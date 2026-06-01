Bohinjski gorski reševalci so iz strme globeli na Rudnici rešili Luno (FOTO)

V gore vodimo vse več psov, narašča tudi število reševanj štirinožnih pohodnikov.
Gorski reševalec Matjaž Šerkezi je Jimmyja rešil iz stene Brane. FOTO: Matjaž Šerkezi

Luno so rešili s pomočjo vrvne tehnike. FOTO: GRS Bohinj

Pred tremi meseci se je kuža pri padcu čez steno močno poškodoval. FOTO: GRS Kranj

Tina Horvat
 1. 6. 2026 | 06:45
Poslanstvo gorskih reševalcev že dolgo ni več samo reševanje ljudi, ampak brez omahovanja priskočijo na pomoč tudi našim hišnim ljubljenčkom. Takih posredovanj je čedalje več, saj narašča tudi število psov v Sloveniji. Tudi bohinjski gorski reševalci so imeli v soboto spet pasjo intervencijo. Na Rudnici, razglednem vrhu med Spodnjo in Zgornjo bohinjsko dolino, je psička pasme borderski ovčar zatavala 50 metrov pod planinsko pot in se znašla v neprehodnem in strmem terenu. Rudnica je na severni strani namreč zelo prepadna.

Na klic lastnice so se gorski reševalci nemudoma odzvali in Luno, kakor je psički ime, rešili iz prepadne globeli. Eden od članov GRS Bohinj se je z vrvno tehniko spustil do nje, ji nadel oprsnico in jo s pomočjo drugih reševalcev spravil nazaj na varno. Za tak manever je potrebnih kar veliko parov rok ali pa dobro znanje fizike.

»Border collieji so očitno zelo trpežna pasma psov, saj je psička svoj podvig končala brez praske ter skupaj z lastnico in svojo pasjo prijateljico sama odtačkala v dolino,« so sporočili na svojem profilu na Facebooku. Lunina lastnica se je ekipi javno zahvalila za izjemno hiter odziv in požrtvovalnost: »Zahvaljujoč vaši hitrosti in strokovnosti je psička Luna spet na varnem doma. Hvala za vašo prijaznost in veliko srce, ki ga imate ne samo do ljudi, temveč tudi do živali. Hvala, ker opravljate tako plemenito delo.«

Sobotna akcija se je na srečo končala brez prask za vse udeležence, pogosto pa moramo žal poročati tudi o poškodbah psov pri padcih. Tako je pred tremi meseci na območju Čemšenika v Občini Preddvor pes omahnil čez 15-metrsko steno v težko dostopno grapo in se pri tem hudo poškodoval. Gorski reševalci, člani GRS Kranj, so ga zdravstveno oskrbeli, imobilizirali so mu poškodovano tačko ter ga imobiliziranega na zajemalna nosila spravili na varno.

Za varen obisk gora s psom

V gore se s psom odpravljamo le po lahkih in nezahtevnih poteh, medtem ko zavarovane poti in ferate zanj niso primerne. Pred odhodom preverimo vremensko napoved ter poskrbimo za dovolj vode in hrane. Če opazimo znake utrujenosti, pregretosti ali stiske, se moramo prilagoditi psu in po potrebi obrniti. Pes je lahko spuščen le, če je dobro vzgojen in obvlada odpoklic, sicer pa mora biti na povodcu, zlasti pri kočah, na ozkih in strmih poteh. V vročini ga ohlajamo postopoma z mokrimi obkladki in zadostno hidracijo. Ob ugrizu kače ali piku ose, čebele oziroma sršena ni razloga za paniko ali klic gorskih reševalcev; psa umirimo, se varno vrnemo v dolino in poiščemo veterinarsko pomoč. Če se v gorah psu zgodi nesreča, takoj pokličemo 112. Lastniki psov naj imajo prav za take primere vedno s seboj nagobčnik.

Reševalec s sendvičem

Med najbolj odmevnimi intervencijami gorskih reševalcev je bila rešitev psa Jimmyja, ki se je leta 2022 znašel ujet na ozki skalni polici v steni pod poledenelo Brano. Potem ko so pohodniki z območja Kamniškega sedla poročali o pasjem cviljenju, se je v iskanje podal izkušeni gorski reševalec Matjaž Šerkezi in borderskega ovčarja po zahtevnem iskanju našel na mestu, od koder si ni več upal sam. Po previdnem približevanju in vzpostavljanju zaupanja, podkrepljenem s sendvičem, je Jimmyja nekako privezal na povodec in mu pomagal na varno.

Pred dvema letoma pa smo zapisali zgodbo o nezaslišanem ravnanju francoske družine, ki je do smrti izmučila svojega psa, saj so z majhnim otrokom in zlatim prinašalcem v največji vročini rinili proti bivaku pod Skuto, kjer je nato kuža zaradi dehidracije in izčrpanosti še pred prihodom gorskih reševalcev poginil.

Glede na naraščajoče število repatih in kosmatih planincev v naših gorah gorski reševalci zadnja leta pogosto opozarjajo, da zahteven gorski teren ni pasje naravno okolje, zato jim morajo varnost zagotoviti lastniki. Predvsem je treba turo prilagoditi kužkovi pripravljenosti in kondiciji in z njim postopoma osvajati vedno višje vrhove. 

