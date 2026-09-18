Bo to konec kazni za nakup vozovnice na vlakih? Po novem jo lahko za avtobus ali vlak kupite kar prek telefona

Nakup vozovnice za javni prevoz je po novem precej enostavnejši. Družba za upravljanje javnega potniškega prometa je omogočila spletni nakup enkratnih vozovnic IJPP, kar pomeni, da potniku ni več treba iskati prodajnega mesta ali že vnaprej imeti kartice IJPP.

Vozovnico je mogoče kupiti prek računalnika ali mobilnega telefona, za nakup pa ni potrebna niti registracija uporabnika. Po uspešnem plačilu je vozovnica izdana takoj in jo je zato mogoče kupiti tudi tik pred odhodom oziroma pred vstopom v vozilo. Spletni nakup je na voljo prek portala IJPP.

Na avtobusu ali vlaku pokažete QR-kodo

Po nakupu potnik prejme vozovnico v elektronski obliki. Ob vstopu na avtobus ali vlak je ni treba tiskati, saj validator QR-kodo prebere neposredno z zaslona mobilnega telefona. »To v praksi pomeni, da si lahko vozovnico kupimo tik pred vstopom v vozilo, brez obiska prodajnega mesta, uporabniškega profila in IJPP kartice,« je ob uvedbi nove možnosti pojasnil vodja informatike pri DUJPP Matjaž Kragelj. Gre torej predvsem za poenostavitev za občasne uporabnike javnega prevoza, turiste in vse, ki nimajo fizične kartice IJPP.

Cena enkratne vozovnice se še naprej določa glede na razdaljo potovanja. Uporabnik izbere relacijo, sistem pa mu ob nakupu sam izračuna ceno. Po trenutno objavljenem ceniku denimo enkratna vozovnica za pot do pet kilometrov stane 1,50 evra, za razdaljo nad pet in do deset kilometrov pa 2 evra. Otroci do dopolnjenega šestega leta starosti potujejo brezplačno, otroci od šestega do vključno 15. leta pa so upravičeni do 50-odstotnega popusta.

Za zdaj le enkratne vozovnice

Nova možnost trenutno velja samo za enkratne vozovnice. Mesečnih, letnih, tedenskih in drugih vrst vozovnic na enak način za zdaj še ni mogoče kupiti brez kartice oziroma uporabniškega profila. Direktor DUJPP Miran Sečki je ob tem napovedal, da nameravajo spletno prodajo postopoma razširiti tudi na druge vrste vozovnic. Že zdaj je sicer mogoče prek spleta kupovati oziroma nalagati nekatere druge vozovnice na obstoječo kartico IJPP, vendar je bilo za to treba imeti kartico in uporabniški profil. Nova rešitev je drugačna prav zato, ker je namenjena tudi potniku, ki sistema sicer sploh ne uporablja redno.

Spletni nakup je del širše digitalizacije javnega potniškega prometa. DUJPP po Sloveniji postopoma uvaja tudi možnost plačevanja z bančnimi karticami, hkrati pa pripravlja nov portal za potnike. Ta naj bi na enem mestu združeval aktualne informacije o prometu, načrtovanje poti, vozne rede in nakup vozovnic. V ozadju poteka tudi prenova sistema IJPP 2.0. DUJPP je že spomladi napovedal, da naj bi novi portal potnikom omogočal tudi dostop do podatkov o dejanskem gibanju vozil, kar bi pomenilo precej uporabnejše spremljanje zamud in prihodov avtobusov oziroma vlakov.