  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POBUDA JE ZANIMIVA

Bo Koper dobil žičnico?

Nova zamisel za povezavo mestnega jedra z Markovcem.
Pobuda je zanimiva, pravijo na občini. FOTO: Yuriy T/Getty Images
Pobuda je zanimiva, pravijo na občini. FOTO: Yuriy T/Getty Images
J. M.
 25. 12. 2025 | 15:15
1:28
A+A-

Območje Markovca nad Koprom je zaradi velike višinske razlike in precejšnjega naklona odrezano od obalnega dela mesta in samega Kopra. Zato je izjemno neprijazno do pešcev, kolesarjev, predvsem pa do gibalno oviranih oseb. Pred leti se je iz številnih razmislekov izluščila zamisel, da bi več kot 70 metrov višinske razlike med Žusterno in Markovcem premostili z dvigalom v razglednem stolpu. To bi omogočalo povezavo od sprehajališča ob obmorskem parku do parka pri Osnovni šoli Antona Ukmarja. Spomladi so občinski svetniki predlog pripeljali tako daleč, da je kazalo, da bi Koprčani vendarle lahko dobili dvigalo in z njim razgledni stolp do konca leta 2027. Te dni pa jih je presenetila nova ideja: medtem ko Mestna občina Koper pridobiva potrebno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za dvigalo, je svetniška skupina Gibanja Svoboda predlagala vzpostavitev žičniške povezave med Ukmarjevim trgom v središču mesta in Markovcem, ki bi potekala nad morjem in povezala morje in zaledje, hkrati pa bi to razbremenilo promet. Podobne rešitve so uspešno uvedli v Dubrovniku in Barceloni.

Pobuda je zanimiva in jo bodo preučili z vidika pospeševanja turizma v občini kot tudi sodobnih oblik trajnostne mobilnosti, so sporočili z občine in še, da je nujen natančen strokovni pristop.

Več iz teme

KoperMestna občina Koperturizemžičnica
ZADNJE NOVICE
17:29
Bulvar  |  Tuji trači
TUJI TRAČI LETA 2025

Pregled leta: Trump in Thompson: priimka, ob katerih Slovenci zastrižemo z ušesi

V letu 2025 smo radi spremljali zakulisje ameriške politike, kraljevo družino in seveda vse, kar se dogaja bratom Hrvatom.
25. 12. 2025 | 17:29
17:00
Bulvar  |  Suzy
VEŠČINA

Na kožo pisan parfum lahko izberete v štirih korakih (Suzy)

Ste opazili, da se dišave včasih zlijejo s tisto, ki jih nosi, in da lahko enaka dišava na drugi ženski deluje moteče? Izbrati pravo dišavo zase je umetnost, ki se jo da naučiti. Veščina vam bo v množici decembrskih zabav prišla prav.
25. 12. 2025 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
TIL ČEH IN POLKAHOLIKI

Metka je njihova že tretja skupna pesem

V videospotu za novo skladbo nastopajo številni znani Slovenci, v krajših prizorih se med drugimi pojavita Jasna Kuljaj in Luka Basi.
Mojca Marot25. 12. 2025 | 17:00
16:30
Bulvar  |  Domači trači
POGOVOR

Govorili smo z najbolj seksi Slovencem: »V mojem življenju trenutno ni ne Sare ne Lucije«

Igralec Svit Stefanija o vlogi Lukasa Novaka, ustvarjanju serije Nemirna kri in mejah med zasebnim in igralskim svetom.
Kaja Grozina25. 12. 2025 | 16:30
15:46
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Tik pred božičem več oseb fizično obračunalo z moškim, oglasili so se s policijske uprave

Obenem naj bi mu tudi grozili. Policija nadaljuje z zbiranjem obvestil in izvajanjem preiskovalnih aktivnosti v smeri preiskave suma storitve različnih kaznivih dejanj.
25. 12. 2025 | 15:46
15:44
Lifestyle  |  Stil
LEPOTNI TRIKI

Tudi pozimi imamo lahko mehke ustnice

Prava kombinacija balzamov, pilingov in nočnih mask zagotavlja dolgotrajno hidratacijo in naravni sijaj.
25. 12. 2025 | 15:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki