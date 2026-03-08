Bo Slovenija dobila dve novi avtohtoni pasmi psov?

SLOVENSKI PSI

Koroški žigec in svilnati hrt sta že dobro znana med ljubitelji psov, zdaj pa slovenski kinologi začenjajo postopek za njuno uradno priznanje.

Kinološka zveza Slovenije kot krovna slovenska tovrstna organizacija si želi potrditi dve novi avtohtoni pasmi psov. Sicer nista neznanki ali novosti, a postopki za priznanje tečejo od nedavnega. Pasmi, ki sta v obravnavi, sta koroški žigec in svilnati hrt. Koroški žigec je jugoslovanska pasma, ki je v ožjem sorodstvu z vsemi jugoslovanskimi goniči, ki so podobne zgradbe in veljajo za odlične lovce na manjšo divjad. Planinski gonič izvira iz južnega dela Alp in Karavank in je prilagojen za delo na planinskih območjih. Nekdaj se je imenoval alpski gonič in je bil najbolj razširjen na območju ...