Bo Janši uspelo izpodbiti rezultat predčasnih volitev? »Verjetno ne bomo uspešni, DVK so sami sodniki«

V SDS so se pritožili predvsem na organizacijo skupnih volišč za več okrajev ter na domnevne pomanjkljivosti pri varovanju glasovnic. Poleg tega so navedli še posamezne nepravilnosti na dan glasovanja, med drugim težave z volilnimi imeniki, kjer naj bi bile še vedno vpisane tudi že zdavnaj preminule osebe, domnevne zaplete pri glasovanju iz tujine in primere, ko naj bi na nekaterih voliščih zmanjkalo glasovnic. Stranka sicer napoveduje vlaganje pritožb na posameznih voliščih, predvsem glede predčasnega glasovanja.

DVK se je na očitke že odzvala

Na očitke so se na Državni volilni komisiji takoj odzvali, kjer poudarjajo, da so bila volišča – tako redna kot tista, organizirana za predčasno glasovanje – določena s strani okrajnih volilnih komisij, v katerih sodelujejo predstavniki tako koalicijskih kot opozicijskih političnih strank. Zavračajo tudi navedbe o neustreznem ravnanju z volilnimi skrinjicami in pojasnjujejo, da te ves čas ostanejo zapečatene, dodatne pa se na volišča dostavljajo prazne, če se pokaže potreba. In točno ena izmed dostav prazne volilne skrinjice naj bi bila tista, ki se je na omrežju X razširila kot fotodokaz odnašanja skrinjice z volišča.

»Z OVK smo prejeli informacijo, da so nekateri volilni odbori ocenili, da bo volilna udeležba višja od pričakovane, zato so jim člani OVK dostavili dodatne prazne skrinjice. Te so za uporabo pripravili člani volilnega odbora neposredno na volišču. Nikakor pa se skrinjice, ki so že vsebovale glasovnice, niso odnašale z volišč - ta informacija je popolnoma neresnična,« so poudarili v sporočilu za javnost.

Glede očitkov o pomanjkanju glasovnic navajajo, da uradnih pritožb niso prejeli, prav tako pa naj bi bile morebitne potrebe po dodatnih glasovnicah pravočasno rešene Po informacijah OVK, ki pokriva volišče v Vodicah, so člani volilnega odbora opozorili, da bi se lahko zgodilo, da glasovnic zmanjka, zato jim je okrajna volilna komisija pravočasno dostavila dodatne glasovnice.

Glasovnice so bile v tujino poslane že sredi februarja

Kar zadeva očitke o nepravilnostih pri pošiljanju glasovnic v tujino pa na DVK odgovarjajo, da je bilo vse gradivo izseljencem odposlano do 18. februarja, kar zagotavlja dovolj časa, da volivci v tujini gradivo prejmejo in tudi pravočasno vrnejo. V Argentino je bilo na primer zadnje volilno gradivo dostavljeno 26. februarja. »DVK seveda nima vpliva na čase dostave tujih pošt, znotraj njihovih držav,« so še zapisali.

DVK ob tem izpostavlja še, da imajo politične stranke možnost nadzora nad volilnim procesom prek svojih predstavnikov in zaupnikov na vseh ravneh, kar zagotavlja dodatno transparentnost postopka. Član OVK ali zaupnik liste kandidatov lahko po vnosu izidov glasovanja pridobi izpis izidov glasovanja po voliščih na območju volilnega okraja ter skupni izid glasovanja v okraju. Prav tako lahko fotografira izide iz vseh zapisnikov o delu volilnih odborov na tem območju. Član OVK ali zaupnik kandidatne liste lahko zahteva tudi vpogled v vsak posamezen zapisnik o delu volilnega odbora, so še navedli.

V analizo delovanja spletne strani ob volitvah je vključen tudi Urad vlade za informacijsko varnost. Kot so navedli za STA, preiskava še poteka, z ugotovitvami pa bodo javnost seznanili, ko bodo znane.

Janez Janša v uspešnost pravnega postopka proti DVK sicer dvomi

Preračuni kažejo, da če bi Janši uspelo izpodbiti rezultate predčasnih volitev, bi vlado sestavljala SDS. Po mnenju Janše bi morali predčasne volitve odpraviti, saj jih ni mogoče ponoviti, veliko držav pa te možnosti sploh ne ponuja, je povedal za 24ur zvečer. Glasove bi bilo potrebno prešteti takoj po volilnem dnevu, ne šele kasneje, je njegov glavni pomislek. Kljub vsemu meni, da njihov pravni postopek proti DVK verjetno ne bo uspešen, saj je preveč tesno prepredena s sodniškim kadrom.

Po vprašanju, ali bi se eden ali drugi mandatar bila pripravljena odreči mandatarstvu zavoljo velike koalicije, je Janša poudaril, da ima Gibanje Svoboda trenutno večje probleme od Roberta Goloba, pri čemer je omenil predvsem Marto Kos. Se je pa hudomušno obregnil ob Golobov komentar iz predvolilnega obdobja, ko je ponudil, da se bo iz politike tudi sam takoj umaknil, če Janša odide v politični pokoj. Pravi, da bi bilo treba sedanjega premierja pregledati, ali nima morda na sebi kaj eksploziva, da se ne bi slučajno od hudega razstrelil.