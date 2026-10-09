Bo Urška Klakočar Zupančič postala podžupanja? »Moja integriteta ni naprodaj«

Nekdanja predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič se je na družbenih omrežjih odzvala na navedbe nekaterih medijev, da naj bi ji ponujali mesto podžupanje ter materialne ugodnosti v zamenjavo za politični prestop. Pravnica in nekdanja sodnica, znana tudi po markantnih rdečih salonarjih, je namigovanja ostro zavrnila ter jih označila za popolne izmišljotine. »Načeloma se ne odzivam na lažniva pisarjenja obskurnih portalov, ampak danes sem se pa res (spet) nasmejala. Poklicno mesto podžupanje me ne zanima, še manj kakšno luksuzno stanovanje in bajni denarji za 'prestop',« je zapisala na Facebooku. Ob tem je dodala, da je zadovoljna s tem, kar si je ustvarila sama, ter poudarila: »Nihče mi ničesar ne ponuja in tudi nikoli ne bi ničesar takega sprejela. Tako bo tudi ostalo. Moja integriteta ni naprodaj. Tudi če je lažnivo blatenje neznosno.«

Njena objava je prejela val podpore. Mnogi so se obregnili ob diskreditacije v javnosti in jo pozvali, naj vztraja pri svojih načelih. Ena od sledilk je zapisala, da se močne ženske ne prodajo »za položaje, materialne dobrine ali status«, spet druga pa ji je sporočila: »Zlobni, umazano pokvarjeni jeziki, nič novega.« En od uporabnikov jo je označil za perspektivno in dodal: »Ostanite tudi dalje taka, vi morate ponovno dobiti zelo pomembno funkcijo, pa ne zaradi vas, ampak zaradi Slovenije in vseh nas.« Drugi pa ji je položil na srce, naj se ne obremenjuje s kritiki: »Nikoli ne moreš biti vsem všeč, pa če si še kako dober. Zato se ne trudi vsem ugajati, ker je to nemogoče.«

Pravi, da je podžupansko mesto ne zanima. FOTO: Dejan Javornik

Pravice in ugodnosti podžupanske funkcije

Očitki o nelegalnih koristih, stanovanjih in skritem denarju merijo na podkupnine, saj takšne ugodnosti v uradnem sistemu seveda ne obstajajo. Kakršnokoli prejemanje denarja ali ugodnosti »pod mizo« je namreč kaznivo dejanje, uradni prejemki funkcionarjev pa so strogo določeni z zakonom.

Poklicni podžupani so preprosto zaposleni na občini. Dobivajo redno plačo, ki je odvisna od velikosti občine, poleg tega pa osnovne pravice, ki pripadajo vsem zaposlenim v javnem sektorju: regres, dodatek na delovno dobo ter povračilo za malico in prevoz. Odvisno od občine lahko za delovne potrebe uporabljajo še službeni telefon, računalnik ali avto. Kakršnihkoli bonusov, nagrad ali dodatnih izplačil pa po zakonu ne dobivajo.