Uf, kakšen frontalni napad na Svetlano Makarovič in RTV Slovenija: padle so težke besede

Združenje novinarjev in publicistov je ostro obsodilo verbalni napad Svetlane Makarovič na novinarko Planet TV, ki ji je ob robu sodne obravnave zabrusila: »Bodi tiho, ker si neumna.« Obenem so v ZNP udarili tudi po RTV Slovenija in ji očitali zavajajoče poročanje o sodnem sporu med Makarovičevo in novinarjem Jožetom Možino.

Pričakujejo opravičilo umetnice

V Združenju novinarjev in publicistov poudarjajo, da imajo novinarji pravico postavljati tudi neprijetna vprašanja. Sogovornik lahko odgovor zavrne, ne more pa biti to razlog za osebno žaljenje ali zahtevo, naj novinar utihne. Od Makarovičeve zato pričakujejo javno opravičilo novinarki Planet TV.

Svetlana Makarovič. FOTO: Jure Predanič

Do dogodka je prišlo 2. oktobra ob robu sodne obravnave, kjer je novinarka Makarovičevi zastavila vprašanje o svobodi izražanja. Ta ji je pred kamerami odgovorila z besedami: »Bodi tiho, ker si neumna.«

V ZNP so zapisali, da osebno poniževanje, zastraševanje in nasilje nad novinarji zaradi njihovega dela zavračajo ne glede na nazorsko usmeritev novinarja, uredniško politiko medija ali ugled tistega, ki novinarja napade.

Spomnili tudi na spor z Možino

Ob tem so opozorili še na dolgoletni spor med Svetlano Makarovič in Jožetom Možino. Na ljubljanskem okrajnem sodišču se je v petek nadaljevala odškodninska tožba, v kateri Možina od Makarovičeve zahteva opravičilo, objavo sodbe in 2000 evrov odškodnine. Spor izvira iz besedila oziroma pesmi Utrip laži, ki jo je Makarovičeva leta 2022 prebrala na protestnem shodu. Možina trdi, da je šlo za osebne žalitve in poseg v njegovo čast, Makarovičeva pa vztraja, da je šlo za politično satiro in umetniško izražanje. Narok se je končal brez sodbe, njen odvetnik pa je predlagal izločitev sodnice.

Jože Možina. FOTO: Tomi Lombar/delo

ZNP je spomnil tudi na Makarovičev napad na Možino iz januarja 2022, ko ga je med drugim označila za »poklicnega lažnivca« in »obrekljivca brez časti«, uporabila besede »našla svinja je korito« ter zapis končala z besedami »Jezik za zobe, Možina!«.

Možina napadel tudi poročanje RTV Slovenija

Po zadnji sodni obravnavi se je Možina ostro odzval tudi na poročanje RTV Slovenija. Očital ji je, da je o primeru poročala nepopolno in da je izpustila ključne dele njegovih navedb. Posebej je izpostavil oddajo Odmevi in novinarko Rosvito Pesek.

Možina trdi, da je bila Makarovičevi pripisana milejša žalitev, ki je po njegovih navedbah sploh ni izrekla, medtem ko so bili iz poročanja izpuščeni drugi izrazi, zaradi katerih je sprožil postopek. Med njimi je navedel besede »svinja«, »izdajalec«, »zmene« in poziv »jezik za zobe«.

ZNP zdaj podobno očita javni televiziji. Po njihovih navedbah je bil v Odmevih predmet Možinove tožbe skrčen na trditev, da ga je Makarovičeva imenovala »Lažina«. V združenju poudarjajo, da tega izraza v besedilu Utrip laži, zaradi katerega poteka pravda, sploh ni.

»Zakaj je RTV to storila?« se sprašujejo v ZNP.

Od RTV zahtevajo popravek

V združenju menijo, da je odgovornost RTV Slovenija še toliko večja, ker gre za javni medij, hkrati pa je bil Možina po njihovem napaden tudi zaradi oddaj Utrip in Pričevalci, ki ju je pripravljal za RTV Slovenija. Od vodstva RTV Slovenija, odgovornih urednikov in voditeljev informativnih oddaj zato zahtevajo, naj po njihovem zavajajoči prikaz popravijo, javnosti predstavijo dejansko vsebino spora in pojasnijo razloge za takšno poročanje.

K odzivu so pozvali tudi Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije in druga stanovska združenja. Po njihovem bi morala ta brez dvoumnosti obsoditi napad na novinarko Planet TV in pri zaščiti novinarjev uporabljati enaka merila za vse.

Sodni spor med Možino in Makarovičevo medtem še ni končan. Najprej bo treba odločiti o predlogu za izločitev sodnice, nato pa se bo postopek lahko nadaljeval.