pomenilo nasilno invazijo v našo zasebnost,« je ocenil.

Množično skeniranje sporočil

Množično skeniranje sporočil pa bi korporacije s pomočjo umetne inteligence lahko zlorabile tudi za vedno bolj personaliziran marketing, meni. Ena od osnovnih tem Piratske stranke pa je tudi boj proti dezinformacijam. Predsednik mladih evropskih Piratov in član podmladka slovenske Piratske stranke Vid Bukovec je ob tem dejal, da gre za pomemben boj, saj dezinformacije škodujejo demokratičnim procesom države.

Mladi Pirati sicer ozaveščajo mlade o temah, o katerih se v slovenskem prostoru ne govori veliko in jih želijo angažirati k sodelovanju v politiki, je še dodal. Z današnjim dogodkom pa so želeli pokazati, da so Pirati mednarodno gibanje, saj imajo mrežo še drugje po Evropi. Trenutno Piratske stranke delujejo tudi v Luksemburgu in na Češkem, katere članica je tudi današnja gostja pogovora Gregorová.