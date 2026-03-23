Po državi praktično ni več goriva, se bomo sploh še lahko pripeljali v službo?

Glede na podatke spletne strani Kje je gorivo? je na povolilni dan oskrba bencinskih črpalk z gorivom še vedno slaba. Dizelskega goriva ni na polovici bencinskih servisov po državi. Pri bencinu je stanje malenkost boljše, vendar še vedno kritično. Najslabše stanje z dizelskim gorivom je na servisih Shell, ki so prazni praktično po celotni državi. Mol in Petrol sta približno enako založena, najslabše stanje je v okolici večjih mest ter ob avtocestnem križu.

Stanje zaloge dizelskega goriva na bencinskih servisih po Sloveniji 23. marca 2026 FOTO: Zajem Zaslona, Spletna Stran Kje Je Gorivo?

Na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest sicer do jutri še veljajo zdajšnje cene goriva. Za liter 95-oktanskega bencina je treba trenutno odšteti 1,466 evra, za liter dizla pa 1,528 evra, jutri pa se obeta podražitev pogonskih goriv kljub napovedanemu korenitemu posegu vlade v trošarine in dajatve. Cena litra dizla se bo predvidoma zvišala za 12 centov, podobno tudi kurilnega olja, za nekaj manj pa 95-oktanskega bencina.

Stanje zaloge bencina na bencinskih servisih po Sloveniji 23. marca 2026. FOTO: Zajem Zaslona, Spletna Stran Kje Je Gorivo?

Goriva ni, bo prometa v naslednjih dneh kaj manj?

Voznike na slovenskih avtocestah v tem tednu kljub povečani premišljenosti zaradi pomanjkanja goriva verjetno čakajo zastoji, saj prihaja začetek velikonočnih počitnic, ki bo na slovenske ceste prinesel močan val tranzitnih potnikov. Prihaja tudi ter tradicionalni finale svetovnega pokala v skokih v Planici, zato največje obremenitve pričakujemo na gorenjskem, ter tudi na primorskem avtocestnem kraku, kjer bodo prometno sliko dodatno zapletle še načrtovane zapore zaradi nujnih vzdrževalnih del.

Poleg povečanega števila turistov bodo razmere oteževale tudi dnevne operativne zapore na štajerski avtocesti, kjer poteka urejanje okolice in čiščenje vozišč. Prometno-informacijski center opozarja, da se bodo potovalni časi podaljšali predvsem v drugi polovici tedna, ko se bo v dopoldanskem času povečal pritisk proti Gorenjski, popoldne pa bo gost promet oviral voznike na ljubljanskem obroču in proti obali. Voznikom svetujejo, naj se na pot odpravijo z zadostno mero previdnosti in vnaprej preverijo aktualno stanje na cestah, saj se sezona povečanih obremenitev na slovenskem avtocestnem križu uradno začenja, začela pa se je tudi že sezona motoristov.