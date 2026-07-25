  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VOLITVE REIS UL ULEME

Bo nekdanji ljubljanski mufti postal eden najvplivnejših islamskih voditeljev v Evropi?

Volilna enota Ljubljana je po poročanju Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji za kandidata za reis ul ulemo soglasno predlagala sarajevskega muftija prof. dr. Nedžada Grabusa.
Nedžad Grabus FOTO: Ljubo Vukelić
Nedžad Grabus FOTO: Ljubo Vukelić
A. G.
 25. 7. 2026 | 14:22
2:46
A+A-

Po poročanju Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji je v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana potekalo posvetovanje volilne enote Ljubljana v okviru postopka evidentiranja kandidatov za novega reis ul ulemo Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini. Udeleženci so za kandidata soglasno predlagali sarajevskega muftija prof. dr. Nedžada Grabusa, drugih kandidatur pa niso podali.

Posvetovanje je vodil Samir Kerić, najstarejši član zbora Islamske skupnosti, udeležili pa so se ga predsednik Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in ljubljanski mufti dr. Nevzet Porić, člani zbora Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini z območja volilne enote Ljubljana, glavni imami ter predsedniki izvršnih odborov z območja Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Pred začetkom razprave so navzoče seznanili s pravilnikom in postopkom evidentiranja kandidatov, nato pa je zbrane nagovoril mufti dr. Nevzet Porić. V govoru je poudaril pomen funkcije reis ul uleme za Islamsko skupnost in Bošnjake ter se zahvalil sedanjemu reis ul ulemi dr. Huseinu Kavazoviću za njegovo delo in dosežke v času opravljanja mandata. Ob tem je ocenil, da je Islamska skupnost pod njegovim vodstvom dosegla visoko raven institucionalne in administrativne urejenosti.

Posebno pozornost je namenil tudi kandidatu prof. dr. Nedžadu Grabusu. Poudaril je njegovo pomembno vlogo pri razvoju Islamske skupnosti v Sloveniji, pri gradnji Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana, utrjevanju institucionalnega delovanja skupnosti ter krepitvi njenega ugleda v slovenski družbi. Spomnil je, da je Grabus vrsto let vodil Mešihat Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji kot predsednik in ljubljanski mufti, danes pa opravlja funkcijo sarajevskega muftija. Ob tem je izpostavil tudi njegovo akademsko delo, saj je redni profesor na Fakulteti za islamske znanosti Univerze v Sarajevu.

Soglasna podpora

V razpravi so udeleženci po navedbah Islamske skupnosti poudarili, da prof. dr. Nedžad Grabus s svojimi dosedanjimi rezultati, dolgoletnimi izkušnjami in strokovnimi kompetencami izpolnjuje vse pogoje za opravljanje ene najpomembnejših funkcij v Islamski skupnosti v Bosni in Hercegovini.

Ker drugih predlogov ni bilo, je bil v volilni enoti Ljubljana kot edini kandidat evidentiran prav sarajevski mufti prof. dr. Nedžad Grabus. Posvetovanje se je zaključilo z molitvijo, ki jo je vodil glavni imam Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana Senad Karišik.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

LjubljanaNevzet PorićSlovenijamuslimaniIslamska državaljubljanski mufti
ZADNJE NOVICE
14:22
Novice  |  Slovenija
VOLITVE REIS UL ULEME

Bo nekdanji ljubljanski mufti postal eden najvplivnejših islamskih voditeljev v Evropi?

Volilna enota Ljubljana je po poročanju Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji za kandidata za reis ul ulemo soglasno predlagala sarajevskega muftija prof. dr. Nedžada Grabusa.
25. 7. 2026 | 14:22
14:00
Lifestyle  |  Polet
NA DOPUSTU

Jutranji ali večerni tek? Razkrivamo, kdaj je vadba zares najbolj koristna

Med rekreativci se o tem že leta krešejo mnenja.
Janez Kušar25. 7. 2026 | 14:00
13:35
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Teden v zvezdah: polna Luna prinaša močna čustva, v odnosih bo završalo

Pred nami je energijsko močan teden, v katerem bodo na preizkušnji predvsem odnosi, potrpežljivost in sposobnost ohranjanja ravnotežja.
Joy Lotos25. 7. 2026 | 13:35
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ZAVAROVAL SE JE

Kralj je na srečanje s Harryjem in Meghan pripeljal pričo: koga in zakaj?

Ko se je kralj Karel sredi julija na podeželskem posestvu srečal z mlajšim sinom in njegovo družino, je poskrbel, da je bil tam nekdo, ki bi lahko potrdil dogajanje.
25. 7. 2026 | 13:25
13:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
POTOVANJE

Pia Zemljič v objemu Andov (Suzy)

Vsak si po svoje predstavlja luksuz. Če vprašate igralko ljubljanske Drame, vam ne bo naštevala dragocenih znamk oblek, avtomobilov in nakita. Zanjo je neprecenljiv privilegij, da lahko potuje in odkriva svet.
25. 7. 2026 | 13:00
12:45
Šport  |  Odmevi
PRED ODLOČILNIMI ETAPAMI

Nekdanji zmagovalec dirke po Sloveniji o Pogačarju: »Za razred ali dva je boljši od tekmecev« (VIDEO in FOTO)

Štajerec je prepričan, da lahko Pogi po Touru osvoji tudi Vuelto in svetovno prvenstvo.
Miha Hočevar25. 7. 2026 | 12:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki