Bo Urška Klakočar Zupančič sploh kandidirala na listi Svobode? »Ne prehajam s stolčka na stolček«

Parlamentarne volitve bodo 22. marca prihodnje leto, je sporočila predsednica države Nataša Pirc Musar . Dodala je, da bo odlok o razpisu volitev podpisala na začetku januarja, zatem pa bodo predvidoma 12. januarja stekla tudi volilna opravila. Ker se poslancem mandat počasi izteka, je voditeljica Odmevov Tanja Starič o tem, kaj nas čaka do volitev, govorila s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič.

Na vprašanje, kaj se bo do 22. marca dogajalo v državnem zboru, je Klakočar Zupančič jasn: »Državni zbor bo delal tako, kot je delal do zdaj. Imamo še eno redno sejo, predvidevam pa, da bo še kar nekaj izrednih sej, tako da pričakujem, da bo delo potekalo nemoteno in s polno paro prav vse do volitev.« Ob tem je priznala, da tempo narekuje tudi kampanja: »Zagotovo tudi zaradi volilne kampanje. Ampak še nekaj je projektov in zakonov, za katere mislim, da jih bodo tako vlada kot poslanke in poslanci želeli spraviti pod streho.«

V pogovoru so se dotaknili tudi očitkov o številu izrednih sej. Predsednica DZ je poudarila, da so izredne seje del običajnega delovanja parlamenta: »Izredne seje niso nič nenavadnega. Ustava in poslovnik državnega zbora določata, da DZ deluje na rednih in izrednih sejah. Poslanke in poslanci so tukaj zato, da delajo.« Občutek naglice je po njenem lahko zavajajoč: »Razumem, ampak ne smemo enačiti izrednih sej z zakonodajnimi postopki, ki potekajo po nujnem postopku ali pa s skrajšanimi postopki. To nima nič skupnega.«

Na vprašanje, ali bo kandidirala in na kateri listi, je Klakočar Zupančič odgovorila, da bo v politiki ostala le, če bo začutila podporo ljudi: »Sama sem se odločila, da ostanem v politiki samo, če bom začutila, da imam med ljudmi podporo, torej, da lahko resno naredim še kaj dobrega.« Dodala je, da ima odločitev pri sebi že nekako izoblikovano, a bo ključna tehtnica zaupanje volivcev: »Glavno je tisto, kar bo pretehtalo: ali od državljank in državljanov čutim dovolj podpore in predvsem zaupanja, da lahko nadaljujem politiko.« Ob vprašanju, ali ostaja pri Gibanju Svoboda, je poudarila, da tam ni med odločevalci, zato o listi ne more govoriti: »Vedeti morate, da v Svobodi nisem med odločevalci. Tako da vam ne morem povedati, ali je lista sestavljena, kako je sestavljena in tako naprej,« in pristavila še, da »ni nekdo, ki se sprehaja oziroma prehaja s stolčka na stolček.«

Ko je beseda nanesla na politično kulturo, je bil odgovor kratek: »Težko.« Razloge vidi širše: »Zdi se mi, da je politična kultura na splošno, ne samo pri nas, na zelo nizki ravni.«