  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IDEOLOŠKO BOJIŠČE

Bo Slovencem kdo vzel zrezek? Dolenc miri strasti, kmetje pa ostro: To je ideologija

Razprava o prehranskih smernicah je hitro prerasla vprašanje jedilnika. Sašo Dolenc opozarja, da smernice ne pomenijo prepovedi mesa, ampak spremembo razmerij na krožniku.
FOTO: Leon Vidic/delo

FOTO: Leon Vidic/delo

 FOTO: Samec Blaž

 FOTO: Samec Blaž

Prehranske smernice, Vlada RS.

Prehranske smernice, Vlada RS.

FOTO: Vlada Rs

FOTO: Vlada Rs

FOTO: Vlada Rs

FOTO: Vlada Rs

FOTO: Vlada Rs

FOTO: Vlada Rs

FOTO: Vlada Rs

FOTO: Vlada Rs

FOTO: Leon Vidic/delo
 FOTO: Samec Blaž
Prehranske smernice, Vlada RS.
FOTO: Vlada Rs
FOTO: Vlada Rs
FOTO: Vlada Rs
FOTO: Vlada Rs
Nina Čakarić
 30. 5. 2026 | 09:45
10:06
A+A-

Nove slovenske Prehranske smernice, ki jih je objavila odhajajoča vlada, so v zadnjih dneh sprožile pravo prehransko nevihto. Kar bi morala biti strokovna razprava o zdravju, prehrani, okolju in prihodnosti slovenskega krožnika, se je hitro sprevrglo v vroč spor o mesu, veganstvu, kmetijstvu in zaupanju v stroko. Na eni strani so tisti, ki opozarjajo, da Slovenija nujno potrebuje bolj zdrave prehranske navade. Na drugi strani so kmetje, ki so prepričani, da dokument živinorejo krivično postavlja v vlogo okoljskega grešnika. Vmes pa so ljudje, ki se sprašujejo: ali gre res za zdravje ali za ideologijo?

V razpravo se je vključil tudi znani popularizator znanosti Sašo Dolenc, ki je po osnovni izobrazbi fizik z doktoratom iz filozofije. Po njegovem mnenju se o smernicah pogosto govori na podlagi delnih informacij in poenostavljenih razlag. Kot poudarja, celoten dokument ni »kratek seznam zapovedi«, ampak »obsežen strokovni poskus, kako prehranska priporočila prilagoditi sodobnim zdravstvenim, okoljskim in prehransko-varnostnim izzivom«.

FOTO: Vlada Rs
FOTO: Vlada Rs

Dolenc: Ne gre za prepoved mesa ali uvedbo veganstva

Dolenc opozarja, da ima Slovenija resne težave s prehranskimi navadami. Velik del odraslih zaužije premalo prehranskih vlaknin, le majhen delež prebivalcev dosega priporočeni vnos sadja in zelenjave, kronične nenalezljive bolezni pa so veliko breme za posameznike in zdravstveni sistem.

Zato po njegovih besedah smernice prehrane ne obravnavajo več le kot zasebne izbire posameznika. Hrana je postala del širšega sistema, v katerem se prepletajo zdravje ljudi, stanje okolja, kmetijstvo, prehranska varnost in kakovost življenja.

Največ prahu je dvignilo približevanje tako imenovanemu modelu planetarne prehrane. A Dolenc poudarja, da ta »v nasprotju z nekaterimi javnimi očitki ne pomeni prepovedi mesa ali uvedbe veganstva«. Gre za premik k »bolj uravnoteženemu, pretežno rastlinsko zasnovanemu prehranskemu vzorcu«. V ospredju naj bi bili polnovredna žita, stročnice, zelenjava, sadje, oreščki in semena. Ob tem smernice še vedno dopuščajo zmerno uživanje rib, jajc, mlečnih izdelkov in mesa.

FOTO: Vlada Rs
FOTO: Vlada Rs

Ključno sporočilo, pravi Dolenc, »ni radikalna odpoved, ampak sprememba razmerij na krožniku«. Manj visoko predelane hrane, predelanih mesnin, soli, dodanih sladkorjev, nezdravih maščob in alkohola. Več pa živil, ki dokazano prispevajo k boljšemu dolgoročnemu zdravju.

FOTO: Vlada Rs
FOTO: Vlada Rs

Krožnik ni več samo zasebna stvar

Dolenc poudarja tudi pomen pravilnega kombiniranja živil. Z ustrezno sestavo obrokov lahko izboljšamo vnos vlaknin, mineralov, vitaminov in drugih hranil. V praksi bi to lahko pomenilo tudi cenejše in dostopnejše vire beljakovin, manjše tveganje za kronične bolezni in manjši pritisk na zdravstveni sistem. Po njegovih besedah lahko postopno zmanjšanje pretirane porabe mesa ter večji poudarek na lokalni, sezonski in rastlinski hrani prispevata tudi k manjši obremenitvi okolja, bolj smotrni rabi kmetijskih zemljišč in večji prehranski odpornosti države.

Zato bi bilo, kot pravi, smiselno o smernicah razpravljati manj kot o kulturnem spopadu med »mesojedci« in »vegani« ter bolj kot o vprašanju, kako lahko v Sloveniji oblikujemo prehranski sistem, ki bo »zdravju koristnejši, okoljsko vzdržnejši in družbeno bolj odgovoren«. A prav tu se razprava zaplete.

FOTO: Vlada Rs
FOTO: Vlada Rs

Pod komentarjem se je vnela razprava

Dolenčev zapis je sprožil številne odzive. Nekateri so se strinjali z njegovim umirjanjem razprave, drugi pa so opozorili, da glavna težava ni nujno vsebina, ampak način priprave dokumenta. Igor Pravst z Inštituta za nutricionistiko. Zapisal je, da se »glede cilja zelo strinja«, a da so se očitno »izgubili nekje na poti do cilja«. Po njegovih besedah dokument že z imenom Slovenske prehranske smernice namiguje, da gre za široko nacionalno usklajen dokument, a naj bi se po objavi izkazalo, da ministrstvo za zdravje za objavo sploh ni vedelo, čeprav je bilo nosilec projekta.

Pravst je opozoril tudi, da se v dokumentu navajajo imena raziskovalcev, ki dokumenta pred objavo niso videli in niso soglašali z navedbo svojih imen. »Slovenija vsekakor potrebuje sodobne prehranske smernice, vendar morajo te nastajati transparentno in vključujoče,« je poudaril.

Nekateri komentatorji so razpravo poskušali odmakniti od spopada med vegani in mesojedci. Slavko Colnarič, najboljši bobnar (skupina Pankrti) med slovenskimi kolesarji, je zapisal, da se tudi sam trudi jesti uravnoteženo in da verjame, da »ni zdrave ali nezdrave hrane same po sebi — so pa zdravi ali nezdravi jedilniki in način življenja«.

Po njegovem je povsem legitimno vprašanje, kdo smernice piše, kakšna prepričanja imajo avtorji in ali je bilo v dokument vključenih dovolj različnih strokovnih pogledov. Zmotilo ga je predvsem to, kako hitro se vse spremeni v ideološki spopad med »vegani« in »mesojedci«. Večina ljudi po njegovih besedah ni ne fanatično veganskih ne obsedeno mesojedih, ampak si želi predvsem normalno, kakovostno in dostopno prehrano.

Ob tem je opozoril še na prehransko industrijo. Po njegovem se veliko razprav vrti okoli posameznika, manj pa okoli sistema, ki vsak dan proizvaja in trži velike količine ultra predelane hrane.

 FOTO: Samec Blaž
 FOTO: Samec Blaž

V razpravi se je oglasila tudi Eleonora Ela Krkač, registrirana pridelovalka semen, ki živi in deluje na slovenski Obali, ki je zapisala, da že leta kupuje zelenjavo, sadje, moko in meso pri preverjenem kmetu z ekološkim potrdilom ter kuha doma. Colnarič ji je odgovoril, da je lepo, če si lahko nekdo takšno prehrano privošči, a da ta možnost ni dostopna vsem. Za marsikatero družino je nakupovanje pri preverjenem ekološkem kmetu predrago ali logistično nedosegljivo.

Posebej občutljivo vprašanje je, kaj bodo smernice pomenile za javne kuhinje, kot so vrtci, šole, bolnišnice in domovi za starejše, kjer so ljudje z različnimi prehranskimi potrebami.

Na drugi strani je Samo Kreft, farmacevt, ki je sodeloval pri pripravi pri Prehrani smernic, Dolencu pripisal, da razpravo usmerja v bolj konstruktivno smer. Poudaril je, da prehrana že zdaj ni povsem zasebna izbira, saj na naše prehranske navade vplivajo oglasi, subvencije, tradicija in celotno prehransko okolje. Po njegovem nove smernice ne zmanjšujejo pravice do osebne izbire, ampak poskušajo obstoječe vplive na izbiro bolj usmeriti v zdravje človeka in planeta.

KGZS ostro: Smernice temeljijo na neutemeljenih trditvah, gre za ideologijo

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so do smernic zelo kritični. Po njihovi oceni dokument temelji na neutemeljenih trditvah o vplivu živinoreje na okolje. Prepričani so, da bi morale prehranske smernice temeljiti na preverjenih dejstvih, strokovnih argumentih in dejanskih razmerah slovenskega kmetijstva, »ne pa na ideoloških izhodiščih«.

V KGZS opozarjajo, da dokument pred objavo ni bil usklajen s predstavniki kmetijskega sektorja. Posebej jih je zmotilo, da smernice med drugim navajajo, da ima goveje meso največji vpliv na okolje med vsemi vrstami mesa zaradi velikega odtisa na zemlji in v vodi, emisij toplogrednih plinov ter evtrofikacije.

Prav tako smernice po navedbah zbornice pišejo, da naj bi imela svinjina manjši vpliv na okolje kot goveje meso, a še vedno večjega kot rastlinska hrana, medtem ko naj bi imela perutnina najmanj emisij med vrstami mesa, a lahko kljub temu negativno vpliva na okolje zaradi pridelave krme in emisij v intenzivnih proizvodnih sistemih.

V zbornici opozarjajo, da so te trditve v nasprotju z drugim gradivom ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z naslovom Trajnostna oskrba s hrano v Sloveniji, v katerem naj bi bile podobne navedbe že strokovno ovržene.

»Na podlagi ideologije veganstva ne moremo oblikovati smernic«

Predsednik KGZS Jože Podgoršek je bil oster. »V takšnih gradivih, ko govorimo o nacionalnih smernicah, ni prostora za ideološke vsebine. Na podlagi ideologije veganstva in vegetarijanstva ne moremo oblikovati prehranskih smernic,« je dejal.

Od stroke pričakuje jasna izhodišča o tem, kaj je zdravo za ljudi, ne pa pristopa, ki po njegovem mnenju govedorejo prikazuje predvsem kot onesnaževalca in zato spodbuja zmanjševanje porabe mesa.

V KGZS dodajajo, da kmetijstvo v Sloveniji prispeva približno 11 odstotkov vseh izpustov toplogrednih plinov, medtem ko energetika in promet skupaj ustvarita skoraj 60 odstotkov vseh izpustov. Zato menijo, da živinoreja ne sme postati priročen krivec za okoljske težave.

Opozarjajo tudi na pozitivno vlogo živinoreje. Velik del slovenskega kmetijstva temelji na trajnem travinju, ki brez živinoreje ne bi bilo ustrezno vzdrževano. Takšna območja po njihovih navedbah prispevajo k vezavi ogljika, preprečujejo zaraščanje in erozijo tal ter ohranjajo biotsko raznovrstnost in kulturno krajino.

Del stroke opozarja na postopek

Razpravo dodatno zaostruje dejstvo, da pomislekov niso izrazili le kmetje. Zaskrbljenost zaradi načina priprave in objave nacionalnih prehranskih smernic za leto 2025 so izrazili tudi predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Inštituta za nutricionistiko in ljubljanske biotehniške fakultete. Kot opozarjajo, njihove pripombe večinoma niso bile upoštevane. Kritični so tudi do uporabe njihovih imen v dokumentu.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

prehranske smernicestrateški svet za prehranomesohranazdrava hranaSašo Dolenc
ZADNJE NOVICE
10:05
Šport  |  Tekme
INTERVJU

Benjamin Savšek pred svetovnim pokalom: »Najlepše je, ko lahko veslam skupaj z otrokoma«

Z Luko Božičem in Žigo Linom Hočevarjem so močna ekipa, med sabo pa veliki tekmeci.
Miha Šimnovec30. 5. 2026 | 10:05
10:02
Bulvar  |  Domači trači
LJUBEČA OBJAVA

Na prav poseben dan Matej Tonin pokazal lepo ženo (FOTO)

Matej Tonin je ob ženinem rojstnem dnevu delil prisrčno družinsko objavo.
30. 5. 2026 | 10:02
10:01
Novice  |  Kronika  |  Doma
TATVINA

Kakšna predrznost! Bil pri znancu doma, nato ga okradel in še udaril

Kakšna predrznost! Bil pri znancu doma, nato ga okradel in še udaril.
30. 5. 2026 | 10:01
09:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA

Počilo na dolenjki, avtocesta zaprta med Višnjo Goro in Ivančno Gorico

Prometno informacijski center ob nesreči poziva voznike, da vzpostavijo reševalni pas.
30. 5. 2026 | 09:55
09:52
Novice  |  Slovenija
NOVA GENERACIJA

MNZ Slovencem: Ni jih treba menjati, lahko pa to storite, če želite (FOTO)

Nova, peta generacija slovenskih potnih listov sledi napredku tehnologije v obdobju zadnjih desetih let, hkrati pa je moderniziran tudi dizajn.
30. 5. 2026 | 09:52
09:45
Novice  |  Slovenija
IDEOLOŠKO BOJIŠČE

Bo Slovencem kdo vzel zrezek? Dolenc miri strasti, kmetje pa ostro: To je ideologija

Razprava o prehranskih smernicah je hitro prerasla vprašanje jedilnika. Sašo Dolenc opozarja, da smernice ne pomenijo prepovedi mesa, ampak spremembo razmerij na krožniku.
Nina Čakarić30. 5. 2026 | 09:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Slovenska podjetja vse pogosteje iščejo to zaščito

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
FRANCOSKI ŠARM

Zakaj Peugeot še vedno stavi na dizel

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
29. 5. 2026 | 11:00
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
28. 5. 2026 | 06:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Slovenska podjetja vse pogosteje iščejo to zaščito

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
26. 5. 2026 | 08:54
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
Promo Slovenske novice29. 5. 2026 | 06:53
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERTI

Končno: Katarza v Ljubljani

Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HLAJENJE

Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
27. 5. 2026 | 10:32
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
29. 5. 2026 | 08:18
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEMENCA

Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
9. 5. 2026 | 14:59
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
26. 5. 2026 | 08:57
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Električni avto? To so najpogostejše napake

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
29. 5. 2026 | 08:00
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČA HRANA

Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
28. 5. 2026 | 08:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Spregledan raj pri naših južnih sosedih

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
2. 5. 2026 | 10:08
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
28. 5. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Svet
SPREMEMBE V TUJINI

Nemčija po pritiskih spreminja smer

Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZANIMIVO

To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
26. 5. 2026 | 09:36
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
27. 5. 2026 | 08:19
PremiumPromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
PIKNIK SEZONA

Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
2. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
PromoPhoto
Novice  |  Svet
NOVOST

Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Kmalu bo znano: kdo bodo slovenski zmagovalci?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
29. 5. 2026 | 07:55
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki
Bo Slovencem kdo vzel zrezek? Dolenc miri strasti, kmetje pa ostro: To je ideologija