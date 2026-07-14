Postaja vse bolj napeto! Bo ta poslanec Levice na volitvah izzval Jankovića?

Iz stranke Levica so sporočili, da bodo jutri javnosti predstavili kandidata stranke za župana Mestne občine Ljubljana. To je napoved še ene zanimive kandidature, potem ko sta pred dnevi sporočila, da se jeseni na lokalne volitve s skupno listo podajata tudi nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, nekdanji predsednik vlade, minister in poslanec.

Poleg Zorana Jankovića so župansko kandidaturo so za zdaj napovedali Jasmin Feratović (Pirati), Aleš Primc (Glas za otroke in družine) in Mihael Jarc in Marko Koprivc.

In kdo bo kandidat Levice, ki bo izzval aktualnega župana Zorana Jankovića? N1 navaja, da naj bi bil to poslanec Luka Mesec, saj naj bi mu javnomnenjske raziskave v Ljubljane merile solidno podporo.