KONEC TEDNA SPET SPREMEMBA

Branko Gregorčič o tem, kakšno vreme nas čaka med počitnicami

V nadaljevanju prihodnjega tedna se bo vreme spreminjalo in temperature bodo nihale.
Brane Gregorčič FOTO: Leon Vidic

Brane Gregorčič FOTO: Leon Vidic

Vremenska slika FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Vremenska slika FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Razmere v gorah FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Razmere v gorah FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Brane Gregorčič FOTO: Leon Vidic
Vremenska slika FOTO: Arso, zaslonski posnetek
Razmere v gorah FOTO: Arso, zaslonski posnetek
A. G.
 12. 2. 2026 | 15:15
A+A-

Slovenijo danes prekriva gosta oblačnost, marsikje je bila zjutraj tudi megla, že dopoldne pa se bo vreme hitro poslabšalo. Padavine bodo najprej zajele zahod države, nato pa se bodo čez dan razširile nad večji del Slovenije. Največ dežja pričakujejo na zahodu in deloma jugu, ponekod bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo med 7 in 13 °C, v Gornjesavski dolini okoli 5 °C. Do večera bodo padavine večinoma ponehale, ponoči pa se bo od zahoda delno zjasnilo. Jutranje temperature bodo med 1 in 6 °C, na severu Slovenije pa se bodo lahko spustile do okoli –4 °C.

Vremenska slika FOTO: Arso, zaslonski posnetek
Vremenska slika FOTO: Arso, zaslonski posnetek

Vpliv vremena na počutje bo zmerno obremenilen, ta se bo kazal s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. V petek bo vremenska obremenitev prehodno popustila. Arso napoveduje jutri precej bolj umirjeno vreme. Pretežno bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah možna megla. Popoldne lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Temperature bodo dosegle med 8 in 15 °C. 

Ali sploh lahko še pričakujemo kaj snega v nižinah, smo vprašali dežurnega meteorologa na Arsu. Branko Gregorčič je za Slovenske novice pojasnil, da kot kaže, sneženja po nižinah v prvem tednu šolskih počitnic ne bo. »V soboto zaradi dežja ne bo več tako toplo. Popoldanske temperature bodo večinoma malo pod 10. V nedeljo bo k nam od severovzhoda dotekal hladnejši zrak. V notranjosti bodo tako temperature kljub deloma sončnem vremenu večinoma okoli 5, le na Primorskem ob burji do 12 °C. V ponedeljek zjutraj se bo živo srebro po daljšem času spustilo nekaj stopinj pod ničlo.  Tudi čez dan bo ob razmeroma oblačnem vremenu večinoma le malenkost nad lediščem, možna bo celo kakšna snežna ploha. V torek zjutraj bo podobno mraz kot v ponedeljek, čez dan pa že nekoliko topleje – večinoma bo od 5 do 9 °C. V nadaljevanju prihodnjega tedna se bo vreme spreminjalo in temperature bodo nihale. Ne pričakujemo niti hudega mraza niti posebej visokih temperatur. Tudi sneženja po nižinah, kot kaže, v prvem tednu šolskih počitnic ne bo.«

Konec tedna spet sprememba

V soboto se bo po napovedih Gregorčiča znova pooblačilo, padavine se bodo od zahoda širile proti notranjosti. Arso je na spletnih straneh zapisal, da bo na Primorskem dopoldne zapihala šibka burja, ki se bo popoldne nekoliko okrepila, v notranjosti bo popoldne zapihal severni do severovzhodni veter. Meja sneženja bo med približno 900 in 1300 metri, zvečer pa se bo lahko še nekoliko spustila. Do nedelje zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, popoldne se bo od zahoda jasnilo, občutno pa se bo ohladilo.

Trenutno vreme ne kaže na izrazito toplo 'pomlad sredi zime', vendar tudi na dolgotrajno snežno zimo ne. Najverjetnejši scenarij za februar ostaja tipičen za zadnja leta: izmenjava milih obdobij z občasnimi kratkimi ohladitvami, sneg pa predvsem v višjih legah. Čeprav lahko nižine še doživijo kakšno snežno epizodo, vse kaže, da bodo temperature večino časa nad dolgoletnim zimskim povprečjem.

V gorah več padavin in sneg nad 1200 metri

Sneg se je v preteklih dneh na prisojah ojužil do najvišjih vrhov, suh je ostal le na osojah visokogorja. Na tako podlago je od torka popoldne padlo do 10 cm, v Južnih Julijskih Alpah do 30 cm novega snega. Meja sneženja je bila večino časa na okoli 1300 m, proti koncu padavin pa se je dvignila na 1700 m. Površina snežne odeje je zaradi dežja do okoli 1700 m ojužena, ob ohladitvi bo nastala skorja. Staro snežno odejo gradijo plasti že nekoliko sprijetega snega, ki so večinoma dobro povezane med sabo. Slabša je povezanost plasti napihanega snega v zametih, ki jih je med sneženjem gradil južni veter. V stari snežni odeji je globoko pod površino več šibkih plasti sreža in osreženih zrn.

Razmere v gorah FOTO: Arso, zaslonski posnetek
Razmere v gorah FOTO: Arso, zaslonski posnetek

V gorah bo danes oblačno in megleno z občasnimi padavinami, več jih bo v južnih Julijcih in na območju Snežnika. Meja sneženja bo med približno 1200 in 1600 metri. Do večera bodo padavine slabele. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik, ki se bo zvečer obrnil v zahodno do severozahodno smer. Temperatura na 1500 m bo sredi dneva okoli 1, na 2500 m okoli -3 °C. Jutri bo delno jasno, popoldne pa ni izključena kratkotrajna snežna ploha. Dopoldne bo pihal šibak do zmeren severozahodnik, ki bo slabel, popoldne bo začel pihati šibak veter južnih smeri. Temperatura na 1500 m bo sredi dneva okoli 1, na 2500 m okoli -6 °C.

Ali je februar res nenavadno topel 

Dolgoletno povprečje za februar v Sloveniji kaže temperature približno od –2 do 5 °C, proti koncu meseca pa se pogosto nekoliko dvignejo. Novejše napovedi za februar 2026 kažejo temperature okoli 4 °C, kar je blizu običajnega povprečja, a z rahlim trendom segrevanja proti koncu meseca. Sneg je februarja še vedno možen, predvsem v Alpah in severnih delih države, vendar njegova verjetnost proti pomladi postopno pada. Tudi aktualne dolgoročnejše napovedi kažejo, da bo sneg v prihodnjih dneh bolj verjeten v višjih legah, medtem ko so v nižinah količine zelo omejene ali pa ga sploh ne pričakujejo. Po nekaterih ocenah je v februarju v Sloveniji sicer lahko še več snežnih dni, vendar so ti pogosto kratkotrajni. Za primerjavo – februar 1956 je bil eden najhladnejših mesecev 20. stoletja. Temperature so takrat marsikje padle pod –20 °C, v Babnem Polju pa so izmerili rekordnih –34,5 °C. Takšne vrednosti so danes izjemno redke, so na družbenem omrežju Facebook zapisali na Arsu.

Napoved cvetnega prahu v zraku

V nižinah so grmi leske pripravljeni na sproščanje cvetnega prahu. Temperature zraka so dovolj visoke, vendar deževno vreme zavira hiter razvoj sezone in višje obremenitve. Obremenitev se lahko poviša do srednjih vrednosti v daljših obdobjih brez padavin. V zraku se pojavljajo prva zrna sive jelše, črna jelša še ne sprošča cvetnega prahu. V primorju poteka sezona leske in cipres, prve zacvetijo arizonske ciprese z značilno modro-srebrno krošnjo. V suhem vremenu bo obremenitev z lesko do srednje visoka, s cipresami višja, predvsem v bližini dreves.

V četrtek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen, ta se bo kazal s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. V petek bo vremenska obremenitev prehodno popustila.

