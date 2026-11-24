Včeraj je po spletu završalo, bo maja prihodnje leto v Slovenijo prišel papež Leon XIV. Papeža že lep čas ni bilo v Sloveniji, zadnjič pred 27 leti. Vabila iz Slovenije v preteklih letih so bila, vendar ne Benedikt XVI. ne Frančišek nista obiskala naše države. Zdaj morda pač, čeprav velja novico vzeti z nekaj rezerve. Vsaj sodeč po besedah naših sogovornikov. Papež Leon XIV., ki je bil za poglavarja Katoliške cerkve izvoljen 8. maja 2025, je doslej opravil šest mednarodnih apostolskih potovanj. Obiskal je 12 držav, nazadnje novembra letos Urugvaj, Argentino in Peru. Za leto 2027 je za zdaj uradno napovedano le njegovo potovanje v Južno Korejo, preostali obiski še niso potrjeni, takisto ne pot v Slovenijo.

Ne vidi razloga za obisk

Za dodatna pojasnila in uradno potrditev napovedanega obiska smo se obrnili na Tiskovni urad Svetega sedeža v Vatikanu, Apostolsko nunciaturo v Ljubljani ter Slovensko škofovsko konferenco. »Za zdaj nimamo nobenih uradnih podatkov o tem,« so za Slovenske novice pojasnili na Apostolski nunciaturi v Ljubljani, diplomatskem predstavništvu Svetega sedeža, ki je vezni člen med Vatikanom, slovensko državo in Katoliško cerkvijo na Slovenskem. Uspelo pa nam je neuradno izvedeti, da Slovenska škofovska konferenca o obisku še ni bila obveščena.

Andrej Šter se zaveda, da bo treba strniti vrste, če papež seveda pride. FOTO: Leon Vidic

»Ne vidim razloga, zakaj bi papež prišel v Slovenijo. Že res, da je prejel veliko vabil iz Slovenije, a moramo vedeti, da ga vabijo vsi. Vsak predsednik države ali vlade ga povabi, naj pride. Papež se bo v globalnem smislu odločil za obiske držav in tiste obiske, ki so globalno gledano pomembnejši kot Slovenija,« nam je dejal še eden od dobrih poznavalcev razmer v slovenskih cerkvenih krogih. Ob tem res ne gre pozabiti, da je papež samo letos prejel vsaj tri uradna vabila, naj pride na sončno stran Alp: januarja so ga v Vatikan prišli obiskat slovenski škofje in ga povabili v Slovenijo, oktobra pa sta pobudo podprla še predsednik vlade Janez Janša in predsednica republike Nataša Pirc Musar. Slednja mu je izročila tudi uradno pisno povabilo, a so tudi iz predsedničinega urada potrdili, da uradnih informacij o morebitnem obisku trenutno nimajo.

Moliti za zdravo pamet in zdravje

Obisk je velik organizacijski zalogaj. Ob prvem obisku papeža Janeza Pavla II. v Sloveniji leta 1996 je državni organizacijski odbor vodil tedanji notranji minister Andrej Šter, v cerkvenem odboru pod vodstvom pomožnega škofa Alojza Urana pa je sodeloval tudi Janez Gril, takratni glavni urednik Družine in vodja tiskovnega urada Slovenske škofovske konference.

Škofje z msgr. dr. Andrejem Sajetom na čelu o obisku niso bili obveščeni.

»Vsak papežev obisk v kateri koli državi ima pastoralni in državniški značaj. In tako je treba razumeti tudi nalogo gostitelja. Torej, tukaj morata država in Cerkev sodelovati in vsaka svojo nalogo narediti. Ni me zelo navdušilo tisto tekmovanje, kdo ga bo povabil, pa kdaj ga bo povabil, pa kdo je zdaj glavni, ker to ni najboljši uvod v sodelovanje,« se je Andrej Šter dotaknil vabil, ki so v koledarskem letu romala na papežev naslov. »V Cerkvi se bodo morali poenotiti, da papež prihaja k slovenski Cerkvi, in ne k vsaki škofiji pa župniji posebej. Ker Slovenci radi rečemo, v Črnomelj mora tudi iti, pa na Koroškem še ni bil, imeli bi ga pravzaprav na vsakem žegnanju in tako naprej. Tako ne gre. Papež seveda obišče državo, obišče krajevno Cerkev, in to bo za Cerkev prvi preizkus iskrenosti pri dobrodošlici,« je dodal na temo slovenskih cerkvenih krogov. »Moramo začeti razmišljati skupaj, in ne drug proti drugemu. Pa moliti za zdravo pamet, za ljubo zdravje papeževo in naše, da bomo ohranili trezno pamet in dočakali papežev obisk v najboljši kondiciji,« je še dodal Šter.

Papež 'ma vas rad

Papež Janez Pavel II. je Slovenijo prvič obiskal med 17. in 19. majem 1996. Obisk je potekal pod geslom Oče, potrdi nas v veri. Na Brniku so ga pričakali predsednik Milan Kučan, nadškof Alojzij Šuštar in apostolski nuncij Edmond Farhat. Takoj po prihodu je poromal na Brezje, čeprav so organizatorji za to njegovo željo izvedeli šele teden dni prej. Med obiskom je praznoval 76. rojstni dan, slovenski škofje so ga presenetili z velikansko torto, zvečer pa je dobil še podoknico. Na treh osrednjih srečanjih, v Ljubljani, Postojni in Mariboru, se je zbralo več kot 330.000 ljudi. V spominu so ostale njegove besede mladim v Postojni: »Papež 'ma vas rad!« Janez Pavel II. je Slovenijo drugič obiskal 19. septembra 1999; na Betnavski poljani v Mariboru je med slovesno mašo za blaženega razglasil škofa Antona Martina Slomška, prvega Slovenca, ki ga je doletela ta čast. Slovesnosti se je udeležilo od 160.000 do 200.000 ljudi. Obisk je potekal pod geslom Sveta vera bodi vam luč, povzetim po Slomškovih besedah.

Papež Janez Pavel II. z nekdanjim predsednikom države Milanom Kučanom na slavju ob beatifikaciji Antona Martina Slomška FOTO: Tomi Lombar

Leta 2027 bo minilo 35 let, odkar je Sveti sedež 13. januarja 1992 priznal samostojno Slovenijo. Državi sta diplomatske odnose vzpostavili 8. februarja tistega leta. Papeški obisk bi zato imel tudi diplomatsko in zgodovinsko razsežnost, morda tudi simbolno. Odpira se predvsem dvoje zanimivih vprašanj: bi lahko papež Antona Martina Slomška razglasil za svetnika in ali bi Slovenija lahko dobila novega kardinala. Najprej pa moramo vedeti, ali papež sploh res pride.