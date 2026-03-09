  • Delo d.o.o.
RDEČE ZORE RAZKRILE

Bodeča neža za najbolj seksistično izjavo o božičnici podjetniku Štefanu Pavlinjeku

Po mnenju organizatorjev glasovanja je sporočilo jasno.
Štefan Pavlinjek FOTO: Arhiv S. N.
Štefan Pavlinjek FOTO: Arhiv S. N.
STA, A. G.
 9. 3. 2026 | 18:56
 9. 3. 2026 | 18:56
1:53
A+A-

Kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si sta v soboto v sklopu 27. mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore podelila nečastni naziv bodeča neža za najbolj seksistično izjavo leta 2025/26. Tokrat jo je občinstvo podelilo direktorju in lastniku soboškega podjetja Roto Group Štefanu Pavlinjeku. Omenjeni podjetnik si je naziv prislužil z izjavo za Televizijo Slovenija v zvezi z napovedjo vlade, da bo uveljavila obvezno božičnico: »Ne morem dovoliti, da bom dal božičnico tistim, ki si je ne zaslužijo. Tistim, ki so na bolniški odsotnosti, tistim, ki so na porodniškem dopustu, ki ne doprinesejo ničesar k uspehu tistega leta.«

Po mnenju organizatorjev glasovanja je sporočilo jasno. V kulturi, v kateri družbeno solidarnost zamenja kaznovanje ranljivosti, uspeh pa se meri po tem, kdo najbolje ustreza idealu neprekinjene produktivnosti, je idealen delavec vedno zdrav, vedno prisoten moški, brez telesnih omejitev ali družinskih obveznosti, so še pojasnili.

Tudi letošnji nabor izjav za bodečo nežo je, kot vsako leto doslej, potekal skozi vse leto, ko je javnost nominirala izjave, ki jih je zasledila v različnih medijih in na družbenih omrežjih. Na spletno glasovanje, ki je potekalo med 18. februarjem in 3. marcem, so organizatorji predlagali 20 izjav.

Glasovanja se je udeležilo 570 ljudi, ki so ocenili, da so poleg zmagovalne izjave najbolj seksistične še izjave pesnika Andreja Brvarja, prodajalne bureka v Ljubljani Burek Olimpija, nogometnega trenerja Alberta Riere in nadškofa Stanislava Zoreta.

Štefan Pavlinjekbodeča nežaseksizemLjubljanaizjava
20:13
Bulvar  |  Zanimivosti
KAM SO IZGINILE PUŠKE, ZLATO IN UMETNINE?

Je bil Tito najbogatejši človek Jugoslavije? Gostinec iz Skopja je presenetil z vrtoglavim prihodkom

Je imel Tito več kot vsi bogataši SFRJ skupaj?
9. 3. 2026 | 20:13
20:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 10. do 16. marca: Čas, ko moramo paziti na denar

Ta teden je dobro biti pozoren na denar in odnose. Sicer pa bo veliko navdiha za nove ideje in tudi nekaj nepričakovanih preobratov.
9. 3. 2026 | 20:00
19:45
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
KRIMINALNA KURIRKA UJETA

Bizaren izgovor tihotapke: »Mislila sem, da je samo kanabis« – v prtljažniku pa mitraljezi in heroin

Kasho Sanderson so obsodili na devet let zapora.
9. 3. 2026 | 19:45
19:37
Novice  |  Kronika  |  Doma
POPOLNA ZAPORA CEST DO JUTRA

Pri Veržeju osebno vozilo trčilo v daljnovod, ena oseba poškodovana, ceste do jutra popolnoma zaprte

Zaprta je regionalna cesta Križevci pri Ljutomeru – Veržej ter lokalna cesta Banovci – Veržej.
9. 3. 2026 | 19:37
19:28
Novice  |  Slovenija
VLADA UBLAŽILA UDAREC

Bencin in dizel dražja že opolnoči, vlada ublažila udarec z znižanjem trošarin

Cene v Sloveniji bodo tako s torkom še naprej nižje kot v okoliških državah.
9. 3. 2026 | 19:28
19:14
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Prepoznajmo pravega, najdemo ga, ko postanemo dovolj iskreni do sebe

Takrat nas vodita zrelost in zavedanje
9. 3. 2026 | 19:14

