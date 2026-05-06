DZ v prihodnjih dneh čaka dogovor o razrezu mest v delovnih telesih. Vodje poslanskih skupin bodo dogovor o ustanoviti delovnih teles in razrezu mest v njih med poslanskimi skupinami poskušali doseči že na jutrišnjem posvetu pri predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću.

Nato pa jih na petkovem kolegiju čaka priprava predloga odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ ter predlog sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih in določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles DZ.

Resnica v opoziciji, a leve stranke ji očitajo sedenje na dveh stolih

Pri tem bo pomembno zlasti pozicioniranje Resnice, ki bo, kot kaže, novo koalicijo podpirala iz opozicije. Kljub temu pa naj ne bi imela članov v dveh nadzornih komisijah. Če bo temu res tako, bo vsaj nekoliko pomirila skrbi o onemogočanju opozicijskega nadzora nad novo oblastjo.

Po informacijah N1 naj bi predlog predvideval 23 delovnih teles DZ. Ta so prilagojena pred tednom dni sprejetim spremembam zakona o vladi.

Predlog razreza, ki so ga pred četrtkovim posvetom prejeli vodje poslanskih skupin, sicer po neuradnih informacijah STA naj ne bi predvideval mest za Resnico v nadzornih komisijah, medtem ko stranko pri dodelitvi ostalih mest opredeljuje kot opozicijo.

Resnica namreč vztraja, da v koalicijo ne gre in bo opozicijska stranka, bo pa po drugi strani podpirala vsaj nekatere predloge nove vlade, ki se oblikuje pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Ta brez glasov Resnice tudi nima zadostne večine, torej 46 glasov za izvolitev za mandatarja.

Na položaj Resnice so v teh dneh opozorili tudi že v strankah Svoboda, SD in Levica, ki se bodo v tem mandatu preselile v opozicijo. Spomnili so, da so na ločitev med pozicijo in opozicijo vezane tudi nekatere funkcije DZ, med drugim prav v nadzornih komisijah. Večina in predsedovanje v teh »pripada jasni opoziciji«, je v torek dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.