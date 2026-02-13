  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MAJHNE OBČINE PROTI DRŽAVI

Boj za igralniške tisočake

Na Primorskem si koncesnine od igralnic delijo. Šentiljski Mond pa polni proračun le ene občine.
Igralnica Mond v Šentilju v Slovenskih goricah Fotografije: Oste Bakal

Igralnica Mond v Šentilju v Slovenskih goricah Fotografije: Oste Bakal

Sprememba delitve koncesnine bi močno prizadela njihov proračun, pravi šentiljski župan mag. Štefan Žvab.

Sprememba delitve koncesnine bi močno prizadela njihov proračun, pravi šentiljski župan mag. Štefan Žvab.

Apaški župan dr. Andrej Steyer se ne bi branil kakšnega dodatnega evra.

Apaški župan dr. Andrej Steyer se ne bi branil kakšnega dodatnega evra.

Igralnica Mond v Šentilju v Slovenskih goricah Fotografije: Oste Bakal
Sprememba delitve koncesnine bi močno prizadela njihov proračun, pravi šentiljski župan mag. Štefan Žvab.
Apaški župan dr. Andrej Steyer se ne bi branil kakšnega dodatnega evra.
Oste Bakal
 13. 2. 2026 | 07:40
5:43
A+A-

Zakon o igrah na srečo (ZIS) v 74. členu določa, da se koncesnina igralnic deli upravičencem iz tako imenovanega Zaokroženega turističnega območja (ZTO) in ne, da ves denar dobi zgolj lokalna skupnost, na območju katere je igralnica. Koncesnina je znesek, ki ga koncesionar plačuje državi ali občini za pravico do izvajanja določene dejavnosti. V večini občin z igralnicami je zadeva urejena po veljavni zakonodaji, ne pa tudi v primeru igralnice Mond v Šentilju v Slovenskih goricah.

V Sloveniji so določili ZTO na podlagi javnega poziva iz leta 2003 in izdane odločbe ministrice, pristojne za turizem, iz leta 2004. Tako je denimo na območju Nove Gorice, kjer deluje HIT, d. d., Nova Gorica in v okviru tega tudi Igralniško-zabaviščni center Perla, v ZTO zajeto kar 13 občin. Na območju Občine Piran, kjer deluje Grand Casino Portorož, so v ZTO zajete tri občine, prav toliko jih prejema denar od igralnice Grand Casino Lipica. Članice ZTO se dogovorijo o višini deležev koncesijske dajatve, ki jih prejme posamezna lokalna skupnost.

V Občini Šentilj, kjer je od leta 2007 igralniško-zabaviščni center HIT Mond Šentilj, pa delitve koncesije ni, Občina Šentilj je 100-odstotna prejemnica koncesnine. Ta lokalna skupnost se je 2004., torej še preden so igralnico sploh zgradili, določila kot samostojno ZTO. Minister za turizem ne v letu 2007 ne 2012. ni na novo izdal odločbe o določitvi ZTO. Posledično je bil kršen 74. člen ZIS.

Sprememba delitve koncesnine bi močno prizadela njihov proračun, pravi šentiljski župan mag. Štefan Žvab.
Sprememba delitve koncesnine bi močno prizadela njihov proračun, pravi šentiljski župan mag. Štefan Žvab.

Majhnim občinam kakršen koli dodatni vir pomeni razvojno priložnost.

Veliko stvari jih povezuje

Občina Šentilj meji na občine Apače, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Kungota in Pesnica. Povprašali smo jih, ali so tudi pri njih razmišljali o tem prihodku v občinskem proračunu. Občina Kungota se je z zadevo začela seznanjati, ko je nedelitev igralniške koncesnine izpostavil eden izmed svetnikov mestnega sveta MO Maribor.

Apaški župan dr. Andrej Steyer se ne bi branil kakšnega dodatnega evra.
Apaški župan dr. Andrej Steyer se ne bi branil kakšnega dodatnega evra.
»Menimo, da bi bila v primeru delitve igralniške koncesnine do nje po vseh zakonsko določenih kriterij najbolj upravičena prav Občina Kungota. Igralnica je namreč v neposredni bližini naše občine, prav tako je turizem z našimi vrhunskimi vinarji in gastrokulinaričnimi ponudniki nedvomno podporno turistično okolje tudi za sosednjo občino Šentilj. Veliko stvari nas povezuje tudi zaradi skupne zgodovine. Če se bo ugotovilo, da je pri prišlo do kakršnih koli napak oz. nepravilnosti s strani države oz. pristojnih ministrstev, bomo, da zaščitimo pravni interes Občine Kungota in vseh občank in občanov naše občine, uporabili vsa pravna sredstva. Treba je razumeti, da majhnim občinam kakršen koli dodatni vir pomeni razvojno priložnost, ki je dobra za celotno območje,« nam je povedal Dejan Flakus, direktor občinske uprave Občine Kungota.

Zaokroženo turistično območje

Koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici z odločbo določi minister, pristojen za turizem, in to tako, da ga poleg lokalne skupnosti, na območju katere je igralnica, sestavljajo tudi lokalne skupnosti, ki izrazijo interes za vključitev v ZTO in ki izpolnjujejo vsaj dva od naslednjih kriterijev, upoštevaje tudi njihovo intenzivnost, kot so: dodatna obremenjenost okolja zaradi izvajanja igralniške dejavnosti; prostorska povezanost in soodvisnost pri rabi prostora za razvoj turizma in oblikovanje skupne turistične ponudbe; skupno investiranje ali vzdrževanje objektov in naprav turistične infrastrukture (športno-rekreativni, kulturni objekti in naprave, namenjene pretežno turistom in izletnikom); skupne aktivnosti na področju turistično-informativne in promotivne dejavnosti; skupna komunalna infrastruktura, če je ta izrazito v funkciji turizma.

Podobno razmišljajo v Občini Sveta Ana, kjer nam je direktorica občinske uprave Petra Golob zatrdila, da je njihova občina »na problematiko ureditve ZTO ter s tem povezane delitve koncesijskih sredstev opozarjala že v preteklosti. Kljub večkrat izpostavljenim vprašanjem do danes nismo prejeli jasnih, vsebinskih in konkretnih pojasnil, zakaj še ni bila izvedena ponovna presoja obstoječega stanja oziroma zakaj ni prišlo do ustrezne ureditve, ki bi bila skladna z določbami 74. člena ZIS. Zadevo spremljamo in jo bomo obravnavali iz vidika zakonitosti in zaščite interesov lokalne skupnosti.« Tudi apaški župan dr. Andrej Steyer je poudaril, da se ne bi branili kakšnega igralniškega evra.

Na Občini Šentilj trdijo, da bi sprememba delitve koncesnine močno prizadela njihov proračun. »Del koncesnine Občina Šentilj prejema v skladu z veljavno zakonodajo. Glede na to, da podeljena koncesija traja do 30. 10. 2030, imamo ta sredstva planirana v proračunu Občine Šentilj,« nam je povedal župan mag. Štefan Žvab.

Kako je drugje po Sloveniji

Na območju, kjer deluje HIT, d. d., Nova Gorica in v okviru tega tudi Igralniško-zabaviščni center Perla, je v Zaokroženo turistično območje (ZTO) vključenih kar 13 občin, in sicer: Nova Gorica (dobi 53,11 odstotka koncesnine), Ajdovščina (3,09 %), Bovec (3,09), Brda (4,12), Cerkno (3,09), Idrija (3,09), Kanal (4,12), Komen (3,09), Miren-Kostanjevica (4,12), Postojna (3,09), Šempeter-Vrtojba (9,81), Tolmin (3,09) in Vipava (3,09). Na območju Občine Piran deluje Grand Casino Portorož, v ZTO so tam zajete občine Piran (prejemnica 50 % koncesnine), Izola (20) in Koper (30). Do koncesnine igralnice Grand Casino Lipica so upravičene občine Sežana, Hrpelje-Kozina in Divača.

Več iz teme

turizemObčinežupanlokalna samoupravapolitikafinanciranjeigralniceinvesticije
ZADNJE NOVICE
07:40
Novice  |  Slovenija
MAJHNE OBČINE PROTI DRŽAVI

Boj za igralniške tisočake

Na Primorskem si koncesnine od igralnic delijo. Šentiljski Mond pa polni proračun le ene občine.
Oste Bakal13. 2. 2026 | 07:40
07:30
Bulvar  |  Glasba in film
NOVA SMER

Legendarna slovenska skupina z novim singlom

Slovenska skupina z izrazito pop usmerjenim projektom odpira novo poglavje ustvarjanja
13. 2. 2026 | 07:30
07:20
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIVO

Nove podrobnosti o pokolu v šoli: osumljenka naj bi pred napadom storila to

18-letnica pred pokolom na šoli doma ustrelila mamo in brata.
13. 2. 2026 | 07:20
07:10
Šport  |  Odmevi
OLIMPIJSKE IGRE

Alkohol je med slovenskim slavjem pri Medvedu naredil svoje

Odločitev je padla še isti dan, ko je vodstvo prejelo obvestilo o dogodku, ki je pretresel finsko skakalno reprezentanco.
Miha Šimnovec13. 2. 2026 | 07:10
07:00
Razno
VRAŽEVERJE

Petek trinajsti tik pred valentinovim: ali res prinaša nesrečo v ljubezni

Dan pred praznikom zaljubljencev je za mnoge zlovešč dan, ki lahko prinese nesrečo. V posameznem letu je petek, 13., najmanj enkrat in največ trikrat, tako bo tudi letos.
13. 2. 2026 | 07:00
06:50
Novice  |  Slovenija
PUST

Krof že za 34 centov

Klasika so z marmeladnim nadevom, tisti z bolj neobičajnimi nadevi so dražji, prav tako je ocvrta sladica dražja v slaščičarnah.
13. 2. 2026 | 06:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki