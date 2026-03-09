Bodeča neža za najbolj seksistično izjavo o božičnici podjetniku Štefanu Pavlinjeku

Kolektiv Rdeče zore in uredništvo spletnega portala spol.si sta v soboto v sklopu 27. mednarodnega feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore podelila nečastni naziv bodeča neža za najbolj seksistično izjavo leta 2025/26. Tokrat jo je občinstvo podelilo direktorju in lastniku soboškega podjetja Roto Group Štefanu Pavlinjeku. Omenjeni podjetnik si je naziv prislužil z izjavo za Televizijo Slovenija v zvezi z napovedjo vlade, da bo uveljavila obvezno božičnico: »Ne morem dovoliti, da bom dal božičnico tistim, ki si je ne zaslužijo. Tistim, ki so na bolniški odsotnosti, tistim, ki so na porodniškem dopustu, ki ne doprinesejo ničesar k uspehu tistega leta.«

Po mnenju organizatorjev glasovanja je sporočilo jasno. V kulturi, v kateri družbeno solidarnost zamenja kaznovanje ranljivosti, uspeh pa se meri po tem, kdo najbolje ustreza idealu neprekinjene produktivnosti, je idealen delavec vedno zdrav, vedno prisoten moški, brez telesnih omejitev ali družinskih obveznosti, so še pojasnili.

Tudi letošnji nabor izjav za bodečo nežo je, kot vsako leto doslej, potekal skozi vse leto, ko je javnost nominirala izjave, ki jih je zasledila v različnih medijih in na družbenih omrežjih. Na spletno glasovanje, ki je potekalo med 18. februarjem in 3. marcem, so organizatorji predlagali 20 izjav.

Glasovanja se je udeležilo 570 ljudi, ki so ocenili, da so poleg zmagovalne izjave najbolj seksistične še izjave pesnika Andreja Brvarja, prodajalne bureka v Ljubljani Burek Olimpija, nogometnega trenerja Alberta Riere in nadškofa Stanislava Zoreta.