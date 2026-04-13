Bodo Demokrati res šli v desno vlado? Poslanska skupina naj ne bi bila enotna

Izvršilni odbor in svet stranke Demokrati Anžeta Logarja sta po državnozborskih volitvah ocenila kampanjo ter podprla vodstvo pri koalicijskih pogajanjih. Pri tem so soglasno sprejeli stališče, da v pogajanjih stranka ne sme odstopati od temeljnih zahtev svojega programa. Kot so sporočili iz stranke, sta se oba organa seznanila s potekom in naredila uradno oceno volilne kampanje.

Člani so izrazili podporo vodstvu stranke pri postopanju glede pogajanj za vstop v koalicijo in pri tem »izrazili jasno pričakovanje, da morajo biti vsi napori in vsa prizadevanja vodstva v pogajanjih usmerjeni v to, da bo v končni fazi oblikovana koalicija, v kateri bo stranka lahko v čim večji meri realizirala svoj program Uspešna Slovenija 2034«, so zapisali v sporočilu za javnost. Pri tem so soglasno sprejeli stališče, da v teh pogajanjih stranka ne more in ne sme odstopati od treh temeljnih zahtev programa, in sicer od resnega boja proti korupciji z ustanovitvijo posebne tožilske enote SKOK za pregon korupcije in organiziranega kriminala, od davčne razbremenitve dela in od krepitve javnega zdravstva.

Demokrati imajo sicer trenutno na mizi ponudbo Gibanja Svoboda, predsednik stranke Anže Logar pa naj bi danes organom stranke predstavil osnutek koalicijskega sporazuma. Na podlagi tega naj bi se odločili za naslednje korake. Logar je sicer napovedal, da se je o sestavi nove vlade pripravljen pogovarjati z vsemi.

Povečana možnost za desno vlado

Ali bo Slovenija dobila desnosredinsko vlado, ki bi jo vodil Janez Janša, bo odvisno tudi od tega, ali bi to vlado podprli Demokrati. Po poročanju RTV Slovenija so pred sejo stranke nekateri njeni člani ocenili, da se je povečala možnost za sestavo desne vlade. A po informacijah RTV Slovenija poslanska skupina pri tem ni popolnoma enotna. Logar špekulacije o neenotnosti ter morebitnih prestopih zanika.