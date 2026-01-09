Bobri se spuščajo po toboganu

POTOK RADULJA

Potok Radulja je eno prvih domovanj bobra pri nas po izumrtju v 18. stoletju. Tamkajšnje prebivalstvo je nanj že navajeno.

Radulja je s 33 kilometri najdaljši potok v Sloveniji ter tudi eno prvih domovanj bobra pri nas po njegovem izumrtju v 18. stoletju. Kot nam je povedal Rok Petančič, ki je vodil projekt urejanja bobrišča v Škocjanu, so tega velikega glodavca na stičišču Radulje in Krke opazili leta 1998. Zatem se je širil tudi po drugih vodotokih, med večjimi so to predvsem Mura, Drava in Sava, in njihovih porečjih vse do potokov, ki so še ustrezni zanje: za ustvarjanje svojega bivalnega prostora potrebuje bober tudi določeno vodnatost. Pri Škocjanu so postavili tablo s pogledom na bobrov življenjski prostor. ...