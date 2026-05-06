ŠUBIČEVA 4

Bo pri Stevanoviću v četrtek burno? Čaka se odgovor ali so z Janšo ali ne ...

Vodje poslanskih skupin bodo dogovor o ustanoviti delovnih teles in razrezu mest v njih med poslanskimi skupinami poskušali doseči že na jutrišnjem posvetu pri predsedniku DZ.
Zoran Stevanović. FOTO: Blaz Samec
STA, M. U.
 6. 5. 2026 | 21:10
 6. 5. 2026 | 21:26
DZ v prihodnjih dneh čaka dogovor o razrezu mest v delovnih telesih. Vodje poslanskih skupin bodo dogovor o ustanoviti delovnih teles in razrezu mest v njih med poslanskimi skupinami poskušali doseči že na jutrišnjem posvetu pri predsedniku DZ Zoranu Stevanoviću

Pirc Musar ne bo predlagala mandatarja v prvem krogu, v sredo steče drugi krog

Nato pa jih na petkovem kolegiju čaka priprava predloga odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles DZ ter predlog sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih in določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles DZ.

Resnica v opoziciji, a leve stranke ji očitajo sedenje na dveh stolih 

Pri tem bo pomembno zlasti pozicioniranje Resnice, ki bo, kot kaže, novo koalicijo podpirala iz opozicije. Kljub temu pa naj ne bi imela članov v dveh nadzornih komisijah. Če bo temu res tako, bo vsaj nekoliko pomirila skrbi o onemogočanju opozicijskega nadzora nad novo oblastjo.

Stevanovićevi poslanki grozijo: »Nadzorovali te bodo domačini, ki te ne marajo!« (FOTO)

Po informacijah N1 naj bi predlog predvideval 23 delovnih teles DZ. Ta so prilagojena pred tednom dni sprejetim spremembam zakona o vladi.

Predlog razreza, ki so ga pred četrtkovim posvetom prejeli vodje poslanskih skupin, sicer po neuradnih informacijah STA naj ne bi predvideval mest za Resnico v nadzornih komisijah, medtem ko stranko pri dodelitvi ostalih mest opredeljuje kot opozicijo.

Volivci SLS bi si zaslužili ministrsko mesto v novi vladi

Stranka SLS želi po vnovičnem preboju v DZ, ki ji je uspel na skupni listi z NSi in Fokusom, s tistimi, ki delijo njihove vrednote, deliti tudi mesto v vladi, pravi predsednica SLS Tina Bregant. Četudi je v DZ izvoljen le en kandidat SLS, meni, da si njihovi volivci zaslužijo ministrsko mesto. Bo pa to tudi stvar pogajanj s partnerji, priznava.

Resnica namreč vztraja, da v koalicijo ne gre in bo opozicijska stranka, bo pa po drugi strani podpirala vsaj nekatere predloge nove vlade, ki se oblikuje pod vodstvom prvaka SDS Janeza Janše. Ta brez glasov Resnice tudi nima zadostne večine, torej 46 glasov za izvolitev za mandatarja.

Ste slišali, kako se je na Stevanovića spravil šef poslancev Svobode? Za Hana »nadkoalicijska stranka«, Golob o tem, da Janševa manjšinska vlada nastaja na prevari (VIDEO)

Na položaj Resnice so v teh dneh opozorili tudi že v strankah Svoboda, SD in Levica, ki se bodo v tem mandatu preselile v opozicijo. Spomnili so, da so na ločitev med pozicijo in opozicijo vezane tudi nekatere funkcije DZ, med drugim prav v nadzornih komisijah. Večina in predsedovanje v teh »pripada jasni opoziciji«, je v torek dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.

