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Bodo v šolah pričeli delati tujci? Julija nam je primanjkovalo rekordnih 4000 učiteljev

Na zavodu za zaposlovanje je bilo junija letos objavljenih rekordnih 4000 prostih delovnih mest za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, v juliju jih je bilo objavljenih skoraj 3400.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P., STA
 19. 8. 2026 | 15:11
2:59
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Junijskih 4000 objavljenih prostih delovnih mest za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju je največje število objavljenih prostih delovnih mest za te poklice v zadnjih petih letih. V letošnjem letu je bilo na zavodu za zaposlovanje skupaj objavljenih nekaj manj kot 13.000 oglasov za prosta delovna mesta za te poklice, pri čemer se lahko oglasi za posamezno delovno mesto objavijo tudi večkrat. Lani v celem letu je bilo objav nekaj več kot 20.700, številke pa iz leta v leto naraščajo. Pred petimi leti, leta 2021 je bilo v celem letu objavljenih oglasov nekaj več kot 13.600.

Ob tem pa v dejavnosti vzgoje in izobraževanja delodajalci iščejo tudi kandidate drugih poklicev. Pri delodajalcih iz dejavnosti izobraževanja so trenutno aktualna 1103 prosta delovna mesta, nekaj več kot 300 med njimi torej za nepedagoške poklice. Tako je denimo trenutno aktualnih 140 prostih delovnih mest za delavce za pomoč pri pouku, pa tudi 40 za čistilce, 28 za kuharje, deset za kuharske pomočnike in 11 za vzdrževalce.

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Ne samo učitelji, tudi spremljevalni kader

Na področju vzgoje in izobraževanja je trenutno še vedno odprtih 789 prostih delovnih mest, pri čemer je največje pomanjkanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev na visokošolskih zavodih – zanje je razpisanih kar 181 prostih mest. Sledijo predmetni učitelji v osnovnih šolah, kjer je na voljo 132 delovnih mest, učitelji razrednega pouka s 115 prostimi mesti ter vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev predšolskih otrok, za katere iščejo 113 ljudi. Veliko povpraševanje je tudi po strokovnjakih za svetovanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela (56 mest), strokovnjakih za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami (53) ter učiteljih splošnoizobraževalnih predmetov v srednjih šolah in vzgojiteljih v dijaških domovih (51). Med bolj iskanimi so še učitelji glasbe in zasebni vaditelji glasbe (37), učitelji praktičnega pouka (13) ter učitelji poklicno-specifičnih predmetov (19).

Najmanj prostih mest je trenutno za učitelje in sodelavce višjih strokovnih šol, le eno, štiri mesta so odprta za druge strokovnjake za vzgojo in izobraževanje, šest pa za vodstvene poklice v vzgoji in izobraževanju. Posebno področje predstavljajo tudi avdiologi in govorni terapevti, za katere je na voljo osem prostih delovnih mest.

Medtem je bilo julija v evidenco brezposelnih oseb na novo prijavljenih 500 oseb, ki jim je zaposlitev prenehala na delovnem mestu strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju. V celem letošnjem letu je bilo takih nekaj več kot 1100.

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