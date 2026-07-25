Bo nekdanji ljubljanski mufti postal eden najvplivnejših islamskih voditeljev v Evropi?

Po poročanju Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji je v Muslimanskem kulturnem centru Ljubljana potekalo posvetovanje volilne enote Ljubljana v okviru postopka evidentiranja kandidatov za novega reis ul ulemo Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini. Udeleženci so za kandidata soglasno predlagali sarajevskega muftija prof. dr. Nedžada Grabusa, drugih kandidatur pa niso podali.

Posvetovanje je vodil Samir Kerić, najstarejši član zbora Islamske skupnosti, udeležili pa so se ga predsednik Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji in ljubljanski mufti dr. Nevzet Porić, člani zbora Islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini z območja volilne enote Ljubljana, glavni imami ter predsedniki izvršnih odborov z območja Mešihata Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji.

Pred začetkom razprave so navzoče seznanili s pravilnikom in postopkom evidentiranja kandidatov, nato pa je zbrane nagovoril mufti dr. Nevzet Porić. V govoru je poudaril pomen funkcije reis ul uleme za Islamsko skupnost in Bošnjake ter se zahvalil sedanjemu reis ul ulemi dr. Huseinu Kavazoviću za njegovo delo in dosežke v času opravljanja mandata. Ob tem je ocenil, da je Islamska skupnost pod njegovim vodstvom dosegla visoko raven institucionalne in administrativne urejenosti.

Posebno pozornost je namenil tudi kandidatu prof. dr. Nedžadu Grabusu. Poudaril je njegovo pomembno vlogo pri razvoju Islamske skupnosti v Sloveniji, pri gradnji Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana, utrjevanju institucionalnega delovanja skupnosti ter krepitvi njenega ugleda v slovenski družbi. Spomnil je, da je Grabus vrsto let vodil Mešihat Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji kot predsednik in ljubljanski mufti, danes pa opravlja funkcijo sarajevskega muftija. Ob tem je izpostavil tudi njegovo akademsko delo, saj je redni profesor na Fakulteti za islamske znanosti Univerze v Sarajevu.

Soglasna podpora

V razpravi so udeleženci po navedbah Islamske skupnosti poudarili, da prof. dr. Nedžad Grabus s svojimi dosedanjimi rezultati, dolgoletnimi izkušnjami in strokovnimi kompetencami izpolnjuje vse pogoje za opravljanje ene najpomembnejših funkcij v Islamski skupnosti v Bosni in Hercegovini.

Ker drugih predlogov ni bilo, je bil v volilni enoti Ljubljana kot edini kandidat evidentiran prav sarajevski mufti prof. dr. Nedžad Grabus. Posvetovanje se je zaključilo z molitvijo, ki jo je vodil glavni imam Muslimanskega kulturnega centra Ljubljana Senad Karišik.