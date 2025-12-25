Bo Koper dobil žičnico?

Območje Markovca nad Koprom je zaradi velike višinske razlike in precejšnjega naklona odrezano od obalnega dela mesta in samega Kopra. Zato je izjemno neprijazno do pešcev, kolesarjev, predvsem pa do gibalno oviranih oseb. Pred leti se je iz številnih razmislekov izluščila zamisel, da bi več kot 70 metrov višinske razlike med Žusterno in Markovcem premostili z dvigalom v razglednem stolpu. To bi omogočalo povezavo od sprehajališča ob obmorskem parku do parka pri Osnovni šoli Antona Ukmarja. Spomladi so občinski svetniki predlog pripeljali tako daleč, da je kazalo, da bi Koprčani vendarle lahko dobili dvigalo in z njim razgledni stolp do konca leta 2027. Te dni pa jih je presenetila nova ideja: medtem ko Mestna občina Koper pridobiva potrebno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za dvigalo, je svetniška skupina Gibanja Svoboda predlagala vzpostavitev žičniške povezave med Ukmarjevim trgom v središču mesta in Markovcem, ki bi potekala nad morjem in povezala morje in zaledje, hkrati pa bi to razbremenilo promet. Podobne rešitve so uspešno uvedli v Dubrovniku in Barceloni.

Pobuda je zanimiva in jo bodo preučili z vidika pospeševanja turizma v občini kot tudi sodobnih oblik trajnostne mobilnosti, so sporočili z občine in še, da je nujen natančen strokovni pristop.