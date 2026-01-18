Bo šla Klakočar Zupančič v Levico? Sama je povedala, kako je s tem

Predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je bila s poslanko Nove Slovenije Vido Čadonič Špelič gostja v oddaji Politično s Tanjo Gobec. Klakočar Zupančič je v oddaji med drugim dala jasno vedeti, da ne prestopa v stranko Levica, kot se je to omenjalo.

Voditeljica Tanja Gobec je v oddaji povedala, da 55-odstotkov anketiranih ne podpira, da se prestopa iz stranke v stranko. Nato je predsednici DZ omenila, da se je pisalo, da je bila vabljena v Levico in jo vprašala, ali je to pokopano. »Vsak prestop, če bi se zgodil, po mojem mnenju mora biti transparenten, mora biti v okviru samih strank, vodstev strank, in seveda tudi pri tem, da se nikakor to ne dogaja za hrbti volivk in volivcev,« je povedala Klakočar Zupančič. Čadonič Špelič pa je k temu dodala, da očitno ljudje cenijo načelnost, s čimer se je verjetno navezovala na besede voditeljice, da večina anketiranih ne podpira strankarskih prestopov.

Meni, da je treba počakati na odločitev sodišča

Klakočar Zupančič je spregovorila tudi o tem, ali bi moral premier Robert Golob odstopiti po nedavnem poročilu KPK. »Vsakdo, ki si drzne komentirati odločitev KPK, se mora zamisliti nad tem, da ne pozna celotne zadeve. Cela zadeva naj bi bila dolga, kot smo videli v prispevku, preko 60 strani. Zato je popolnoma neodgovorno od kogar koli, predvsem pa od politikov, da se izrekajo o tej odločitvi. Pri nas, kjer velja pravna država, kjer velja pravni red, velja tudi, da vsakdo, ki meni, da je poseženo v njegove pravice, lahko svojo pravico išče tudi na sodišču. To se pravi zahteva sodno varstvo. Premier je to napovedal in šele po tem, ko bo odločitev pravnomočna, šele takrat lahko po mojem mnenju padajo vrednostne sodbe,« je povedala predsednica DZ in dodala, da preden se spuščamo v kakršne koli komentarje je potrebno počakati na odločitev sodišča.