Na RTV vre: bodo rezali regionalne programe? Gorščakovi naravnost – če ne zmore, naj gre

Ministrstvo za finance je avgusta sporočilo, da so se denarni tokovi RTV Slovenija glede na začetek leta poslabšali. Zavod lahko iz sistema enotnega zakladniškega računa črpa kratkoročna posojila do 9,5 milijona evrov, čeprav je RTV računala na možnost zadolžitve do 12 milijonov evrov.

Zaradi finančne situacije zavoda bodo morali krčiti nekatere vsebine. Najbolj se bo to poznalo pri tujih vsebinah.

Denar mora vrniti najpozneje do konca leta 2026. Država je konec avgusta v javno obravnavo poslala tudi novo spremembo zakona o RTV Slovenija. Štiričlansko upravo bi zamenjal generalni direktor, sedanji Svet RTV bi postal Programski svet, ponovno pa bi uvedli Nadzorni svet. Ministrstvo za kulturo kot razlog za spremembe izpostavlja »zahteven finančni položaj« ter potrebo po učinkovitejšem in odgovornejšem upravljanju.

Predsednica uprave RTVS potrdila: Zaradi finančne situacije zavoda bodo morali krčiti nekatere vsebine

Predsednica uprave RTVS Natalija Gorščak je nedavno predstavila poslovanje v prvih šestih mesecih tega leta.

Javno pismo v podporo zaposlenim Regionalnega RTV-centra Koper – Capodistria FOTO: Obalna Sindikalna Organizacija – Ks 90

Predvsem je izpostavila zvišanje gledanosti televizijskih programov, poslušanosti radijskih programov in obiskanosti spletnih mest RTVS. Konec julija je imel zavod sklenjenih 1992 pogodb o zaposlitvi, kar je 30 manj od načrta in 37 manj od konca prejšnjega leta. Letni načrt investicij je bil v realiziran v višini 2,29 milijona evrov, kar je 18,6 odstotka letnega plana. RTVS beleži presežek prihodkov nad odhodki v višini 142.000 evrov, kar je za 328.000 evrov slabše od tega, kar so načrtovali. Pri tem prihodki znašajo 93,7 milijona evrov in so od načrta nižji za 2,6 milijona evrov. Odhodki pa so dosegli 93,6 milijona evrov in so za 2,3 milijona evrov nižji od načrtovanih. Zavod je bil konec julija zadolžen za sedem milijonov evrov. Gorščakova je ob tem izpostavila, da je brez upoštevanja prihodkov urada vlade za narodnosti in ministrstva za kulturo, ki jih zavod ni prejel v celoti, finančno stanje negativno, in sicer za 8,8 milijona evrov. Zaradi finančne situacije zavoda bodo torej morali krčiti nekatere vsebine. Najbolj se bo to poznalo pri tujih vsebinah.

Vse bolj zapletene finančne razmere v nacionalni RTV hiši. FOTO: Voranc Vogel

Med drugim pa na televiziji otroški program ne bo imel tematskega kanala, prav tako ne bo novega formata osrednje zabavne oddaje. Izpadlo bo 20 neposrednih športnih prenosov, osiromašen bo tudi spremljevalni športni program. Regionalni centri bodo ukinili regionalna poročila, nadomestil pa jih bo nov format oddaje na TVS. Tudi radio bo imel manj športnih in kulturnih vsebin ter prenosov koncertov v živo. Več vsebin bo selil na digitalne platforme. Spletni portal MMC pa bo zmanjšal število zunanjih sodelavcev, kar med drugim pomeni tudi manj moderiranja komentarjev pod članki.

Novinarji TV Koper: Če predsednica uprave Natalija Gorščak in član uprave Luka Rupnik reševanju finančnih težav nista kos, ju pozivamo k odstopu

Ob vsem tem so se s kritičnim zapisom oglasili člani Aktiva Slovenskega programa TV Koper.

Takole so zapisali v protestu:

»Člani Aktiva Slovenskega programa TV Koper smo ogorčeni nad načrti vodstva RTVSLO o ukinjanju Regionalnih centrov oziroma regionalnih televizijskih in radijskih programov. O namerah, skritih pod krinko statutarnih sprememb Regionalnih centrov nismo bili uradno obveščeni in nam v nobeni obliki niso bili predstavljeni tudi zaradi dejstva, da se generalni direktorici RTV-ja Natalija Gorščak v njenem mandatu ni zdelo primerno obiskati našega kolektiva in se seznaniti z našim delom, prioritetami in cilji. Spremembe, ki jih želi uvesti aktualno vodstvo, bodo temelj za ukinitev Slovenskega programa TV Koper, Primorske kronike, Sprehodov, vsebin za zamejske Slovence in ostalih programov, ki so bili že doslej z rezanjem sredstev, bistveno bolj prizadeti kot ostali programi RTV Slovenija. Po sedanjih načrtih vodstva, oddaje Primorska kronika od oktobra letos, ne bo več. Enostranske, enosmerne in enoznačne poteze in finančni rezi zgolj v Regionalnih centrih, problema financiranja celotnega zavoda ne bodo dolgotrajno rešili. Ukinjanje Regionalnih centrov lahko razumemo samo in zgolj kot podaljševanje agonije in reševanje delovnih mest v Ljubljani. Če predsednica uprave Natalija Gorščak in član uprave Luka Rupnik reševanju finančnih težav nista kos, ju pozivamo k odstopu z njihovih funkcij.«