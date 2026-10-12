Bodo rtv-prispevek vseeno ukinili? Sporočilo iz Resnice odmeva

Predsednik DZ in Resnice Zoran Stevanović vztraja pri ukinitvi rtv-prispevka ne glede na rezultat nedeljskega referenduma, na katerem je po zadnjih neuradnih rezultatih 462.299 volivcev glasovalo proti ukinitvi, 461.753 pa za. Poudaril je, da je ravno ukinitev ena ključnih predvolilnih obljub Resnice. »Mi vsako obljubo držimo,« je zatrdil v izjavi v DZ. Številni volivci, ki so se udeležili referenduma o ukinitvi rtv-prispevka, so po besedah Stevanovića sporočili, da ga nočejo plačevati. Hkrati je spomnil, da je Resnica s podpisi volivcev še pred parlamentarnimi volitvami v DZ vložila predlog novele zakona o Radioteleviziji (RTV) Slovenija, s katero bi rtv-prispevek ukinili.

Stevanović je na vprašanje, ali razume izid referendumov kot nezaupnico koaliciji, dejal, da na to ne more odgovoriti, ker so opozicijska stranka. Zdi pa se mu, da na referendumih ne bi smeli meriti boja med levim in desnim polom. »Rad imam referendume, ki se odvijejo 70 za, 30 proti - karikiram. Tukaj pa se kaže izjemno močna polarizacija Slovenije, zmagovalcev ni,« je dejal.

Vedeli so, da bo vladal boj med levimi in desnimi

Glede izida zakonodajnega referenduma, kjer so volivci zavrnili uveljavitev novele zakona o parlamentarni preiskavi, je dejal, da Resnica ni bila del kampanje. Vedeli so namreč, da bo vladal boj med levimi in desnimi ter da bo polno osebnih diskreditacij. »Vse, razen vsebine,« je dejal Stevanović, ki je sicer prepričan, da je referendumsko vprašanje o tej temi postalo nerelevantno, ko je ustavno sodišče »odpravilo tisto, kar je nov zakon želel odpraviti«. Ustavno sodišče je namreč septembra razveljavilo del veljavnega zakona o parlamentarni preiskavi, ki predvideva, da DZ ne more imenovati preiskovalne komisije, če je vložena zahteva za ustavno presojo akta o odreditvi preiskave. Ni pa še presojalo o določbah, ki govorijo o možnostih ustavne presoje akta o odreditvi parlamentarne preiskave, ki je bila v ospredju referendumske kampanje.

Stevanović meni, da so se na referendumih pojavljale »neke nelogične zadeve«. Izpostavil je, da je bil rezultat ob dveh zjutraj drastično drugačen kot ob šestih zjutraj. Dodal je, da ne dvomi v legitimnost rezultatov, ampak da se pojavljajo določene anomalije, ki jih je treba pregledati in preiskati.