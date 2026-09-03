  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRAMATIČNO NA NACIONALKI

Na RTV vre: bodo rezali regionalne programe? Gorščakovi naravnost – če ne zmore, naj gre

Vse bolj zapletene finančne razmere v nacionalni RTV hiši.
FOTO: Voranc Vogel/Jure Eržen/delo

FOTO: Voranc Vogel/Jure Eržen/delo

Natalija Gorščak FOTO: Jure Eržen/delo

Natalija Gorščak FOTO: Jure Eržen/delo

Vse bolj zapletene finančne razmere v nacionalni RTV hiši. FOTO: Voranc Vogel

Vse bolj zapletene finančne razmere v nacionalni RTV hiši. FOTO: Voranc Vogel

Javno pismo v podporo zaposlenim Regionalnega RTV-centra Koper – Capodistria FOTO: Obalna Sindikalna Organizacija – Ks 90

Javno pismo v podporo zaposlenim Regionalnega RTV-centra Koper – Capodistria FOTO: Obalna Sindikalna Organizacija – Ks 90

FOTO: Voranc Vogel/Jure Eržen/delo
Natalija Gorščak FOTO: Jure Eržen/delo
Vse bolj zapletene finančne razmere v nacionalni RTV hiši. FOTO: Voranc Vogel
Javno pismo v podporo zaposlenim Regionalnega RTV-centra Koper – Capodistria FOTO: Obalna Sindikalna Organizacija – Ks 90
M. U.
 3. 9. 2026 | 10:54
 3. 9. 2026 | 12:34
4:56
A+A-

Ministrstvo za finance je avgusta sporočilo, da so se denarni tokovi RTV Slovenija glede na začetek leta poslabšali. Zavod lahko iz sistema enotnega zakladniškega računa črpa kratkoročna posojila do 9,5 milijona evrov, čeprav je RTV računala na možnost zadolžitve do 12 milijonov evrov.

Zaradi finančne situacije zavoda bodo morali krčiti nekatere vsebine. Najbolj se bo to poznalo pri tujih vsebinah.

Denar mora vrniti najpozneje do konca leta 2026. Država je konec avgusta v javno obravnavo poslala tudi novo spremembo zakona o RTV Slovenija. Štiričlansko upravo bi zamenjal generalni direktor, sedanji Svet RTV bi postal Programski svet, ponovno pa bi uvedli Nadzorni svet. Ministrstvo za kulturo kot razlog za spremembe izpostavlja »zahteven finančni položaj« ter potrebo po učinkovitejšem in odgovornejšem upravljanju.

Predsednica uprave RTVS potrdila: Zaradi finančne situacije zavoda bodo morali krčiti nekatere vsebine

Predsednica uprave RTVS Natalija Gorščak je nedavno predstavila  poslovanje v prvih šestih mesecih tega leta.

image_alt
Novinarka nacionalke odkrito o finančnem hiranju javnega medija

Javno pismo v podporo zaposlenim Regionalnega RTV-centra Koper – Capodistria FOTO: Obalna Sindikalna Organizacija – Ks 90
Javno pismo v podporo zaposlenim Regionalnega RTV-centra Koper – Capodistria FOTO: Obalna Sindikalna Organizacija – Ks 90

Predvsem je izpostavila zvišanje gledanosti televizijskih programov, poslušanosti radijskih programov in obiskanosti spletnih mest RTVS. Konec julija je imel zavod sklenjenih 1992 pogodb o zaposlitvi, kar je 30 manj od načrta in 37 manj od konca prejšnjega leta. Letni načrt investicij je bil v realiziran v višini 2,29 milijona evrov, kar je 18,6 odstotka letnega plana. RTVS beleži presežek prihodkov nad odhodki v višini 142.000 evrov, kar je za 328.000 evrov slabše od tega, kar so načrtovali. Pri tem prihodki znašajo 93,7 milijona evrov in so od načrta nižji za 2,6 milijona evrov. Odhodki pa so dosegli 93,6 milijona evrov in so za 2,3 milijona evrov nižji od načrtovanih. Zavod je bil konec julija zadolžen za sedem milijonov evrov. Gorščakova je ob tem izpostavila, da je brez upoštevanja prihodkov urada vlade za narodnosti in ministrstva za kulturo, ki jih zavod ni prejel v celoti, finančno stanje negativno, in sicer za 8,8 milijona evrov. Zaradi finančne situacije zavoda bodo torej morali krčiti nekatere vsebine. Najbolj se bo to poznalo pri tujih vsebinah.

Vse bolj zapletene finančne razmere v nacionalni RTV hiši. FOTO: Voranc Vogel
Vse bolj zapletene finančne razmere v nacionalni RTV hiši. FOTO: Voranc Vogel

image_alt
Velike kadrovske spremembe na POP TV: prihajajo štirje novi novinarji, vrača se tudi znani obraz

Med drugim pa na televiziji otroški program ne bo imel tematskega kanala, prav tako ne bo novega formata osrednje zabavne oddaje. Izpadlo bo 20 neposrednih športnih prenosov, osiromašen bo tudi spremljevalni športni program. Regionalni centri bodo ukinili regionalna poročila, nadomestil pa jih bo nov format oddaje na TVS. Tudi radio bo imel manj športnih in kulturnih vsebin ter prenosov koncertov v živo. Več vsebin bo selil na digitalne platforme. Spletni portal MMC pa bo zmanjšal število zunanjih sodelavcev, kar med drugim pomeni tudi manj moderiranja komentarjev pod članki.

Novinarji TV Koper: Če predsednica uprave Natalija Gorščak in član uprave Luka Rupnik reševanju finančnih težav nista kos, ju pozivamo k odstopu

Ob vsem tem so se s kritičnim zapisom oglasili člani Aktiva Slovenskega programa TV Koper.

Takole so zapisali v protestu: 

»Člani Aktiva Slovenskega programa TV Koper smo ogorčeni nad načrti vodstva RTVSLO o ukinjanju Regionalnih centrov oziroma regionalnih televizijskih in radijskih programov. O namerah, skritih pod krinko statutarnih sprememb Regionalnih centrov nismo bili uradno obveščeni in nam v nobeni obliki niso bili predstavljeni tudi zaradi dejstva, da se generalni direktorici RTV-ja Natalija Gorščak v njenem mandatu ni zdelo primerno obiskati našega kolektiva in se seznaniti z našim delom, prioritetami in cilji. Spremembe, ki jih želi uvesti aktualno vodstvo, bodo temelj za ukinitev Slovenskega programa TV Koper, Primorske kronike, Sprehodov, vsebin za zamejske Slovence in ostalih programov, ki so bili že doslej z rezanjem sredstev, bistveno bolj prizadeti kot ostali programi RTV Slovenija. Po sedanjih načrtih vodstva, oddaje Primorska kronika od oktobra letos, ne bo več. Enostranske, enosmerne in enoznačne poteze in finančni rezi zgolj v Regionalnih centrih, problema financiranja celotnega zavoda ne bodo dolgotrajno rešili. Ukinjanje Regionalnih centrov lahko razumemo samo in zgolj kot podaljševanje agonije in reševanje delovnih mest v Ljubljani. Če predsednica uprave Natalija Gorščak in član uprave Luka Rupnik reševanju finančnih težav nista kos, ju pozivamo k odstopu z njihovih funkcij.«

Natalija Gorščak FOTO: Jure Eržen/delo
Natalija Gorščak FOTO: Jure Eržen/delo

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

RTV SlovenijaNatalija GorščakTV SlovenijaLuka Rupnikministrstvo za financeministrstvo za kulturoTV Koperfinanciranje RTV
ZADNJE NOVICE
12:40
Novice  |  Slovenija
V SOBOTO

Vabljeni na najslajšo prireditev leta

Glavno vlogo imajo vrhunske sladice, tradicionalni recepti in sodobne slaščičarske mojstrovine.
3. 9. 2026 | 12:40
12:31
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALEN POHOD

Po poteh hmeljskih nasadov, cilj pa pri Fontani piva

Pohodnike sta pozdravila tudi hmeljski starešina in princesa.
Darko Naraglav3. 9. 2026 | 12:31
12:15
Novice  |  Slovenija
SLOVO

Gorski reševalci žalujejo: »Janeza ni več. Zarezalo je, kot zareže redko kdaj«

Janez Triler je bil z gorami povezan od mladosti. Postal je alpinist, pozneje tudi gorski vodnik, leta 1983 pa se je pridružil gorskim reševalcem
3. 9. 2026 | 12:15
12:05
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Le 48 kvadratov, a v njem lahko udobno biva šest ljudi: Poglejte, kaj so skrili za steno

Kako 48 kvadratov spremeniti v udoben apartma za šest oseb? Arhitekti so našli rešitev, ki prostor poveča in skriva nepričakovano presenečenje.
3. 9. 2026 | 12:05
12:01
Bulvar  |  Domači trači
24 UR

Velike kadrovske spremembe na POP TV: prihajajo štirje novi novinarji, vrača se tudi znani obraz

Med novimi okrepitvami sta tudi dva novinarja, ki na POP TV prihajata z javne RTV Slovenija.
3. 9. 2026 | 12:01
11:51
Novice  |  Kronika  |  Doma
DELOVNA NESREČA

Nove podrobnosti tragične nesreče: v gozdu umrl 57-letnik

Moški se je smrtno ponesrečil med podiranjem drevja.
3. 9. 2026 | 11:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Koliko vam »požre« ura gledanja serije?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
3. 9. 2026 | 11:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki