KAJ JESTI

Bo meso ali ne bo mesa? Odhajajoča vlada objavila prehranske smernice in poskrbela za val razburjenja

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je minuli petek razgrnila nacionalne prehranske smernice za leto 2025. Dokument je v začetku leta razburjal po objavi dveh člankov v tuji spletni znanstveni reviji MDPI Foods, ki sta analizirala slovenske prehranske smernice. Takrat namreč še ni bil usklajen.
FOTO: D3sign Getty Images
G. P.
 25. 5. 2026 | 10:15
Smernice so namenjene podpori prebivalcem Slovenije pri oblikovanju uravnoteženih, zdravih in dolgoročno vzdržnih prehranskih navad. Hkrati predstavljajo strokovno podlago za delo zdravstvenih delavcev, vzgojno-izobraževalnih ustanov, javnih zavodov, ponudnikov prehrane in vseh drugih, ki sodelujejo pri oblikovanju prehranskega okolja v Sloveniji.

Kot je ob objavi dokumenta na vladnih spletnih straneh zapisala odhajajoča vlada, nacionalne prehranske smernice temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih ter sodobnih spoznanjih o povezavi med prehrano, zdravjem in trajnostnim razvojem. »Pri njihovi pripravi so avtorji upoštevali mednarodne znanstvene izsledke, vključno z evropskimi, avstrijskimi, nemškimi, danskimi in nordijskimi priporočili, ter jih prilagodili slovenskemu prostoru, prehranskim navadam prebivalcev in dostopnosti živil,« so navedli.

Premalo mesa?

Še pred javno objavo smernic je dokument močno razburil politiko in tudi strokovno javnost. Poslanci NSi so vladi očitali, da so smernice pripravljene brez ustreznih strokovnih podlag ter da odvračajo od uživanja živil živalskega izvora in škodujejo javnemu zdravju. Da priprava prehranskih smernic ne sme temeljiti na konceptu, retoriki in ideologiji, so opozorili tudi strokovnjaki s področja zdravja in prehrane. Kritični so bili tudi, da celotno uradno besedilo predloga smernic javnosti ni bilo dostopno. Zdaj ga je vlada, ki opravlja tekoče posle, vendarle objavila. Pod dokument, dolg 285 strani, so podpisana ministrstva za kmetijstvo, za okolje in za zdravje. Sestavljen je iz dveh delov - slovenskih smernicah za prehrano 2025 in analize okoljskih vplivov slovenskega prehranskega sistema.

Kot poudarjajo avtorji smernic, ima Slovenija bogato prehransko dediščino in raznolike prehranske značilnosti, ki izhajajo iz različnih zemljepisnih, kulturnih in podnebnih okolij. Tradicija doma pripravljene hrane, lokalne pridelave in sezonskih živil ostaja pomemben del slovenskega načina življenja. Obenem pa se tudi v Sloveniji soočamo s spremembami prehranskih navad, življenjskega sloga in prehranskega okolja, ki pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva. Poseben poudarek smernice namenjajo tudi trajnostnim vidikom prehrane. Izbira lokalnih, sezonskih in kakovostnih živil lahko pomembno prispeva k ohranjanju naravnih virov, zmanjševanju okoljskih obremenitev ter podpori slovenskemu kmetijstvu in podeželju.

Ključ naj bi bile majhne spremembe

Priporočila so, kot poudarja odhajajoča vlada, namenjena vsem, ki želijo na preprost, dostopen in vsakdanjemu življenju prilagojen način okrepiti svoje zdravje ter izboljšati počutje. Usmerjajo k majhnim, a pomembnim spremembam, ki jih lahko postopno vključujemo v vsakdan - pri izbiri živil, načinu priprave hrane, odnosu do obrokov in skrbi za bolj uravnotežen življenjski slog. »Verjamemo, da bodo smernice prispevale k boljšemu razumevanju pomena prehrane ter podprle skupna prizadevanja za bolj zdravo, vključujočo in trajnostno Slovenijo,« je ob objavi smernic zapisala vlada.

