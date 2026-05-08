BO VANDAL POSTAL ŽUPAN?

Bo za župana kandidiral moški, ki je obglavil Tita? V Velenju vre: »Ali še ni v zaporu?«

Del komentatorjev Miroslava Pačnika podpira, na drugi strani so odzivi precej ostri.
Ali tak človek spada v politiko? FOTO: Facebook

Mestna občina Velenje je za popravilo in ponovno pritrditev glave prejela račun v višini 10.126 evrov. FOTO: Mov

Gre za enega najbolj prepoznavnih simbolov mesta in za največji Titov spomenik na svetu, visok približno šest metrov. FOTO: Matej Vranič

Ali tak človek spada v politiko? FOTO: Facebook
Mestna občina Velenje je za popravilo in ponovno pritrditev glave prejela račun v višini 10.126 evrov. FOTO: Mov
Gre za enega najbolj prepoznavnih simbolov mesta in za največji Titov spomenik na svetu, visok približno šest metrov. FOTO: Matej Vranič
N. P.
 8. 5. 2026 | 07:50
V Velenju je znova pritegnil pozornost incident, ki je mesto razdelil decembra. Na facebooku je namreč zakrožila objava, da naj bi se za župansko kandidaturo na letošnjih lokalnih volitvah ogreval Miroslav Pačnik, moški, ki je postal znan po tem, da je Titovemu kipu v Velenju odžagal glavo. Za zdaj gre za govorice, uradne potrditve njegove kandidature ni. A že sama možnost je dovolj, da so se pod objavo vsuli komentarji. Eni ga vidijo kot provokacijo, drugi kot simbolni upor, tretji kot človeka, ki bi moral odgovarjati za svoje dejanje, ne pa razmišljati o politični funkciji.

Pačnikovo ime je v javnosti odmevno zakrožilo po dogodku v začetku decembra, ko je v Velenju ostal brez glave kip Josipa Broza Tita. Gre za enega najbolj prepoznavnih simbolov mesta in za največji Titov spomenik na svetu, visok približno šest metrov. Po dejanju se je storilec oglasil tudi na družbenem omrežju X, kjer se je zahvalil za podporo in zapisal, da prejema številna sporočila ljudi z osebnimi zgodbami. 

Spomenik so nato popravili in mu glavo pritrdili nazaj. Kot smo poročali konec januarja, je bila poškodovana bronasta glava težka več kot sto kilogramov. Po padcu na tla se je poškodovala, dodatne poškodbe pa naj bi nastale še med vlečenjem od kipa proti avtomobilu. Mestna občina Velenje je za popravilo in ponovno pritrditev glave prejela račun v višini 10.126 evrov, v kazenskem postopku pa je priglasila premoženjskopravni zahtevek za povračilo škode.

Nekateri ga podpirajo, drugi zgroženi

Zato ni presenetljivo, da so govorice o morebitni županski kandidaturi razburile javnost. Nekateri so se spraševali, ali bi tak človek sploh lahko kandidiral, drugi so opozarjali, da ima po zakonu pravico kandidirati vsaka polnoletna oseba, ki izpolnjuje pogoje, če ji tega ne preprečuje pravnomočna sodna odločitev. Eden od komentatorjev je zapisal: »Po ustavi in zakonu ima v tej državi zaenkrat politične funkcije kandidirati vsaka polnoletna oseba, ki je državljan SLO.«

A odzivi so bili vse prej kot enotni. Del komentatorjev Pačnika podpira. Eden od njih ga je označil za »legendo« in zapisal, da je simbolno naredil nekaj, kar bi po njegovem morali kot družba storiti že zdavnaj. Drugi so šli še dlje in zapisali, da upajo, da bi na volitvah celo zmagal. Na drugi strani so bili komentarji precej ostri. Nekateri so se spraševali, ali »še ni v zaporu«, drugi so zapisali, da tak človek ne spada v politiko. Več komentatorjev je podprlo sedanjega župana Petra Dermola in poudarilo, da je bilo v mestu v zadnjih letih veliko narejenega, od prenov do športne infrastrukture.

Ob vsem tem je jasno, da Tito ni le še en kip na trgu, temveč je za nekatere simbol časa, v katerem so nastajali bloki, šole, tovarne in ceste. Za druge ponazarja sistem, ki ga odločno zavračajo. 

Ali bo Pačnik res stopil v župansko tekmo? Za zdaj še ni znano.

