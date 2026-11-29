V Novi Gorici je napočil trenutek odločitve. V drugem krogu županskih volitev sta se pomerila aktualni župan Samo Turel in Bogdan Česnik. Zmagal je Česnik, za katerega je glasovalo 52,02 odstotka sodelujočih na volitvah, za Turela pa 47,98 odstotka. Volilna udeležba je bila 38,86 odstotna.

Tako Česnik, ki je na izide volitev čakal na Bevkovem trgu sredi Nove Gorice, kot Turel, ki ima štab v pivnici v Kromberku, sta za STA povedala, da imajo že pripravljen šampanjec. Pričakovala sta tudi, da bodo tokrat rezultati znani že veliko prej kot pred štirinajstimi dnevi, saj je manj štetja. To se je tudi uresničilo.

Turel je v prvem krogu lokalnih volitev pred dvema tednoma prejel 33,47 odstotka glasov, medtem ko je Česnika, ki je kandidiral s podpisi volivcev, podprlo 23,71 odstotka volivcev. Za županski stolček se je v prvem krogu potegovalo pet kandidatov. Poleg Turela in Česnika so si vodenja mestne občine želeli še Damjana Pavlica, Matevž Vidmar in Marko Rusjan, ki pa jim preboj v drugi krog ni uspel.

Zanimivo je, da so v Novi Gorici danes dopoldne zabeležili najnižjo volilno udeležbo med vsemi 45 občinami, v katerih je potekal drugi krog županskih volitev. Do 11. ure je svoj glas oddalo le 8,55 odstotka volilnih upravičencev. Odstotek se je do popoldneva precej zvišal Do 16. ure je glas oddalo 24,83 odstotka volivcev, s čimer ta občina ni bila več zadnja glede volilne udeležbe.

Svoboda izgubila štiri svetniške mandate

Volitve pred dvema tednoma so precej premešale tudi karte v 32-članskem novogoriškem mestnem svetu. Največ svetniških mest je sicer znova osvojilo Gibanje Svoboda, a bo imelo v prihodnjem mandatu deset svetnikov, štiri manj kot doslej. Okrepili sta se SDS, ki je osvojila šest mandatov, in SD, ki je število svojih svetnikov podvojila z dveh na štiri. Lista Nov zagon za Novo Gorico je osvojila tri mandate. Po dva predstavnika bodo imeli Goriška.si, Levica, Lista za razvoj in NSi, enega pa Zveza za Primorsko. Brez predstavnikov v mestnem svetu so med drugim ostali Demokrati Anžeta Logarja, Resni.ca in Prerod Vladimirja Prebiliča.

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