Drugi krog lokalnih volitev je dal odgovor, kdo bo županoval najstarejšemu slovenskemu mestu. Županja bo še naprej Nuška Gajšek. Po 99,97 odstotka preštetih glasovnic je prejela 60,33 odstotka glasov, njen protikandidat Janko Širec pa 39,67 odstotka.

Gajškova, ki prihaja iz vrst Socialnih demokratov, Ptuj vodi od leta 2018. Pred dvema tednoma ji je svoj glas namenilo 44,93 odstotka volivcev, kar pa ni zadostovalo za zmago že v prvem krogu. Njen današnji protikandidat Širec, ki je kandidaturo vložil s podpisi volivcev, je zbral 24,50 odstotka glasov.

Precej bolj napeto kot na vrhu je bilo v prvem krogu v boju za drugo mesto. Šircu je namreč tesno za petami sledil Andrej Čuš, ki mu je uvrstitev v drugi krog ušla za vsega nekaj deset glasov. Za županski položaj sta se potegovali še kandidatka Demokratov Nuška Vrabl in kandidatka Levice Lina Habjanič.

Socialni demokrati izgubili en svetniški mandat, okrepila se je Svoboda

Karte so volivci pred dvema tednoma na novo premešali tudi v 29-članskem ptujskem mestnem svetu. Najmočnejšo politično skupino bodo še naprej imeli Socialni demokrati, ki so osvojili devet svetniških mandatov, enega manj kot pred štirimi leti. Po šest svetniških mest sta osvojila Gibanje Svoboda in SDS. Obe stranki sta v primerjavi s prejšnjimi lokalnimi volitvami izboljšali svoj rezultat. Lista dr. Andreja Čuša – Skupaj za Ptuj je obdržala pet mandatov, po enega predstavnika pa bodo imeli Levica, NSi in SLS. Brez sedežev v mestnem svetu so med drugim ostali Demokrati Anžeta Logarja in Resni.ca.

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