NOVI ZAPORI

Bodo intimne partnerke lahko prespale v novem zaporu v Dobrunjah? Že kmalu uradna otvoritev

Novi zapor v Dobrunjah že sprejema prve obsojence, a še ne deluje v celoti.
V novem zaporu bodo mogoči tudi daljši obiski s prenočevanjem partnerjev. FOTO: Dejan Javornik, Slovenske novice
Nina Čakarić
 24. 4. 2026 | 13:58
»Novi zapor v Dobrunjah naj bi bil še vedno večinoma prazen, saj je v odprtem oddelku nameščenih le nekaj obsojencev. Nihče pa nam ne zna pojasniti, kdaj bomo lahko partnerice prenočile pri svojih partnerjih v Dobrunjah oziroma ali je to možnost že mogoče koristiti?,« se sprašuje bralka. Kaj se dogaja za zidovi novega ljubljanskega moškega zapora in kdaj ga bodo uradno odprli?

Odprtje tik pred vrati

Na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij (Ursiks) pojasnjujejo, da je novi Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana v Dobrunjah že prevzet, uradna otvoritev pa je napovedana v začetku maja. »Vse ostale aktivnosti v povezavi s polnim obratovanjem objekta potekajo po načrtih,« zagotavljajo. Kljub temu zapor še ne deluje s polno zmogljivostjo. Vanj so za zdaj preselili le del zaprtih oseb, tiste v odprtem oddelku.

V odprtem oddelku je prostora za 60 ljudi, trenutno pa jih tam kazen prestaja 20. Ob tem na upravi poudarjajo, da zaradi varnostnih razlogov ne razkrivajo časovnice selitve vseh ostalih zapornikov iz Povšetove ali drugih zavodov. Novi moški zapor bo sprejel 388 zapornikov.

Novi prostori tudi za obiske, a ne za vse zapornike

Ena od novosti, ki jo prinaša moški zapor v Dobrunjah, so sodobnejši prostori za obiske. V odprtem oddelku so ti že zagotovljeni, kar pomeni bolj urejene pogoje za srečanja z bližnjimi, vendar ne tudi za prenočevanje oziroma intimno druženje s partnerji. Kot pojasnjujejo na Urksis, zaprte osebe v odprtem oddelku praviloma uporabijo druge ugodnosti, denimo proste izhode, nekateri pa kazen prestajajo tudi v obliki t. i. vikend zapora.

Možnost daljših obiskov, ki lahko vključujejo tudi prenočevanje, sicer obstaja, a le pod določenimi pogoji in glede na režim prestajanja kazni. »Trenutno so daljši obiski s prenočevanjem možni v zaporu Dob pri Mirni in na Igu, predvideni pa so tudi v novem ljubljanskem zaporu v Dobrunjah,« pojasnjujejo na upravi.

To pomeni, da bo novi zapor imel tudi prostore oziroma apartmaje za daljše obiske žena, deklet ali družin, vendar ta možnost ni namenjena odprtemu oddelku in je ni mogoče koristiti samodejno. Odvisna bo od predpisanih pogojev, režima prestajanja kazni in odločitve zavoda.

Na stari lokaciji na Povšetovi takšne možnosti zaradi prostorske stiske ni bilo.

Kaj omogoča člen 74/5 ZIKS-1?

Ta člen omogoča daljše obiske zaprtih oseb brez nadzora, ki lahko v določenih primerih vključujejo tudi prenočevanje.

A tak obisk ni samoumeven. Odvisen je od režima prestajanja kazni, vedenja zaprte osebe, ocene tveganja in izpolnjevanja pogojev, ki jih določi zavod.

Gre za ugodnost, namenjeno predvsem ohranjanju družinskih in partnerskih vezi.

Čeprav zanimanje javnosti za nove zapore narašča, fotografij novih prostorov, tudi tistih za obiske, za zdaj še ni. Na Ursiks pravijo, da jih bodo posredovali po uradnem odprtju in zaključku vseh organizacijskih aktivnosti. Za zdaj je torej jasno, da je zapor v Dobrunjah že sprejel prve obsojence, a bo objekt zares zaživel šele postopoma, ko se bodo vanj preselili še ostali.

V novem zaporu so poleg prostorov za druženje predvideni tudi zunanje visoke grede, ki jih bodo lahko obdelovali zaporniki, ter urejene športne površine. V objektu je tudi telovadnica, ki bo občasno služila kot sodna dvorana. Pomemben del zapora so delavnice, kjer se bodo zaporniki lahko učili mizarskih in kovinarskih veščin. Med najbolj posebnimi prostori pa je dvodelni prostor za verske obrede različnih veroizpovedi.

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
