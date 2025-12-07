Boksarski šampion z velikim srcem: tokrat je razveselil šolarje (FOTO)

Pred približno letom dni, ko je Občina Ljutomer na dražbi, s katero so zbirali sredstva za zdravljenje Bineta z OŠ Mala Nedelja, kupila rokavice svetovnega boksarskega prvaka Dejana Zavca, se je spletla posebna vez med slovensko športno legendo iz Haloz in prleško lokalno skupnostjo. Učenci in učitelji OŠ Mala Nedelja pa so nedavno preživeli prav poseben dan v družbi šampiona. Najprej so si ogledali kratki igrani film 13. runda, ki govori o Dejanovi mladosti, nato pa se jim je boksar pridružil v telovadnici šole in razkril marsikatero anekdoto iz svoje naporne mladosti in uspešne športne kariere. Pri pogovoru se mu je pridružil mladi Rene Vičar, ki je Dejana kot mladostnika upodobil v filmu.

Pogosto je bil sam

V družbi vodstva šole z ravnateljico Bredo Žunič na čelu in predsednika Krajevne skupnosti Mala Nedelja Boštjana Žerdina se je srečanja udeležila tudi ljutomerska županja mag. Olga Karba, ki je Dejanu predala monografijo svetovnega prvaka v kegljanju in ljutomerskega častnega občana Miroslava Steržaja. »Učenci OŠ Mala Nedelja so doživeli uro, ki ni bila le šolska – bila je ura življenja. Dejan jim je zaupal iskreno življenjsko pot: kako v otroštvu včasih ni bilo ne hrane ne denarja, kako je živel pri rejnikih, kako je bil večkrat sam – a kljub vsemu nikoli ni obupal. Njegova zgodba je dragocena lekcija o pogumu, vztrajnosti in veri vase. Toliko življenjskih naukov v eni uri … kapa dol. Da bi ta sporočila ostala z njimi, sem učence povabila, naj napišejo spis z naslovom: Kaj sem se naučil za življenje od Dejana Zavca. Nagrade sem najprej obljubila sama – želela sem jih spodbuditi k razmisleku. A po dogodku me je res ganilo nekaj izjemnega: Dejan se je namreč sam ponudil, da bo najboljši spis nagradil z obiskom športnega centra. Človek velikega srca, ni kaj!« je razložila ravnateljica.

Spomnimo, na lanskem dobrodelnem koncertu v Mali Nedelji je Dejan za malega Bineta, ki se pogumno bori z boleznijo, za licitacijo daroval svoje boksarske rokavice – simbol moči, upanja in skupnosti. »Tudi sama sem bila tam – hvaležna za povabilo, za toplino kraja in za to, da lahko skupaj z ljudmi ustvarjamo dobre zgodbe. Dragi Bine, tebi in tvoji družini želim, da vam praznične lučke zasijejo tudi v srcu. Naj se zgodi čudež – verjamemo z vami,« je dodala priljubljena ravnateljica Breda.

Darilo za Dejana, monografija svetovnega prvaka v kegljanju in ljutomerskega častnega občana Miroslava Steržaja FOTO: Arhiv šole