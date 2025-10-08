  • Delo d.o.o.
DELOV BAROMETER POLITIKOV

Bo tole Janšo zabolelo? Ni več najbolj priljubljen desničar pri nas

Delov Barometer politikov kaže, da sta pred prvakom SDS Anže Logar in Janez Cigler Kralj.
Anže Logar in Janez Janša. FOTO: S. N.
Anže Logar in Janez Janša. FOTO: S. N.
M. U.
 8. 10. 2025 | 19:35
1:26
Janez Janša, šef SDS, je brez dvoma šef opozicije in prvo ime slovenske desnice.

Se bodo odzvali? Janša vabi na testiranje na droge. Poglejte, koga vse

A zdaj je Delov Barometer politikov pokazal presenetljive podatke. Janša namreč ni najbolj priljubljen politik na desni strani slovenskega političnega pola. 

Podatki so iz rezultatov javnomnenjske raziskave Barometer, ki jo za medijsko hišo Delo opravlja institut Mediana.

Pred Janšo Logar in Cigler Kralj

Prvi mož SDS je tako po zadnjem merjenju pristal šele na tretjem mestu. Pred njim sta Anže Logar, ki je najbolj priljubljen politik desnega pola zadnjih nekaj mesecev in Janez Cigler Kralj, vodja poslanske skupine NSi.

Nika Kovač: »Ja, Anže Logar je točno to: Janšev satelit.«

No zadnja anketa Mediane za POP TV glede priljubljenosti politikov, sicer kaže, da na vrhu ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi ji prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han. Na tretjem mestu je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič zamenjala prvaka Demokratov Anžeta Logarja, ki je sedaj na četrtem mestu. Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob se je z 19. mesta povzpel na 13. mesto, predsednik SDS Janez Janša pa je padel na 15. mesto.

Janez JanšaAnže LogarDelov Barometer politikovMedianaJanez Cigler Kralj
