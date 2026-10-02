»Bod' tiho, ker si neumna!« Tako je borka za svobodo govora utišala novinarko (VIDEO)

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Današnji narok na okrajnem sodišču v Ljubljani v odškodninski tožbi, s katero novinar Jože Možina od levičarske aktivistke in kulturnice Svetlane Makarovič zaradi razžalitve zahteva opravičilo in odškodnino v višini 2000 evrov, se je sprevrgel v farso. Makarovičeva, ki se razglaša za borko za svobodo govora, je s primitivnim vzklikom: »Bodi tiho, ker si neumna« utišala novinarko ene od komercialnih televizij. Novinarka jo je namreč želela povprašati po dvojnih merilih: »Sami poudarjate svobodo izražanja, ampak zdaj izpostavljate ravno ...«, a stavka zaradi verbalnega izpada 87-letne Makarovičeve ni mogla dokončati.
Spomnimo, Makarovičeva je novinarja RTV Slovenija Možino v 'pesnitvi' Utrip laži na protestih kolesarjev proti tretji vladi Janeza Janše leta 2022 označila za »lažnivca, vladnega hlapca, izdajalca in svinjo, ki je našla korito«. Možina pričakuje jasno obsodbo, saj gre, kot pravi, »za doslej najhujši javni verbalni napad na novinarja zaradi njegovega dela, s pozivom k utišanju, izrečen v vzdušju linča, brez najmanjšega namena argumentirane razprave, ampak zgolj z namenom poniževanja in razčlovečenja.«
Sodbe danes na sodišču sicer nismo dočakali. Možina je narok označil za farso in zavlačevanje, saj je Makarovičeva obramba zahtevala izločitev sodnice. »To je bila farsa, kreganje in prepiranje, mislim, to je bilo noro,« je po obravnavi dejal Možina. Kot je znano, je poleg Možine tožbo proti Makarovičevi vložila tudi RTV Slovenija, a je po prihodu vlade Roberta Goloba in kadrovskem cunamiju vodilnih na RTV Slovenija tožbo umaknila.
»Kdo poklicni je lažnivec, kdo potvarja zgodovino, kdo ponižni hlapec vlade, o, poznamo ga, Možino! To zmenè, nikoli sito, našla svinja je korito, žre, se baše in kozla, itak drugega ne zna. Izkozlal je Pričevalce, stopil je med izdajalce. Koncentracija sovraštva, kombinacija laži in poceni nastopaštva, obrekljivec brez časti, pljuval bi po partizanstvu, v rit je zlezel domobranstvu, rdeče zvezde se boji! Partizanstvo je vrednota, domobranstvo pa sramota, Dražgoše okrvavljene kraj so častnega spomina, smrt fašizmu, smrt janšizmu! Jezik za zobe, Možina!«
Možina naj bi Makarovičevo, ki velja za levičarsko aktivistko, prizadel s komentarjem o Dražgošah, kjer je povedal: »Tako se je začel teden. Z veliko mašo v kraju nesrečnega vojnega spomina, v Dražgošah. O tej vasi so pisali pravljice za otroke, ki jim včasih še vedno verjamejo nekateri odrasli. Pa recimo tokrat bobu bob. Kaj je razlog, da ne častijo resnično zmagovite bitke Cankarjevega bataljona mesec prej v Rovtu pod Blegošem, kjer pade 45 okupatorjev in ni ubit noben civilist, ampak namesto tega slavijo tragedijo, ki so jo fanatični komunistični poveljniki vsilili nesrečnim Dražgošanom in tudi soborcem pred osemdesetimi leti? Tega ne izvemo, ponavlja se stara mantra.«