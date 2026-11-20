Bo Slovenija leta 2027 znova stopila na evrovizijski oder ali bomo tudi prihodnje leto ostali brez svojega predstavnika? To vprašanje si zastavljajo številni ljubitelji največjega evropskega glasbenega tekmovanja, ki na uradno odločitev RTV Slovenija še vedno čakajo. Na uredništvo Slovenskih novic smo prejeli pismo, v katerem so ljubitelji Evrovizije izrazili nezadovoljstvo zaradi pomanjkanja informacij in javni zavod pozvali k jasnejši komunikaciji.

V pismu opozarjajo, da se čas za odločitev izteka, slovenska javnost pa še vedno ne ve, ali se bo država po letošnji odsotnosti vrnila na tekmovanje. »Iz hiše, ki naj bi bila za ljudi, saj zato plačujemo RTV-prispevek, nam nihče noče odgovoriti na aktualno vprašanje: gre še vedno za Izrael ali finance? Kateri izgovor je zdaj aktualen?« se sprašujejo avtorji pisma. Ljubitelji Evrovizije poudarjajo, da tekmovanje za številne Slovence pomeni veliko več kot zgolj nekaj televizijskih večerov. Gre za glasbeni dogodek, ki združuje ustvarjalce, izvajalce in oboževalce, številni pa ga spremljajo že desetletja.

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Načrt ne predvideva sodelovanja

»V Sloveniji je veliko ljubiteljev Evrovizije, glasbe, pesmi, ki so tudi naše, veliko nas je, ki se tudi ljubiteljsko ukvarjamo s tem in si zaslužimo vsaj odgovore,« so zapisali. Ob tem opozarjajo, da visoki stroški nacionalnega izbora EMA po njihovem mnenju ne bi smeli biti razlog za popolno odpoved sodelovanju, saj je Slovenija v preteklosti predstavnike že izbirala tudi interno. »Tudi to, da je EMA predraga, ne bi smel biti izgovor, saj so našega predstavnika v preteklosti že izbrali tudi brez izbora,« poudarjajo. Pismo zaključujejo z ugotovitvijo, da so ljubitelji tekmovanja po njihovem občutku prezrti, čeprav bi želeli predvsem izvedeti, kakšni so načrti za prihodnje leto. »Glede na to, da smo 'uradno ignorirani', bi radi izvedeli, kaj se dogaja, saj se čas izteka,« so še zapisali.

Da bi preverili, kakšni so dejanski načrti RTV Slovenija, smo na javni zavod naslovili več konkretnih vprašanj. Med drugim nas je zanimalo, ali je odločitev o sodelovanju že sprejeta, ali so potekali pogovori z Evropsko radiodifuzno zvezo (EBU) ter ali so v finančnih načrtih za leto 2027 predvidena sredstva za slovenski nastop. Vprašali smo tudi, ali je morebitno sodelovanje še vedno povezano z vprašanjem nastopa Izraela, ki je bilo ključno pri odločitvi za letošnjo odsotnost, in ali bi RTV Slovenija pripravila izbor EMA ali predstavnika izbrala interno. Zanimal nas je tudi konkreten datum, do katerega bi lahko slovenska javnost pričakovala dokončno odločitev.

FOTO: Dejan Javornik

Odgovor, ki smo ga prejeli iz službe za komuniciranje RTV Slovenija, pa je bil precej skop. »O pomembnejših programskih odločitvah bomo javnost podrobneje obvestili po potrditvi predloga PPN za leto 2027,« so dejali. Prav danes so sporočili novo informacijo, ki nakazuje, da se Slovenija na evrovizijski oder prihodnje leto vendarle ne bo vrnila. Kot so poročali, končna različica osnutka programsko-produkcijskega načrta (PPN) za leto 2027 ne predvideva sodelovanja na Pesmi Evrovizije, prav tako pa ne načrtujejo prenosa festivala Melodije morja in sonca (MMS). Odločitev sicer še ni dokončna, saj mora dokument potrditi Svet RTV Slovenija. Že septembra so na javnem zavodu pojasnjevali, da o morebitni udeležbi na Evroviziji potekajo zgolj informativni pogovori, pri čemer pomembno omejitev predstavljajo finančne zmožnosti RTV Slovenija.

Evropska radiodifuzna zveza je medtem Sloveniji, Španiji in Islandiji podaljšala rok za odločitev o sodelovanju do decembra. Za zdaj je udeležbo na Evroviziji 2027, ki bo maja potekala v bolgarskem Burgasu, potrdilo 36 držav. RTV Slovenija je letošnjo Evrovizijo na Dunaju bojkotirala zaradi nasprotovanja vojni v Gazi in sodelovanju Izraela na tekmovanju. Enako so ravnale še Španija, Islandija, Irska in Nizozemska. Zadnji dve sta že sporočili, da se tekmovanja ne bosta udeležili niti prihodnje leto.