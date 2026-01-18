  • Delo d.o.o.
POLITIČNI PARKET

Bo šla Klakočar Zupančič v Levico? Sama je povedala, kako je s tem

Sodeč po povedanem, bo predsednica Državnega zbora še naprej v vrstah Gibanja Svoboda.
Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič FOTO: zaslonska slika/rtvslo.si
Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič FOTO: zaslonska slika/rtvslo.si
M. J.
 18. 1. 2026 | 22:04
A+A-

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je bila s poslanko Nove Slovenije Vido Čadonič Špelič gostja v oddaji Politično s Tanjo Gobec. Klakočar Zupančič je v oddaji med drugim dala jasno vedeti, da ne prestopa v stranko Levica, kot se je to omenjalo.

Voditeljica Tanja Gobec je v oddaji povedala, da 55-odstotkov anketiranih ne podpira, da se prestopa iz stranke v stranko. Nato je predsednici DZ omenila, da se je pisalo, da je bila vabljena v Levico in jo vprašala, ali je to pokopano. »Vsak prestop, če bi se zgodil, po mojem mnenju mora biti transparenten, mora biti v okviru samih strank, vodstev strank, in seveda tudi pri tem, da se nikakor to ne dogaja za hrbti volivk in volivcev,« je povedala Klakočar Zupančič. Čadonič Špelič pa je k temu dodala, da očitno ljudje cenijo načelnost, s čimer se je verjetno navezovala na besede voditeljice, da večina anketiranih ne podpira strankarskih prestopov.

Meni, da je treba počakati na odločitev sodišča

Klakočar Zupančič je spregovorila tudi o tem, ali bi moral premier Robert Golob odstopiti po nedavnem poročilu KPK. »Vsakdo, ki si drzne komentirati odločitev KPK, se mora zamisliti nad tem, da ne pozna celotne zadeve. Cela zadeva naj bi bila dolga, kot smo videli v prispevku, preko 60 strani. Zato je popolnoma neodgovorno od kogar koli, predvsem pa od politikov, da se izrekajo o tej odločitvi. Pri nas, kjer velja pravna država, kjer velja pravni red, velja tudi, da vsakdo, ki meni, da je poseženo v njegove pravice, lahko svojo pravico išče tudi na sodišču. To se pravi zahteva sodno varstvo. Premier je to napovedal in šele po tem, ko bo odločitev pravnomočna, šele takrat lahko po mojem mnenju padajo vrednostne sodbe,« je povedala predsednica DZ in dodala, da preden se spuščamo v kakršne koli komentarje je potrebno počakati na odločitev sodišča. 

Urška Klakočar ZupančičVida Čadonič ŠpeličTanja GobecLevicaRobert Golob
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Bomo spet kupovali v Avstriji?

Mnogi že danes osnovna živila nakupujejo čez mejo, predvsem v italijanskih supermarketih.
Matej Lahovnik18. 1. 2026 | 22:25
22:17
Šport  |  Tekme
EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenski rokometaši v dramatični tekmi zmagali in gredo naprej

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi tekmi prvega dela evropskega prvenstva v Oslu po dramatičnem razpletu in preobratu premagala Švico z 38:35 (14:20) in si že zagotovila napredovanje v glavni del tekmovanja. V torek bo jasno, koliko točk bodo varovanci selektorja Uroša Zormana odnesli v Malmö.
18. 1. 2026 | 22:17
22:04
Novice  |  Slovenija
POLITIČNI PARKET

Bo šla Klakočar Zupančič v Levico? Sama je povedala, kako je s tem

Sodeč po povedanem, bo predsednica Državnega zbora še naprej v vrstah Gibanja Svoboda.
18. 1. 2026 | 22:04
20:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGIČNO

Slovenska policija sporočila, da so našli Igorja, a žal prepozno

V ponedeljek zvečer je bilo že najdeno osebno vozilo, ki ga je uporabljal pogrešani.
18. 1. 2026 | 20:50
20:27
Bulvar  |  Domači trači
JAVNI ODZIV

Zvezdana Mlakar iskreno: »Do konca življenja me bo sram!«

Igralka brez zadržkov o politiki, volitvah in družbi, ki se znova nagiba k avtoritarizmu.
18. 1. 2026 | 20:27
20:13
Novice  |  Slovenija
NOVA PRIDOBITEV

Robert Golob prvi izvedel operacijo vstavitve sodobne proteze zapestja (FOTO)

Poslej vgradnja proteze zapestja tudi v SB Murska Sobota.
18. 1. 2026 | 20:13

Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Kdo ustvarja pritisk, da moraš biti uspešen že v mladih letih?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
OGREVALNA SEZONA

Resnica o ogrevanju v mrzlih dneh: plin proti vsemu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 10:06
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
