Bo vlada slišala Krško? Projekt Jek 2 dobil pogojno podporo

Krški občinski svet je na izredni seji podprl nadaljevanje projekta drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (Jek 2), vendar ob tem državi postavil jasne pogoje. Od vlade pričakuje, da bo pri pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) upoštevala občinske zahteve – predvsem glede lokacije novega bloka in načrtovanega hladilnega sistema. Do izredne seje je prišlo, ker na občini menijo, da ministrstvo njihovih usmeritev ni ustrezno vključilo v analizo za pripravo DPN. Župan Janez Kerin je pojasnil, da so že lani opozorili, da mora umeščanje Jeka 2 čim manj posegati v življenjski prostor mesta. Kot sprejemljivejšo možnost za domačine so izpostavili lokacijo vzhodno od obstoječe nuklearke, medtem ko načrtovani hladilni stolp po njihovem mnenju ni ustrezen ne prostorsko ne po obsegu. Svetniki so zato podprli nadaljevanje projekta, hkrati pa državo s sklepom pozvali, naj njihove zahteve v nadaljnjih postopkih upošteva. Po besedah župana se s tem niso odrekli vplivu na projekt; če občina ne bo uslišana, imajo v nadaljevanju postopkov še več možnosti za zaustavitev.

Nekateri svetniki so bili kritični. Mitja Omerzu je opozoril, da bi bilo smiselno odločanje o DPN preložiti, sicer bi lahko sledil tudi referendum. Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar je odgovoril, da bi zamik pomenil vsaj polletno zamudo, zato pričakuje, da bo vlada sklep o pripravi DPN sprejela že na torkovi seji v Brežicah. Tako Levičar kot državni sekretar na ministrstvu za naravne vire Miran Gajšek sta zagotovila, da projekt brez soglasja občine ne bo šel naprej. Poslovni direktor Gen Energije Bruno Glaser je dodal, da je do končnega sprejetja DPN še dolga pot in da so glede lokacije ter hladilnega sistema odprte vse možnosti, čeprav sam ocenjuje, da je izločitev vzhodne lokacije strokovno utemeljena. V občini ob tem opozarjajo še na razvojne zahteve Posavja. Na ministrstvu za kohezijo so napovedali poseben zakon o razvojni podpori regiji, ki naj bi ga pripravili pred javno razpravo o dopolnjenem predlogu DPN za Jek 2.